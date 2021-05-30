«Сделай это вкусно»: готовим немецкий штрудель со свининой и капустой

Стиль жизни

Поволжские немцы называли штруделем блюдо, состоящее из сдобных рулетиков, которые вместе с окороком или салом тушатся в квашеной капусте. Попробуем приготовить национальное блюдо немцев Поволжья, только заменим квашеную капусту на свежую, а сало — на ребрышки.

Фото: ТВ2

Ингредиенты:

Мякоть свинины и ребра — 400-600 грамм Лук репчатый — 1 штука Морковь — 1 штука Квашеная капуста (можно свежую) — 300 грамм Картофель — 3-4 штук

Дрожжевое тесто можно купить в магазине.

Для приготовления этого блюда нам понадобится кастрюля с толстым дном или казан. На дно кастрюли положим порезанное мясо и рёбрышки и обжарим немного с луком.

Фото: ТВ2

Затем добавим нарезанный картофель, капусту и морковь. Зальем небольшим количеством воды и немного потушим на медленном огне.

Дрожжевое тесто раскатаем в тонкий пласт. Смажем его подсолнечным маслом. Свернем пласт теста плотным рулетом и нарежем кусочками шириной 2-2,5 см.

На капусту положим подготовленные штрудли, закроем плотно крышкой (накрытой изнутри полотенцем) и, выдержав на сильном огне минут 3-4, уменьшим огонь. Готовим на медленном огне минут 40. Крышку не открываем, чтобы не вышел пар. Штрудли должны подняться.