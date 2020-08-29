Добрые новости
29 августа,
2020
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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: насыпной пирог с тыквой и апельсином

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Еще один вкусный рецепт в копилку сладкоежкам и тем, кто любит выпить прохладным сентябрьским вечером горячего чаю с чем-то вкусненьким. Один из его основных ингредиентов — тыква, поэтому наш пирог будет еще и полезным. Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты: 

«Сделай это вкусно»: насыпной пирог с тыквой и апельсином

Для теста: 


  • 150-200 г муки
  • 150 г манки
  • 100 г сахара
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 100 г сливочного масла


Для начинки:


  • 500-700 г тыквы
  • 50 г сахара
  • 20-30 мл свежевыжатого апельсинового сока
  • 1 ст. л. крахмала (кукурузный или картофельный)
  • цедра одного апельсина
«Сделай это вкусно»: насыпной пирог с тыквой и апельсином
«Сделай это вкусно»: насыпной пирог с тыквой и апельсином
«Сделай это вкусно»: насыпной пирог с тыквой и апельсином
«Сделай это вкусно»: насыпной пирог с тыквой и апельсином

1. Сначала приготовим начинку. Нарезать тыкву кусочками и отварить до мягкости. Слить воду и растолочь. Можно воспользоваться блендэром, но мы справились  с помощью обычной толкушки для картофеля. По консистенции должно получиться мягкое тыквенное пюре. 

«Сделай это вкусно»: насыпной пирог с тыквой и апельсином
«Сделай это вкусно»: насыпной пирог с тыквой и апельсином
«Сделай это вкусно»: насыпной пирог с тыквой и апельсином
«Сделай это вкусно»: насыпной пирог с тыквой и апельсином

2. Снять цедру с одного апельсина, добавить в тыквенное пюре. Смешать с другими ингредиентами для начинки. Готовую смесь отставить в сторону. Самое время — делать тесто. 

«Сделай это вкусно»: насыпной пирог с тыквой и апельсином
«Сделай это вкусно»: насыпной пирог с тыквой и апельсином
«Сделай это вкусно»: насыпной пирог с тыквой и апельсином

3. Смешать в чашке все сухие ингредиенты. Натереть туда же сливочное масло. Чтобы оно хорошо измельчалось, предварительно оставьте кусок масла на пару часов в морозилке. Затем обмакивайте в муку или сухую смесь для теста и натирайте на крупной терке. Все ингредиенты хорошо перемешать. Должна получиться сыпучая смесь.

«Сделай это вкусно»: насыпной пирог с тыквой и апельсином
«Сделай это вкусно»: насыпной пирог с тыквой и апельсином
«Сделай это вкусно»: насыпной пирог с тыквой и апельсином

4. Выкладываем пирог в форму. Первым слоем высыпаем тесто (берем больше половины). Дальше — выкладываем равномерно начинку. Сверху посыпаем остатками сухого теста. Ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 35 минут.  

«Сделай это вкусно»: насыпной пирог с тыквой и апельсином

Ароматный тыквенно-апельсиновый пирог готов. Приятного аппетита!

«Сделай это вкусно»: насыпной пирог с тыквой и апельсином
«Сделай это вкусно»: насыпной пирог с тыквой и апельсином

Еще больше фоторецептов смотрите в спецпроекте «Сделай это вкусно».

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