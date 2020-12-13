«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен
Штоллен — традиционная немецкая рождественская выпечка с сухофруктами и орехами. Этот ароматный кекс готовят за несколько недель до Рождества, а потом выстаивают. Невероятно насыщенный вкус этой выпечке придает огромное количество изюма, цукатов и орехов. ТВ2 предлагает приготовить творожную версию этого рождественского кекса.
Для приготовления творожного штоллена нам понадобятся:
- 2 яйца
- 1,2 стакана сахара
- 0,5 чайной ложки разрыхлителя
- Ванильный сахар, щепотка корицы
- 500 грамм муки
- 180-200 грамм сливочного масла
- 180-200 грамм творога
- 100 грамм миндаля
- 300 грамм изюма
- 70 грамм кураги
- 50 грамм чернослива
- 70 грамм кедрового ореха (можно заменить грецким)
- цедра лимона
- 250 мл коньяка
Для посыпки:
100 грамм масла
100 грамм сахарной пудры
За пару суток до приготовления штоллена изюм, курагу и чернослив нужно залить коньяком и оставить в холодильнике. В день выпечки через сито пропустить сухофрукты. Потом нарезать курагу и чернослив на мелкие кусочки.
Сырой миндаль залить кипятком на 10 минут, чтобы очистить его от кожицы. Подсушить очищенный миндаль в микроволновой печи или духовом шкафу. Миндаль остудить и крупно нарезать.
Мягкое масло взбить миксером с сахаром до воздушности. Добавить ванильный сахар и немного корицы.
В массу добавляем яйца и творог и снова взбиваем миксером. Всыпаем по частям муку и разрыхлитель.
В творожное тесто добавляем цедру лимона, разрыхлитель, миндаль, кедровый орех, сухофрукты и снова перемешиваем.
Тесто должно получиться мягкое и пластичное.
Разделим тесто на три равные части, поставим духовку разогреваться до 180°С. Противень нужно застелить бумагой для выпекания. Раскатать из частей небольшие овалы.
Разделить рукой овал на 2/3 и свернуть часть.
Вторую часть овала тоже завернуть.
Поставить противень в духовку на час при температуре 180°С.
Растопить 100 грамм сливочного масла и пропитать штоллены маслом. Добавить сахарную пудру.
Когда штоллены остынут, завернуть их в фольгу и оставить в прохладном месте на срок 1-7 недель. Штоллены должны созреть. Но можно и попробовать на следующий день!
Если у вас в запасе есть интересный рецепт вкусного блюда или выпечки, обязательно поделитесь им с нами: сделайте пошаговые фотографии, опишите процесс и присылайте на lubovmorkovnatv2@yandex.ru. Мы опубликуем ваш рецепт в рубрике «Сделай это вкусно».
ПОДДЕРЖИ ТВ2!
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?