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07 марта,
2021
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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: готовим быстрый брауни с орешками

Елена Бронникова
Елена Бронникова
2 часа назад

Чем порадовать жену, маму, бабушку или себя к утреннему кофе, праздничному обеду или уютному ужину? Предлагаем приготовить быстрый и вкусный шоколадный пирог брауни с орешками. Вам потребуется весеннее настроение и около 30-40 минут времени.

Что нам нужно?

«Сделай это вкусно»: готовим быстрый брауни с орешками

Все ингредиенты доступные:


Сливочное масло — 120 гр


Какао-порошок — 60 гр


Сахар — 170 гр


Яйца среднего размера — 3 штуки


Мука пшеничная — 90 гр


Орехи (у нас грецкие, но могут быть любые) — 60 гр


Ванилин — щепотка


Соль — щепотка


Еще пригодится форма для выпекания. В идеале она должна быть небольшая, примерно 20*20, у нас побольше, поэтому пирог получится более тонкий, чем хотелось бы.

Начинаем!

Для начала нам нужно растопить сливочное масло на плите. После даем ему слегка остыть и вливаем в какао-порошок, хорошенько перемешиваем. Сюда же засыпаем сахар и ванилин, снова тщательно мешаем.

«Сделай это вкусно»: готовим быстрый брауни с орешками
«Сделай это вкусно»: готовим быстрый брауни с орешками

Затем приходит очередь яиц. Лучше, если они будут комнатной температуры. Венчиком перемешиваем белки с желтками, взбивать не нужно, просто перемешать.

«Сделай это вкусно»: готовим быстрый брауни с орешками
«Сделай это вкусно»: готовим быстрый брауни с орешками

Заливаем яйца в первую часть будущего теста. Следом отправляем муку, снова перемешиваем. Теперь очередь орешков. Мы их немного поломали, чтобы кусочки в готовом пироге ощущались более деликатно. И снова все смешиваем до однородности.

«Сделай это вкусно»: готовим быстрый брауни с орешками
«Сделай это вкусно»: готовим быстрый брауни с орешками

Что дальше?

Дело за малым. Переливаем тесто в форму, ложкой помогаем себе ровно его распределить. Если форма не силиконовая, советуем постелить на дно бумагу для выпекания. Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 25 минут.

«Сделай это вкусно»: готовим быстрый брауни с орешками

На всякий случай периодически проверяем пирог. Можно проткнуть его зубочисткой или вилкой, чтобы узнать готовность: если остаются сухими — наш брауни можно вынимать из печи.

«Сделай это вкусно»: готовим быстрый брауни с орешками
«Сделай это вкусно»: готовим быстрый брауни с орешками
«Сделай это вкусно»: готовим быстрый брауни с орешками

Готово! Даем пирогу остыть. Ставим чайник, красиво сервируем стол и праздник готов! Дружно за чашкой кофе или чая поедаем и заряжаемся хорошим настроением. Приятного весеннего аппетита!

«Сделай это вкусно»: готовим быстрый брауни с орешками
«Сделай это вкусно»: готовим быстрый брауни с орешками

Больше фоторецептов в спецпроекте «Сделай это вкусно»


Если у вас в запасе тоже есть необычный рецепт вкусного блюда или десерта, присылайте нам на почту lubovmorkovnatv2@yandex.ru, рассказывайте о том, кто вам его передал, и раскрывайте свои секреты приготовления.


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