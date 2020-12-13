«Сделай это вкусно»: готовим творожный штоллен

Стиль жизни

Штоллен — традиционная немецкая рождественская выпечка с сухофруктами и орехами. Этот ароматный кекс готовят за несколько недель до Рождества, а потом выстаивают. Невероятно насыщенный вкус этой выпечке придает огромное количество изюма, цукатов и орехов. ТВ2 предлагает приготовить творожную версию этого рождественского кекса.

Фото: Юлия Фаллер

Для приготовления творожного штоллена нам понадобятся:

2 яйца

1,2 стакана сахара

0,5 чайной ложки разрыхлителя

Ванильный сахар, щепотка корицы

500 грамм муки

180-200 грамм сливочного масла

180-200 грамм творога

100 грамм миндаля

300 грамм изюма

70 грамм кураги

50 грамм чернослива

70 грамм кедрового ореха (можно заменить грецким)

цедра лимона

250 мл коньяка



Для посыпки: 100 грамм масла 100 грамм сахарной пудры

Фото: Юлия Фаллер

За пару суток до приготовления штоллена изюм, курагу и чернослив нужно залить коньяком и оставить в холодильнике. В день выпечки через сито пропустить сухофрукты. Потом нарезать курагу и чернослив на мелкие кусочки.

Сырой миндаль залить кипятком на 10 минут, чтобы очистить его от кожицы. Подсушить очищенный миндаль в микроволновой печи или духовом шкафу. Миндаль остудить и крупно нарезать.

Фото: Юлия Фаллер

Фото: Юлия Фаллер

Мягкое масло взбить миксером с сахаром до воздушности. Добавить ванильный сахар и немного корицы.

В массу добавляем яйца и творог и снова взбиваем миксером. Всыпаем по частям муку и разрыхлитель.

В творожное тесто добавляем цедру лимона, разрыхлитель, миндаль, кедровый орех, сухофрукты и снова перемешиваем.

Тесто должно получиться мягкое и пластичное.

Разделим тесто на три равные части, поставим духовку разогреваться до 180°С. Противень нужно застелить бумагой для выпекания. Раскатать из частей небольшие овалы.

Фото: Юлия Фаллер

Разделить рукой овал на 2/3 и свернуть часть.

Вторую часть овала тоже завернуть.

Поставить противень в духовку на час при температуре 180°С.

Фото: Юлия Фаллер

Растопить 100 грамм сливочного масла и пропитать штоллены маслом. Добавить сахарную пудру.

Когда штоллены остынут, завернуть их в фольгу и оставить в прохладном месте на срок 1-7 недель. Штоллены должны созреть. Но можно и попробовать на следующий день!