«Сделай это вкусно»: чизбургер без булочки
Этот фоторецепт для тех, кто любит постоянно удивлять близких чем-то новеньким, имея под рукой самые простые продукты. Собирались сегодня на обед или ужин жарить котлеты? Попробуйте вместо них приготовить чизбургеры. Поверьте, семья это оценит.
Нам понадобится:
- 0,5 кг фарша из говядины
- 1-2 луковицы (в зависимости от размера)
- 0,5 стакана молока
- немного хлебного мякиша
- маринованные огурцы
- 3-4 столовые ложки кетчупа
- 100-120 г твердого сыра
- соль\перец по вкусу
Хлебный мякиш замачиваем в молоке минут на 10 и готовим основу из фарша. В мясо добавляем мелко нашинкованный лук (1 луковицу), соль и перец по вкусу. Затем отжимаем хлебный мякиш, отправляем его к остальным ингредиентам и все хорошо перемешиваем.
Вторую луковицу шинкуем и немного обжариваем на растительном масле. Если любите маринованный лук, то можете использовать его и в таком виде.
На противень кладем лист пергаментной бумаги и начинаем «собирать» чизбургеры. Из фарша делаем небольшие плоские лепешечки толщиной примерно один сантиметр с небольшим углублением внутри, чтобы там собирался сок. Наносим кетчуп, затем лук, дольки маринованных огурцов и пластики сыра. Ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем примерно 25 минут.
Подавать чизбургеры, как и котлеты, можно с любым гарниром. Экспериментируйте! Приятного аппетита!
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