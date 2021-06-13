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13 июня,
2021
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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: домашний освежающий Мохито

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Готовим дома освежающий в любую жару и витаминный известный всем коктейль Мохито без алкоголя. Сделать его легко и быстро.

«Сделай это вкусно»: домашний освежающий Мохито

Нам понадобится:

Один лимон


Один лайм


Мята


Газированный напиток Sprite


Вода питьевая холодная


Емкость под напиток

Приступим!

Все просто. Нужно нарезать кружочками лайм, лимон, мяту можно резать, а можно просто порвать пальцами

«Сделай это вкусно»: домашний освежающий Мохито

Все это закидываем в емкость не меньше литра и хорошенько разминаем ложкой или удобной для вам ступой

«Сделай это вкусно»: домашний освежающий Мохито
«Сделай это вкусно»: домашний освежающий Мохито

Все, когда лимон, лайм и мята отдали свой аромат и сок, пришло время газировки. Постепенно заливаем в емкость Sprite и воду. Тут можете регулировать количество воды и напитка на свой вкус, исходя их того, насколько сладким и насыщенным хотите получить коктейль.

«Сделай это вкусно»: домашний освежающий Мохито
«Сделай это вкусно»: домашний освежающий Мохито
«Сделай это вкусно»: домашний освежающий Мохито

Почти готово. Даем Мохито немного настояться, можно убрать в холодильник. Разливаем по стаканам и подаем с трубочкой. Приятного освежения!

«Сделай это вкусно»: домашний освежающий Мохито

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Больше фоторецептов в спецпроекте «Сделай это вкусно»


Если у вас в запасе тоже есть необычный рецепт вкусного блюда или десерта, присылайте нам на почту lubovmorkovnatv2@yandex.ru, рассказывайте о том, кто вам его передал, и раскрывайте свои секреты приготовления.  

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