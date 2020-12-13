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13 декабря,
2020
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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Штоллен — традиционная немецкая рождественская выпечка с сухофруктами и орехами. Этот ароматный кекс готовят за несколько недель до Рождества, а потом выстаивают. Невероятно насыщенный вкус этой выпечке придает огромное количество изюма, цукатов и орехов. ТВ2 предлагает приготовить творожную версию этого рождественского кекса. 

«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен
Фото: Юлия Фаллер

Для приготовления творожного штоллена нам понадобятся:


  • 2 яйца
  • 1,2 стакана сахара
  • 0,5 чайной ложки разрыхлителя
  • Ванильный сахар, щепотка корицы
  • 500 грамм муки
  • 180-200 грамм сливочного масла
  • 180-200 грамм творога
  • 100 грамм миндаля 
  • 300 грамм изюма
  • 70 грамм кураги
  • 50 грамм чернослива
  • 70 грамм кедрового ореха (можно заменить грецким)
  • цедра лимона
  • 250 мл коньяка



Для посыпки: 

100 грамм масла 

100 грамм сахарной пудры

«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен
Фото: Юлия Фаллер

За пару суток до приготовления штоллена изюм, курагу и чернослив нужно залить коньяком и оставить в холодильнике. В день выпечки через сито пропустить сухофрукты. Потом нарезать курагу  и чернослив на мелкие кусочки. 

«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен

Сырой миндаль залить кипятком на 10 минут, чтобы очистить его от кожицы. Подсушить очищенный миндаль в микроволновой печи или духовом шкафу. Миндаль остудить и крупно нарезать.

«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен
Фото: Юлия Фаллер
«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен
Фото: Юлия Фаллер

Мягкое масло взбить миксером с сахаром до воздушности. Добавить ванильный сахар и немного корицы. 

«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен
«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен
«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен

В массу добавляем яйца и творог и снова взбиваем миксером. Всыпаем по частям муку и разрыхлитель. 

«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен
«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен
«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен

В творожное тесто добавляем цедру лимона, разрыхлитель, миндаль, кедровый орех, сухофрукты и снова перемешиваем. 

«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен
«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен

Тесто должно получиться мягкое и пластичное.

«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен

Разделим тесто на три равные части, поставим духовку разогреваться до 180°С. Противень нужно застелить бумагой для выпекания. Раскатать из частей небольшие овалы. 

«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен
Фото: Юлия Фаллер

Разделить рукой овал на 2/3 и свернуть часть.

«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен

Вторую часть овала тоже завернуть. 

«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен
«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен

Поставить противень в духовку на час при температуре 180°С. 

«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен
Фото: Юлия Фаллер
«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен

Растопить 100 грамм сливочного масла и пропитать штоллены маслом. Добавить сахарную пудру.

«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен

Когда штоллены остынут, завернуть их в фольгу и оставить в прохладном месте на срок 1-7 недель. Штоллены должны созреть. Но можно и попробовать на следующий день! 

«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен
«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен

Если у вас в запасе есть интересный рецепт вкусного блюда или выпечки, обязательно поделитесь им с нами: сделайте пошаговые фотографии, опишите процесс и присылайте на lubovmorkovnatv2@yandex.ru. Мы опубликуем ваш рецепт в рубрике «Сделай это вкусно».

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