«Сделай это вкусно»: готовим шарлотку без глютена

Влейте тесто в яблоки и тщательно перемешайте, чтобы все дольки были покрыты тестом. Плотно сдавите яблоки в форме для запекания. Предварительно смажьте форму сливочным маслом. ⠀

Больше пошаговых рецептов, проверенных на себе, вы найдете в спецпроекте «Сделай это вкусно».



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