Добрые новости
27 марта,
2021
19
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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Устали выдумывать, что приготовить на обед? Надоели котлеты с пюре? Предлагаем разнообразить обед новым блюдом из тех же продуктов. Запеканка с фаршем и овощами подойдет и к семейному обеду, и к небольшому застолью с гостями. 

«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем

Нам понадобится:


  • 700-900 г картофеля (в зависимости от размера формы для выпекания)
  • 1-2 головки репчатого лука
  • 2-3 свежих помидора
  • 1 болгарский перец
  • 1 яйцо
  • 100-150 мл молока
  • 10-20 г масла сливочного
  • 100-150 г твердого сыра
  • соль, перец, зелень по вкусу
  • масло растительное — для обжарки
«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем
«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем
«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем

Отварить картофель, посолить и сделать пюре. Можно просто добавить в картошку кусочек сливочного масла и яйцо. Мы сделали по всем правилам — разбавили пюре молоком и взбили до нежной текстуры. Пока картофель варится, можно заняться овощами.

«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем
«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем
«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем
«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем
«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем

Лук и перец нарезать мелкими кусочками и обжарить вместе с фаршем в течение 7-10 минут. Можно с добавлением растительного масла. Мы сделали на сухой сковороде с антипригарным покрытием. Ближе к концу обжарки добавить к мясной смеси порезанные помидоры. Можно скрошить все в фарш. Мы оставили один для украшения запеканки.

«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем
«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем
«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем
«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем
«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем
«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем
«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем

В форму для запекания выкладываем слоями: картофель, фарш с овощами, картофель. Сверху укладываем ломтики тонко порезанного помидора. Трем сыр, посыпаем им запеканку и ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Ждем минут 10-15, пока не зарумянится. И — приятного аппетита!

«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем
«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем
«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем

Больше пошаговых рецептов, проверенных на себе, вы найдете в спецпроекте «Сделай это вкусно».

Если у вас в запасе есть интересный рецепт вкусного блюда из мяса или рыбы, овощей, фруктов или ягод, обязательно поделитесь им с нами: сделайте пошаговые фотографии, опишите процесс и присылайте на lubovmorkovnatv2@yandex.ru. Мы опубликуем его в нашей кулинарной рубрике. 


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