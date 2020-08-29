«Сделай это вкусно»: насыпной пирог с тыквой и апельсином
Еще один вкусный рецепт в копилку сладкоежкам и тем, кто любит выпить прохладным сентябрьским вечером горячего чаю с чем-то вкусненьким. Один из его основных ингредиентов — тыква, поэтому наш пирог будет еще и полезным. Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:
Для теста:
- 150-200 г муки
- 150 г манки
- 100 г сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 100 г сливочного масла
Для начинки:
- 500-700 г тыквы
- 50 г сахара
- 20-30 мл свежевыжатого апельсинового сока
- 1 ст. л. крахмала (кукурузный или картофельный)
- цедра одного апельсина
1. Сначала приготовим начинку. Нарезать тыкву кусочками и отварить до мягкости. Слить воду и растолочь. Можно воспользоваться блендэром, но мы справились с помощью обычной толкушки для картофеля. По консистенции должно получиться мягкое тыквенное пюре.
2. Снять цедру с одного апельсина, добавить в тыквенное пюре. Смешать с другими ингредиентами для начинки. Готовую смесь отставить в сторону. Самое время — делать тесто.
3. Смешать в чашке все сухие ингредиенты. Натереть туда же сливочное масло. Чтобы оно хорошо измельчалось, предварительно оставьте кусок масла на пару часов в морозилке. Затем обмакивайте в муку или сухую смесь для теста и натирайте на крупной терке. Все ингредиенты хорошо перемешать. Должна получиться сыпучая смесь.
4. Выкладываем пирог в форму. Первым слоем высыпаем тесто (берем больше половины). Дальше — выкладываем равномерно начинку. Сверху посыпаем остатками сухого теста. Ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 35 минут.
Ароматный тыквенно-апельсиновый пирог готов. Приятного аппетита!
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