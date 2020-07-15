«Сделай это вкусно». Готовим пирог из черники
Лето — прекрасная пора для кулинарных экспериментов. Свежие овощи, ягоды и фрукты многих мотивируют на подвиги в кухне. Мы решили собрать интересные и несложные рецепты и поделиться ими с вами в рубрике «Сделай это вкусно». Пошаговые инструкции по приготовлению блюд будут выходить один-два раза в неделю в разделе «Стиль жизни». Первый рецепт — пирог из свежей черники. Смотрите, кулинарьте и наслаждайтесь!
Пирог из черники
Для теста:
Мука 160г
Разрыхлитель 1ч.л.
Сливочное масло 100г
Сметана 70г
Для крема:
Яйцо 1шт
Сахар 200г
Сметана 200г
Мука 2ст.л.
Все ингредиенты для теста смешать в чашке и вымешивать до однородной консистенции. Должен получиться упругий комочек.
На форму для запекания выложить пергамент, смазать сливочным маслом или маргарином. Выложить тесто в форму, разровнять пальцами. Слой должен получиться тонким, примерно 5-6 мм.
На тесто положить начинку. Мы взяли чернику, но можно любые другие ягоды.
Приготовить крем: сначала в миску засыпать сахар, добавить яйцо и слегка взбить. Затем, помешивая, добавить сметану и просеянную муку.
Залить кремом и выпекать при температуре 180 градусов 45 минут.
Пирог остудить и подавать к столу. Приятного аппетита!
Если у вас в запасе тоже есть необычный рецепт вкусного блюда или десерта из свежих ягод, овощей и фруктов, присылайте нам на почту lubovmorkovnatv2@yandex.ru, рассказывайте о том? кто вам его передал и раскрывайте свои секреты приготовления.
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