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08 января,
2021
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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: десерт на завтрак из двух ингредиентов

ТВ2
ТВ2
22 минуты назад

Бывает, хочется побаловать семью свежеиспеченным десертом, а времени на приготовление или продуктов нет. В такой ситуации вам на помощь придет наш рецепт: всего два ингредиента, полчаса времени (из них минут 10 с вашим участием) – и можно звать всех пить чай. Итак, сегодня готовим «Солнышки» из консервированных ананасов.

«Сделай это вкусно»: десерт на завтрак из двух ингредиентов

Нам понадобится:


- банка консервированных ананасов кружочками


- слоеное бездрожжевое тесто


«Сделай это вкусно»: десерт на завтрак из двух ингредиентов

Кружочки ананасов достаем из банки и даем им пять минут полежать, чтобы стек сок. Раскатываем тонко слоеное тесто и режем на длинные полоски шириной примерно сантиметр. Этими полосками обматываем кружочки ананаса и укладываем их на пергамент. Выпекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут, пока «солнышки» не подрумянятся.

«Сделай это вкусно»: десерт на завтрак из двух ингредиентов
«Сделай это вкусно»: десерт на завтрак из двух ингредиентов
«Сделай это вкусно»: десерт на завтрак из двух ингредиентов

На среднюю банку ананасов ушла треть пачки теста. Получилось шесть «солнышек». Если у вас большая семья, то берите сразу двойную порцию. При подаче можно посыпать сахарной пудрой. А есть их лучше теплыми, – вкуснее. Приятного аппетита!

«Сделай это вкусно»: десерт на завтрак из двух ингредиентов

Если у вас в запасе есть интересный рецепт вкусного блюда или выпечки, обязательно поделитесь им с нами: сделайте пошаговые фотографии, опишите процесс и присылайте на lubovmorkovnatv2@yandex.ru. Мы опубликуем ваш рецепт в рубрике «Сделай это вкусно».

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