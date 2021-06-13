«Сделай это вкусно»: домашний освежающий Мохито

Стиль жизни

Готовим дома освежающий в любую жару и витаминный известный всем коктейль Мохито без алкоголя. Сделать его легко и быстро.

Нам понадобится:

Один лимон

Один лайм

Мята

Газированный напиток Sprite

Вода питьевая холодная

Емкость под напиток

Приступим!

Все просто. Нужно нарезать кружочками лайм, лимон, мяту можно резать, а можно просто порвать пальцами

Все это закидываем в емкость не меньше литра и хорошенько разминаем ложкой или удобной для вам ступой

Все, когда лимон, лайм и мята отдали свой аромат и сок, пришло время газировки. Постепенно заливаем в емкость Sprite и воду. Тут можете регулировать количество воды и напитка на свой вкус, исходя их того, насколько сладким и насыщенным хотите получить коктейль.

Почти готово. Даем Мохито немного настояться, можно убрать в холодильник. Разливаем по стаканам и подаем с трубочкой. Приятного освежения!