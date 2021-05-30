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30 мая,
2021
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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: готовим немецкий штрудель со свининой и капустой

ТВ2
ТВ2
24 минуты назад

Поволжские немцы называли штруделем блюдо, состоящее из сдобных рулетиков, которые вместе с окороком или салом тушатся в квашеной капусте. Попробуем приготовить национальное блюдо немцев Поволжья, только заменим квашеную капусту на свежую, а сало — на ребрышки. 

«Сделай это вкусно»: готовим немецкий штрудель со свининой и капустой
Фото: ТВ2

Ингредиенты:


Мякоть свинины и ребра  — 400-600 грамм

Лук репчатый  — 1 штука

Морковь  — 1 штука

Квашеная капуста (можно свежую)  — 300 грамм

Картофель  — 3-4 штук


Дрожжевое тесто можно купить в магазине. 

Для приготовления этого блюда нам понадобится кастрюля с толстым дном или казан.  На дно кастрюли положим порезанное мясо и рёбрышки и обжарим немного с луком. 

«Сделай это вкусно»: готовим немецкий штрудель со свининой и капустой
Фото: ТВ2
«Сделай это вкусно»: готовим немецкий штрудель со свининой и капустой

Затем добавим нарезанный картофель, капусту и морковь. Зальем небольшим количеством воды и немного потушим на медленном огне.

«Сделай это вкусно»: готовим немецкий штрудель со свининой и капустой
«Сделай это вкусно»: готовим немецкий штрудель со свининой и капустой
«Сделай это вкусно»: готовим немецкий штрудель со свининой и капустой

Дрожжевое тесто раскатаем в тонкий пласт. Смажем его подсолнечным маслом. Свернем пласт теста плотным рулетом и нарежем кусочками шириной 2-2,5 см. 

«Сделай это вкусно»: готовим немецкий штрудель со свининой и капустой

На капусту положим подготовленные штрудли, закроем плотно крышкой (накрытой изнутри полотенцем) и, выдержав на сильном огне минут 3-4, уменьшим огонь. Готовим на медленном огне минут 40. Крышку не открываем, чтобы не вышел пар. Штрудли должны подняться. 

«Сделай это вкусно»: готовим немецкий штрудель со свининой и капустой
«Сделай это вкусно»: готовим немецкий штрудель со свининой и капустой

Больше пошаговых рецептов, проверенных на себе, вы найдете в спецпроекте «Сделай это вкусно».

Если у вас в запасе есть интересный рецепт вкусного блюда из мяса или рыбы, овощей, фруктов или ягод, обязательно поделитесь им с нами: сделайте пошаговые фотографии, опишите процесс и присылайте на lubovmorkovnatv2@yandex.ru. Мы опубликуем его в нашей кулинарной рубрике. 


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