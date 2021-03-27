«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем
Устали выдумывать, что приготовить на обед? Надоели котлеты с пюре? Предлагаем разнообразить обед новым блюдом из тех же продуктов. Запеканка с фаршем и овощами подойдет и к семейному обеду, и к небольшому застолью с гостями.
Нам понадобится:
- 700-900 г картофеля (в зависимости от размера формы для выпекания)
- 1-2 головки репчатого лука
- 2-3 свежих помидора
- 1 болгарский перец
- 1 яйцо
- 100-150 мл молока
- 10-20 г масла сливочного
- 100-150 г твердого сыра
- соль, перец, зелень по вкусу
- масло растительное — для обжарки
Отварить картофель, посолить и сделать пюре. Можно просто добавить в картошку кусочек сливочного масла и яйцо. Мы сделали по всем правилам — разбавили пюре молоком и взбили до нежной текстуры. Пока картофель варится, можно заняться овощами.
Лук и перец нарезать мелкими кусочками и обжарить вместе с фаршем в течение 7-10 минут. Можно с добавлением растительного масла. Мы сделали на сухой сковороде с антипригарным покрытием. Ближе к концу обжарки добавить к мясной смеси порезанные помидоры. Можно скрошить все в фарш. Мы оставили один для украшения запеканки.
В форму для запекания выкладываем слоями: картофель, фарш с овощами, картофель. Сверху укладываем ломтики тонко порезанного помидора. Трем сыр, посыпаем им запеканку и ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Ждем минут 10-15, пока не зарумянится. И — приятного аппетита!
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