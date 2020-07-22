Добрые новости
22 июля,
2020
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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: фаршированные перцы с фасолью и пряностями

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Пора, когда приходится ломать голову над тем, куда «утилизировать» огородные продукты, если не настала, то уже совсем близко. Вооружаемся нашим фотомануалом и фаршируем перцы в томатном соусе. Блюдо получается сытное, но в то же время легкое, на лето — самое то. Подойдет для вегатарианцев и веганов.

Этап 1. Нужно взять...

«Сделай это вкусно»: фаршированные перцы с фасолью и пряностями

- Несколько перцев (количество зависит от размера семьи и аппетита. Мы, следуя модным экотрендам, «спасали» еду в магазине, поэтому купили слегка морщинистые перцы на распродаже. Это, кстати, не повлияло на их вкус)


- Рис (мы брали один стакан круглозерного. В сваренном виде его хватит на 7-8 средних перцев)


- Фасоль красная (1 банка)


- Любимые приправы (у нас куркума, копченая паприка, хмели-сунели, черный перец)


- Морковь средняя (одна штука)


- Луковица (одна крупная)


- Зубья чеснока (несколько штук)


- Масло растительное (на глаз и по желанию)


- Томатная паста (несколько столовых ложек)


- Сметана (тоже несколько столовых ложек). В веганской версии можно заменить на растительные сливки или молоко, постный майонез


- Соль

Этап 2. К делу!

Для начала ставим на огонь рис. В это время чистим лук, морковь, чеснок. Измельчаем их, наливаем на глубокую сковороду растительное масло и начинаем пережаривать. 

«Сделай это вкусно»: фаршированные перцы с фасолью и пряностями

Как только лук подзолотился, добавляем в сковороду фасоль, выспаем приправы (щедро или нет — на ваше усмотрение). Мы выбирали приправы исключительно на свой вкус, также, как и их количество. Этот набор дает пряный и слегка копченый вкус. Вы можете скорректировать набор под свои предпочтения. Когда рис сварится, его в сковороде смешиваем с поджаркой.

«Сделай это вкусно»: фаршированные перцы с фасолью и пряностями


Хорошо, если у вас есть помощник, и он уже подготовил перцы. А их нужно помыть, аккуратно срезать верхушку, чтобы ею во время варки перец можно было накрыть. Из перцев вынуть внутренности. 

Этап 3. Осталось совсем чуть-чуть!

В пустые перцы укладываем начинку. Накрываем их верхушками.

«Сделай это вкусно»: фаршированные перцы с фасолью и пряностями
«Сделай это вкусно»: фаршированные перцы с фасолью и пряностями

Делаем соус, в котором будут тушиться перцы: в воду добавляем соль, по несколько ложек томатной пасты и сметаны. Хорошо все перемешиваем. В глубокую сковороду или кастрюлю аккуратно ставим перцы, заливаем соусом так, чтобы они наполовину закрылись.

одну верхушку потерял помощник повара
одну верхушку потерял помощник повара
«Сделай это вкусно»: фаршированные перцы с фасолью и пряностями

Сковороду накрываем крышкой и тушим на среднем огне около 20 минут. Блюдо готово, когда перцы становятся мягкими.


Подаем на тарелочки вместе с соусом. Приятного аппетита!

«Сделай это вкусно»: фаршированные перцы с фасолью и пряностями
«Сделай это вкусно»: фаршированные перцы с фасолью и пряностями
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