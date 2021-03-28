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28 марта,
2021
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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: готовим шарлотку без глютена

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Хотите приготовить правильный десерт без глютена? Пошагово расскажем, как сделать любимую шарлотку. Больше яблок и груш, меньше теста. 

«Сделай это вкусно»: готовим шарлотку без глютена

Ингредиенты:


  • 5 небольших яблок
  • 1 груша
  • 1/2 лимона
  • 2 яйца 
  • 100 гр сахара
  • 100 гр муки без глютена
  • 100 мл молока
  • 25 гр сливочного масла
  • 5 гр разрыхлителя
  • соль по вкусу 
  • ванилин по вкусу 
Мука без глютена
Мука без глютена

Очистите яблоки и грушу от кожуры и семечек, нарежьте тонкими дольками. 

«Сделай это вкусно»: готовим шарлотку без глютена

Натрите цедру половины лимона, сбрызните яблоки соком лимона и перемешайте.

«Сделай это вкусно»: готовим шарлотку без глютена
«Сделай это вкусно»: готовим шарлотку без глютена

Для теста в отдельной миске взбейте яйца с солью и сахаром. Добавьте теплое молоко и сливочное масло, растопленное в микроволновке.

«Сделай это вкусно»: готовим шарлотку без глютена
«Сделай это вкусно»: готовим шарлотку без глютена

Добавьте муку с разрыхлителем и замешивайте тесто.

«Сделай это вкусно»: готовим шарлотку без глютена

Влейте тесто в яблоки и тщательно перемешайте, чтобы все дольки были покрыты тестом. Плотно сдавите яблоки в форме для запекания. Предварительно смажьте форму сливочным маслом. ⠀

«Сделай это вкусно»: готовим шарлотку без глютена

Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте 50-60 минут. 

«Сделай это вкусно»: готовим шарлотку без глютена

Больше пошаговых рецептов, проверенных на себе, вы найдете в спецпроекте «Сделай это вкусно».

Если у вас в запасе есть интересный рецепт вкусного блюда из мяса или рыбы, овощей, фруктов или ягод, обязательно поделитесь им с нами: сделайте пошаговые фотографии, опишите процесс и присылайте на lubovmorkovnatv2@yandex.ru. Мы опубликуем его в нашей кулинарной рубрике. 


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