«Сделай это вкусно»: готовим шарлотку без глютена

Хотите приготовить правильный десерт без глютена? Пошагово расскажем, как сделать любимую шарлотку. Больше яблок и груш, меньше теста.
Ингредиенты:
- 5 небольших яблок
- 1 груша
- 1/2 лимона
- 2 яйца
- 100 гр сахара
- 100 гр муки без глютена
- 100 мл молока
- 25 гр сливочного масла
- 5 гр разрыхлителя
- соль по вкусу
- ванилин по вкусу
Очистите яблоки и грушу от кожуры и семечек, нарежьте тонкими дольками.
Натрите цедру половины лимона, сбрызните яблоки соком лимона и перемешайте.
Для теста в отдельной миске взбейте яйца с солью и сахаром. Добавьте теплое молоко и сливочное масло, растопленное в микроволновке.
Добавьте муку с разрыхлителем и замешивайте тесто.
Влейте тесто в яблоки и тщательно перемешайте, чтобы все дольки были покрыты тестом. Плотно сдавите яблоки в форме для запекания. Предварительно смажьте форму сливочным маслом. ⠀
Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте 50-60 минут.
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