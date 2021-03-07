«Сделай это вкусно»: готовим быстрый брауни с орешками

Стиль жизни

Чем порадовать жену, маму, бабушку или себя к утреннему кофе, праздничному обеду или уютному ужину? Предлагаем приготовить быстрый и вкусный шоколадный пирог брауни с орешками. Вам потребуется весеннее настроение и около 30-40 минут времени.

Что нам нужно?

Все ингредиенты доступные:

Сливочное масло — 120 гр

Какао-порошок — 60 гр

Сахар — 170 гр

Яйца среднего размера — 3 штуки

Мука пшеничная — 90 гр

Орехи (у нас грецкие, но могут быть любые) — 60 гр

Ванилин — щепотка

Соль — щепотка

Еще пригодится форма для выпекания. В идеале она должна быть небольшая, примерно 20*20, у нас побольше, поэтому пирог получится более тонкий, чем хотелось бы.

Начинаем!

Для начала нам нужно растопить сливочное масло на плите. После даем ему слегка остыть и вливаем в какао-порошок, хорошенько перемешиваем. Сюда же засыпаем сахар и ванилин, снова тщательно мешаем.

Затем приходит очередь яиц. Лучше, если они будут комнатной температуры. Венчиком перемешиваем белки с желтками, взбивать не нужно, просто перемешать.

Заливаем яйца в первую часть будущего теста. Следом отправляем муку, снова перемешиваем. Теперь очередь орешков. Мы их немного поломали, чтобы кусочки в готовом пироге ощущались более деликатно. И снова все смешиваем до однородности.

Что дальше?

Дело за малым. Переливаем тесто в форму, ложкой помогаем себе ровно его распределить. Если форма не силиконовая, советуем постелить на дно бумагу для выпекания. Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 25 минут.

На всякий случай периодически проверяем пирог. Можно проткнуть его зубочисткой или вилкой, чтобы узнать готовность: если остаются сухими — наш брауни можно вынимать из печи.

Готово! Даем пирогу остыть. Ставим чайник, красиво сервируем стол и праздник готов! Дружно за чашкой кофе или чая поедаем и заряжаемся хорошим настроением. Приятного весеннего аппетита!