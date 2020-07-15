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15 июля,
2020
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Стиль жизни

«Сделай это вкусно». Готовим пирог из черники

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Лето — прекрасная пора для кулинарных экспериментов. Свежие овощи, ягоды и фрукты многих мотивируют на подвиги в кухне. Мы решили собрать интересные и несложные рецепты и поделиться ими с вами в рубрике «Сделай это вкусно».  Пошаговые инструкции по приготовлению блюд будут выходить один-два раза в неделю в разделе «Стиль жизни». Первый рецепт — пирог из свежей черники. Смотрите, кулинарьте и наслаждайтесь!  

«Сделай это вкусно». Готовим пирог из черники

Пирог из черники

Для теста:

Мука 160г

Разрыхлитель 1ч.л.

Сливочное масло 100г

Сметана 70г


Для крема:


Яйцо 1шт

Сахар 200г

Сметана 200г

Мука 2ст.л.

«Сделай это вкусно». Готовим пирог из черники

Все ингредиенты для теста смешать в чашке и вымешивать до однородной консистенции. Должен получиться упругий комочек.

«Сделай это вкусно». Готовим пирог из черники
«Сделай это вкусно». Готовим пирог из черники
«Сделай это вкусно». Готовим пирог из черники

На форму для запекания выложить пергамент, смазать сливочным маслом или маргарином. Выложить тесто в форму, разровнять пальцами. Слой должен получиться тонким, примерно 5-6 мм.

«Сделай это вкусно». Готовим пирог из черники

На тесто положить начинку. Мы взяли чернику, но можно любые другие ягоды.

«Сделай это вкусно». Готовим пирог из черники

Приготовить крем: сначала в миску засыпать сахар, добавить яйцо и слегка взбить. Затем, помешивая, добавить сметану и просеянную муку. 

«Сделай это вкусно». Готовим пирог из черники

Залить кремом и выпекать при температуре 180 градусов 45 минут.

«Сделай это вкусно». Готовим пирог из черники

Пирог остудить и подавать к столу. Приятного аппетита!

«Сделай это вкусно». Готовим пирог из черники
«Сделай это вкусно». Готовим пирог из черники

Если у вас в запасе тоже есть необычный рецепт вкусного блюда или десерта из свежих ягод, овощей и фруктов, присылайте нам на почту lubovmorkovnatv2@yandex.ru, рассказывайте о том? кто вам его передал и раскрывайте свои секреты приготовления.  

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