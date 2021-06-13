«Сделай это вкусно»: домашний освежающий Мохито

Готовим дома освежающий в любую жару и витаминный известный всем коктейль Мохито без алкоголя. Сделать его легко и быстро.
Нам понадобится:
Один лимон
Один лайм
Мята
Газированный напиток Sprite
Вода питьевая холодная
Емкость под напиток
Приступим!
Все просто. Нужно нарезать кружочками лайм, лимон, мяту можно резать, а можно просто порвать пальцами
Все это закидываем в емкость не меньше литра и хорошенько разминаем ложкой или удобной для вам ступой
Все, когда лимон, лайм и мята отдали свой аромат и сок, пришло время газировки. Постепенно заливаем в емкость Sprite и воду. Тут можете регулировать количество воды и напитка на свой вкус, исходя их того, насколько сладким и насыщенным хотите получить коктейль.
Почти готово. Даем Мохито немного настояться, можно убрать в холодильник. Разливаем по стаканам и подаем с трубочкой. Приятного освежения!
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