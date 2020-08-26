«Сделай это вкусно»: готовим тыквенный крем-суп с сухариками

Стиль жизни

Дачники и огородники собирают урожай. Практически у каждого на участке растут тыквы. Если вы тоже вырастили овощ, но не знаете, что с ним делать, смотрите наш фоторецепт нежного крем-супа из тыквы. Минимум продуктов, немного времени и у вас на столе – вкусный и полезный ужин.

Ингредиенты:

1 кг тыквы очищенной

3-4 картофелины

1-2 моркови

1 луковица

1-1,5 стакана сливок

200-300 г хлеба

Соль, перец, приправы – по вкусу.

1. Покрошить лук, натереть или порезать морковь и слегка поджарить на растительном масле. Это можно сделать прямо в кастрюле. Если вы, как и мы, — приверженцы здорового образа жизни, можно обойтись без традиционной зажарки. Тогда набирайте в кастрюлю воды, опускайте туда картошку, морковку, лук и варите минут 10-15.

2. Пока овощи варятся, можно порезать тыкву небольшими кусочками и опустить в кастрюлю. Посолить, поперчить и варить до готовности.

3. Слить бульон. Однако, не спешите выливать его полностью. Отваренные овощи помещаем в блендэр и измельчаем до состояния однородного пюре. Затем вновь переливаем его в кастрюлю, предварительно сполоснув ее.

4. Суп-пюре подогреваем на небольшом огне, не обязательно доводить до кипения. Добавляем в кастрюлю сливки. Солим и перчим, если необходимо. Здесь может пригодиться оставшийся бульон: если вам кажется, что суп получился слишком густым по консистенции, разбавьте его немного и хорошо перемешайте. Крем-суп готов! Осталось приготовить к нему сухарики. Для этого порежьте кубиками хлеб, обваляйте его в смеси приправ (мы взяли «Прованские травы») и отправьте в духовку. Минут 10-15 при 180 градусах и можно доставать. Посыпать суп сухариками и подавать к столу.

Приятного аппетита!