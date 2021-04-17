«Сделай это вкусно»: чизбургер без булочки

Стиль жизни

Этот фоторецепт для тех, кто любит постоянно удивлять близких чем-то новеньким, имея под рукой самые простые продукты. Собирались сегодня на обед или ужин жарить котлеты? Попробуйте вместо них приготовить чизбургеры. Поверьте, семья это оценит.

Нам понадобится:

0,5 кг фарша из говядины

1-2 луковицы (в зависимости от размера)

0,5 стакана молока

немного хлебного мякиша

маринованные огурцы

3-4 столовые ложки кетчупа

100-120 г твердого сыра

соль\перец по вкусу

Хлебный мякиш замачиваем в молоке минут на 10 и готовим основу из фарша. В мясо добавляем мелко нашинкованный лук (1 луковицу), соль и перец по вкусу. Затем отжимаем хлебный мякиш, отправляем его к остальным ингредиентам и все хорошо перемешиваем.

Вторую луковицу шинкуем и немного обжариваем на растительном масле. Если любите маринованный лук, то можете использовать его и в таком виде.

На противень кладем лист пергаментной бумаги и начинаем «собирать» чизбургеры. Из фарша делаем небольшие плоские лепешечки толщиной примерно один сантиметр с небольшим углублением внутри, чтобы там собирался сок. Наносим кетчуп, затем лук, дольки маринованных огурцов и пластики сыра. Ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем примерно 25 минут.

Подавать чизбургеры, как и котлеты, можно с любым гарниром. Экспериментируйте! Приятного аппетита!