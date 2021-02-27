«Сделай это вкусно»: готовим полезные конфеты без сахара за 30 минут

Стиль жизни

Скоро весна, хочется одновременно легкости и поскорее восполнить весь потраченный за долгую зиму запас витаминов. Тут наши домашние конфеты из сухофруктов и орехов будут кстати: в них разные микроэлементы, витамины, клетчатка, полезные жиры, много белка и сахар только природный, при этом выходит полноценный насыщенный вкусом десерт. А главное, на его приготовление не понадобится много времени — не больше получаса.

Что нам нужно:

Кокосовая стружка — 30-40 гр.

Овсянка — одна-две горсти

Орех кешью — 100 гр.

Финики — 10-15 штук крупных

Какао — несколько чайных ложек на ваш вкус

Блендер

Приступим!

Финики опускаем в глубокую миску и заливаем горячей водой, оставляем на несколько минут, чтобы они размокли, стали более влажные по структуре и легко отделились от косточек. Чистим их, скидываем мякоть в чашу блендера. Засыпаем в нее небольшими порциями овсянку, орешки, кокосовую стружку и какао. Количество последних регулируйте под свой запрос, если любите вкус и запах этих продуктов — смело сыпьте больше. Постепенно перебиваем все ингредиенты в густую массу. Важно не торопиться и засыпать все постепенно, чтобы лучше измельчить и смешать.

На выходе у вас должна получиться густая, вязкая масса, которую можно легко формировать. Если получилось слишком сухо, можно добавить еще фиников или капнуть немного воды. Если же масса излишне влажная (что бывает редко), можно подсыпать немного овсянки.

Теперь начинаем формировать их нее конфетки. Отделяем немного массы и скатываем в ладонях шарики нужного нам размера.

Что дальше?

Далее с конфетками можно ничего больше не делать. А можно обкатать их в кокосовой стружке или какао — это добавляет еще больше вкуса и аромата.

Готово! Такие конфеты за счет состава очень питательные, быстро приносят чувство сытости и могут подойти в качестве перекуса.

Если приловчиться, можно делать такие вкусные и полезные шарики буквально за 15 минут. Тогда не придется ломать голову, чем порадовать гостей, домашних или себя. Конфеты хорошо хранятся — не менее двух недель в герметичной упаковке в холодильнике. Можно их красиво упаковать и использовать в качестве подарка.

А теперь ставим чаек и приятного аппетита!