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17 апреля,
2021
16
фото
Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: чизбургер без булочки

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Этот  фоторецепт для тех, кто любит постоянно удивлять близких чем-то новеньким, имея под рукой самые простые продукты. Собирались сегодня на обед или ужин жарить котлеты? Попробуйте вместо них приготовить чизбургеры. Поверьте, семья это оценит.

«Сделай это вкусно»: чизбургер без булочки

Нам понадобится:


  • 0,5 кг фарша из говядины
  • 1-2 луковицы (в зависимости от размера)
  • 0,5 стакана молока
  • немного хлебного мякиша
  • маринованные огурцы
  • 3-4 столовые ложки кетчупа
  • 100-120 г твердого сыра
  • соль\перец по вкусу
«Сделай это вкусно»: чизбургер без булочки

Хлебный мякиш замачиваем в молоке минут на 10 и готовим основу из фарша. В мясо добавляем мелко нашинкованный лук (1 луковицу), соль и перец по вкусу. Затем отжимаем хлебный мякиш, отправляем его к остальным ингредиентам и все хорошо перемешиваем. 

«Сделай это вкусно»: чизбургер без булочки
«Сделай это вкусно»: чизбургер без булочки
«Сделай это вкусно»: чизбургер без булочки
«Сделай это вкусно»: чизбургер без булочки
«Сделай это вкусно»: чизбургер без булочки

Вторую луковицу шинкуем и немного обжариваем на растительном масле. Если любите маринованный лук, то можете использовать его и в таком виде.

«Сделай это вкусно»: чизбургер без булочки
«Сделай это вкусно»: чизбургер без булочки

На противень кладем лист пергаментной бумаги и начинаем «собирать» чизбургеры. Из фарша делаем небольшие плоские лепешечки толщиной примерно один сантиметр с небольшим углублением внутри, чтобы там собирался сок. Наносим кетчуп, затем лук, дольки маринованных огурцов и пластики сыра. Ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем примерно 25 минут.  

«Сделай это вкусно»: чизбургер без булочки
«Сделай это вкусно»: чизбургер без булочки
«Сделай это вкусно»: чизбургер без булочки
«Сделай это вкусно»: чизбургер без булочки
«Сделай это вкусно»: чизбургер без булочки

Подавать чизбургеры, как и котлеты, можно с любым гарниром. Экспериментируйте! Приятного аппетита!

«Сделай это вкусно»: чизбургер без булочки
«Сделай это вкусно»: чизбургер без булочки

Больше пошаговых рецептов, проверенных на себе, вы найдете в спецпроекте «Сделай это вкусно».

Если у вас в запасе есть интересный рецепт вкусного блюда из мяса или рыбы, овощей, фруктов или ягод, обязательно поделитесь им с нами: сделайте пошаговые фотографии, опишите процесс и присылайте на lubovmorkovnatv2@yandex.ru. Мы опубликуем его в нашей кулинарной рубрике. 


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