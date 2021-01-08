«Сделай это вкусно»: десерт на завтрак из двух ингредиентов
Бывает, хочется побаловать семью свежеиспеченным десертом, а времени на приготовление или продуктов нет. В такой ситуации вам на помощь придет наш рецепт: всего два ингредиента, полчаса времени (из них минут 10 с вашим участием) – и можно звать всех пить чай. Итак, сегодня готовим «Солнышки» из консервированных ананасов.
Нам понадобится:
- банка консервированных ананасов кружочками
- слоеное бездрожжевое тесто
Кружочки ананасов достаем из банки и даем им пять минут полежать, чтобы стек сок. Раскатываем тонко слоеное тесто и режем на длинные полоски шириной примерно сантиметр. Этими полосками обматываем кружочки ананаса и укладываем их на пергамент. Выпекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут, пока «солнышки» не подрумянятся.
На среднюю банку ананасов ушла треть пачки теста. Получилось шесть «солнышек». Если у вас большая семья, то берите сразу двойную порцию. При подаче можно посыпать сахарной пудрой. А есть их лучше теплыми, – вкуснее. Приятного аппетита!
Если у вас в запасе есть интересный рецепт вкусного блюда или выпечки, обязательно поделитесь им с нами: сделайте пошаговые фотографии, опишите процесс и присылайте на lubovmorkovnatv2@yandex.ru. Мы опубликуем ваш рецепт в рубрике «Сделай это вкусно».
ПОДДЕРЖИ ТВ2!
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?