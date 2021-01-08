«Сделай это вкусно»: десерт на завтрак из двух ингредиентов

Стиль жизни

Бывает, хочется побаловать семью свежеиспеченным десертом, а времени на приготовление или продуктов нет. В такой ситуации вам на помощь придет наш рецепт: всего два ингредиента, полчаса времени (из них минут 10 с вашим участием) – и можно звать всех пить чай. Итак, сегодня готовим «Солнышки» из консервированных ананасов.

Нам понадобится:

- банка консервированных ананасов кружочками

- слоеное бездрожжевое тесто



Кружочки ананасов достаем из банки и даем им пять минут полежать, чтобы стек сок. Раскатываем тонко слоеное тесто и режем на длинные полоски шириной примерно сантиметр. Этими полосками обматываем кружочки ананаса и укладываем их на пергамент. Выпекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут, пока «солнышки» не подрумянятся.

На среднюю банку ананасов ушла треть пачки теста. Получилось шесть «солнышек». Если у вас большая семья, то берите сразу двойную порцию. При подаче можно посыпать сахарной пудрой. А есть их лучше теплыми, – вкуснее. Приятного аппетита!