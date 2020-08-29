«Сделай это вкусно»: насыпной пирог с тыквой и апельсином

Стиль жизни

Еще один вкусный рецепт в копилку сладкоежкам и тем, кто любит выпить прохладным сентябрьским вечером горячего чаю с чем-то вкусненьким. Один из его основных ингредиентов — тыква, поэтому наш пирог будет еще и полезным. Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

Для теста:

150-200 г муки

150 г манки

100 г сахара

1 ч. л. разрыхлителя

100 г сливочного масла

Для начинки:

500-700 г тыквы

50 г сахара

20-30 мл свежевыжатого апельсинового сока

1 ст. л. крахмала (кукурузный или картофельный)

цедра одного апельсина

1. Сначала приготовим начинку. Нарезать тыкву кусочками и отварить до мягкости. Слить воду и растолочь. Можно воспользоваться блендэром, но мы справились с помощью обычной толкушки для картофеля. По консистенции должно получиться мягкое тыквенное пюре.

2. Снять цедру с одного апельсина, добавить в тыквенное пюре. Смешать с другими ингредиентами для начинки. Готовую смесь отставить в сторону. Самое время — делать тесто.

3. Смешать в чашке все сухие ингредиенты. Натереть туда же сливочное масло. Чтобы оно хорошо измельчалось, предварительно оставьте кусок масла на пару часов в морозилке. Затем обмакивайте в муку или сухую смесь для теста и натирайте на крупной терке. Все ингредиенты хорошо перемешать. Должна получиться сыпучая смесь.

4. Выкладываем пирог в форму. Первым слоем высыпаем тесто (берем больше половины). Дальше — выкладываем равномерно начинку. Сверху посыпаем остатками сухого теста. Ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 35 минут.

Ароматный тыквенно-апельсиновый пирог готов. Приятного аппетита!