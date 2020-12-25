«Сделай это вкусно»: имбирное печенье с корицей

Стиль жизни

Для кого-то Новый год символизируют мандарины, для кого-то – «Ольвье» и «Селедка под шубой». А у нашей читательницы Татьяны ни одни зимние праздники не обходятся без ароматного имбирного печенья с корицей. Этот рецепт она узнала от своей тети, когда гостила на Рождество в Германии. Процесс приготовления очень простой, аромат – волшебный.

Для приготовления печенья нам понадобится:

100 г сливочного масла

110 г сахара

200-300 г муки

1 яйцо

3 чайных ложки меда

по 1 чайной ложке имбирь, корица, какао

0,5 чайной ложки соды или разрыхлителя

Для украшения:

1 белок

100-200 г сахарной пудры

декор, пищевые красители или посыпки

Сначала замешиваем тесто: мягкое масло и сахар растереть. Если вы противник сахара, то порцию можно уменьшить вдвое, но тогда добавьте чуть больше меда. Мы добавили граммов 50-60. После того, как кристаллики сахара разошлись, вбиваем сюда же яйцо и добавляем мед. Все перемешиваем.

В отдельной посуде смешать сухие ингредиенты: какао, имбирь, корицу и разрыхлитель. Если немного поэкспериментировать с количеством специй, каждый раз вкус будет новым. К примеру, в этот раз мы добавили в два раза больше какао, чтобы печенье получилось более шоколадным.

В чашку с тестом добавить муку, туда же всыпать смесь сухих ингредиентов и все перемешать.

Хорошо перемешать и вымесить тесто. Оно получится не очень плотным. Укладываем тесто в полиэтиленовый пакет и оставляем на 30 минут полежать при комнатной температуре. Затем на час — в холодильнике.

Достаем тесто, начинаем раскатывать. Делать это лучше сразу на пергаментной бумаге, на которой будем выпекать. Выдавливаем формочками, но если их нет под рукой, можно нарисовать желаемый трафарет и просто обвести. По толщине печенье у нас получилось 2-3 мм. Но это — не норма, можно сделать и потолще.

Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 5-10 минут. Такого количества теста хватает примерно на два противня. Если хотите побольше печенья, то сразу замешивайте на две порции.

В принципе, уже сейчас можно пить чай с печеньем. Но для тех, кто хочет, чтобы было не только вкусно, но и красиво, предлагаем простой рецепт белковой глазури. Для этого один белок взбиваем миксером, постепенно добавляя сахарную пудру. Взбивать нужно до устойчивых пиков. У нас на белок среднего размера ушло примерно 110 г пудры.

А дальше начинается самое интересное — украшение. Взбитый белок помещаем в кондитерский шприц или пакет с надрезанным уголком. Если вы хотите не просто рисовать на печенье и делать контур, а «залить» всю поверхность, глазурь нужно немного разбавить. Для этого наберите в большую ложку взбитый белок и по капле добавляйте воды, размешивайте хорошо до более жидкой консистенции. На этом этапе в белок можно капнуть пищевой краситель, чтобы сделать цветные узоры.

Ароматное рождественское лакомство готово. Самое время ставить чайник! Хранится такое печенье хорошо, если положить его в коробку или контейнер и плотно накрыть крышкой. Так что, вам обеспечено ни одно приятное чаепитие.