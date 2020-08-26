Добрые новости
26 августа,
2020
11
фото
Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: готовим тыквенный крем-суп с сухариками

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Дачники и огородники собирают урожай. Практически у каждого на участке растут тыквы. Если вы тоже вырастили овощ, но не знаете, что с ним делать, смотрите наш фоторецепт нежного крем-супа из тыквы. Минимум продуктов, немного времени и у вас на столе – вкусный и полезный ужин. 

«Сделай это вкусно»: готовим тыквенный крем-суп с сухариками

Ингредиенты:


  • 1 кг тыквы очищенной
  • 3-4 картофелины
  • 1-2 моркови
  • 1 луковица
  • 1-1,5 стакана сливок
  • 200-300 г хлеба
  • Соль, перец, приправы – по вкусу.
«Сделай это вкусно»: готовим тыквенный крем-суп с сухариками

1. Покрошить лук, натереть или порезать морковь и слегка поджарить на растительном масле. Это можно сделать прямо в кастрюле. Если вы, как и мы, — приверженцы здорового образа жизни, можно обойтись без традиционной зажарки. Тогда набирайте в кастрюлю воды, опускайте туда картошку, морковку, лук и варите минут 10-15. 

«Сделай это вкусно»: готовим тыквенный крем-суп с сухариками
«Сделай это вкусно»: готовим тыквенный крем-суп с сухариками
«Сделай это вкусно»: готовим тыквенный крем-суп с сухариками

2. Пока овощи варятся, можно порезать тыкву небольшими кусочками и опустить в кастрюлю. Посолить, поперчить и варить до готовности. 

«Сделай это вкусно»: готовим тыквенный крем-суп с сухариками
«Сделай это вкусно»: готовим тыквенный крем-суп с сухариками

3. Слить бульон. Однако, не спешите выливать его полностью. Отваренные овощи помещаем в блендэр и измельчаем до состояния однородного пюре. Затем вновь переливаем его в кастрюлю, предварительно сполоснув ее. 

«Сделай это вкусно»: готовим тыквенный крем-суп с сухариками
«Сделай это вкусно»: готовим тыквенный крем-суп с сухариками
«Сделай это вкусно»: готовим тыквенный крем-суп с сухариками

4. Суп-пюре подогреваем на небольшом огне, не обязательно доводить до кипения. Добавляем в кастрюлю сливки. Солим и перчим, если необходимо. Здесь может пригодиться оставшийся бульон: если вам кажется, что суп получился слишком густым по консистенции, разбавьте его немного и хорошо перемешайте. Крем-суп готов! Осталось приготовить к нему сухарики. Для этого порежьте кубиками хлеб, обваляйте его в смеси приправ (мы взяли «Прованские травы») и отправьте в духовку. Минут 10-15 при 180 градусах и можно доставать. Посыпать суп сухариками и подавать к столу.


Приятного аппетита!

«Сделай это вкусно»: готовим тыквенный крем-суп с сухариками

Если у вас в запасе есть интересный рецепт вкусного блюда из овощей, фруктов или ягод, обязательно поделитесь им с нами: сделайте пошаговые фотографии, опишите процесс и присылайте на lubovmorkovnatv2@yandex.ru. Мы опубликуем ваш рецепт в рубрике «Сделай это вкусно».

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.