«Сделай это вкусно»: готовим немецкий штрудель со свининой и капустой

Поволжские немцы называли штруделем блюдо, состоящее из сдобных рулетиков, которые вместе с окороком или салом тушатся в квашеной капусте. Попробуем приготовить национальное блюдо немцев Поволжья, только заменим квашеную капусту на свежую, а сало — на ребрышки.
Ингредиенты:
Мякоть свинины и ребра — 400-600 грамм
Лук репчатый — 1 штука
Морковь — 1 штука
Квашеная капуста (можно свежую) — 300 грамм
Картофель — 3-4 штук
Дрожжевое тесто можно купить в магазине.
Для приготовления этого блюда нам понадобится кастрюля с толстым дном или казан. На дно кастрюли положим порезанное мясо и рёбрышки и обжарим немного с луком.
Затем добавим нарезанный картофель, капусту и морковь. Зальем небольшим количеством воды и немного потушим на медленном огне.
Дрожжевое тесто раскатаем в тонкий пласт. Смажем его подсолнечным маслом. Свернем пласт теста плотным рулетом и нарежем кусочками шириной 2-2,5 см.
На капусту положим подготовленные штрудли, закроем плотно крышкой (накрытой изнутри полотенцем) и, выдержав на сильном огне минут 3-4, уменьшим огонь. Готовим на медленном огне минут 40. Крышку не открываем, чтобы не вышел пар. Штрудли должны подняться.
Больше пошаговых рецептов, проверенных на себе, вы найдете в спецпроекте «Сделай это вкусно».
Если у вас в запасе есть интересный рецепт вкусного блюда из мяса или рыбы, овощей, фруктов или ягод, обязательно поделитесь им с нами: сделайте пошаговые фотографии, опишите процесс и присылайте на lubovmorkovnatv2@yandex.ru. Мы опубликуем его в нашей кулинарной рубрике.
ПОДДЕРЖИ ТВ2!