«Сделай это вкусно». Готовим пирог из черники

Стиль жизни

Лето — прекрасная пора для кулинарных экспериментов. Свежие овощи, ягоды и фрукты многих мотивируют на подвиги в кухне. Мы решили собрать интересные и несложные рецепты и поделиться ими с вами в рубрике «Сделай это вкусно». Пошаговые инструкции по приготовлению блюд будут выходить один-два раза в неделю в разделе «Стиль жизни». Первый рецепт — пирог из свежей черники. Смотрите, кулинарьте и наслаждайтесь!

Пирог из черники

Для теста: ​ Мука 160г Разрыхлитель 1ч.л. Сливочное масло 100г Сметана 70г

Для крема:

Яйцо 1шт Сахар 200г Сметана 200г Мука 2ст.л.

Все ингредиенты для теста смешать в чашке и вымешивать до однородной консистенции. Должен получиться упругий комочек.

На форму для запекания выложить пергамент, смазать сливочным маслом или маргарином. Выложить тесто в форму, разровнять пальцами. Слой должен получиться тонким, примерно 5-6 мм.

На тесто положить начинку. Мы взяли чернику, но можно любые другие ягоды.

Приготовить крем: сначала в миску засыпать сахар, добавить яйцо и слегка взбить. Затем, помешивая, добавить сметану и просеянную муку.

Залить кремом и выпекать при температуре 180 градусов 45 минут.

Пирог остудить и подавать к столу. Приятного аппетита!