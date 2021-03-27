«Сделай это вкусно»: картофельная запеканка с фаршем

Стиль жизни

Устали выдумывать, что приготовить на обед? Надоели котлеты с пюре? Предлагаем разнообразить обед новым блюдом из тех же продуктов. Запеканка с фаршем и овощами подойдет и к семейному обеду, и к небольшому застолью с гостями.

Нам понадобится:

700-900 г картофеля (в зависимости от размера формы для выпекания)

1-2 головки репчатого лука

2-3 свежих помидора

1 болгарский перец

1 яйцо

100-150 мл молока

10-20 г масла сливочного

100-150 г твердого сыра

соль, перец, зелень по вкусу

масло растительное — для обжарки

Отварить картофель, посолить и сделать пюре. Можно просто добавить в картошку кусочек сливочного масла и яйцо. Мы сделали по всем правилам — разбавили пюре молоком и взбили до нежной текстуры. Пока картофель варится, можно заняться овощами.

Лук и перец нарезать мелкими кусочками и обжарить вместе с фаршем в течение 7-10 минут. Можно с добавлением растительного масла. Мы сделали на сухой сковороде с антипригарным покрытием. Ближе к концу обжарки добавить к мясной смеси порезанные помидоры. Можно скрошить все в фарш. Мы оставили один для украшения запеканки.

В форму для запекания выкладываем слоями: картофель, фарш с овощами, картофель. Сверху укладываем ломтики тонко порезанного помидора. Трем сыр, посыпаем им запеканку и ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Ждем минут 10-15, пока не зарумянится. И — приятного аппетита!