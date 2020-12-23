Сделай доброе дело под Новый год

Стиль жизни

Под Новый год больше, чем когда бы то ни было, людям хочется совершать добрые поступки. Да и сделать это в праздник легче: достаточно просто подарить то, что действительно нужно. Если вы хотите сделать чей-то Новый год теплее и радостней, смотрите нашу подборку. В ней — идеи подарков для подопечных томских благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

Подари няню малышам без родителей

Благотворительный фонд «Благовестъ» ежегодно под Новый год проводит акцию «1000 и 1 час». 1000 — не случайное число. Именно столько времени в среднем отрабатывает каждая нянечка фонда за один год.

Подопечные фонда – малыши, оставшиеся в одиночестве в больницах. У них нет мамы, которая подержала бы их на руках и успокоила после укола. Все это делают няни.

Мы не собираем деньги на конфеты и игрушки для брошенных детей, — пишут на странице фонда. — Мы собираем деньги для оплаты рабочих часов наших больничных нянечек на следующий 2021 год. Час работы няни стоит 200 рублей. Для брошенного ребенка в больнице, где страшно и одиноко, это время бесценно.

Подробнее об акции можно прочитать на сайте фонда, о способах поддержки — узнайте здесь.

Фото — сайт фонда «Благовестъ».

Елка желаний для детей с тяжелыми заболеваниями

Если вы всегда мечтали стать волшебником, станьте им – хотя бы для одного из ребятишек – подопечных фонда имени Алены Петровой. В холле супермаркета «Лента» на Пушкина стоит «Елка желаний». Она украшена шарами, на каждом из них написано имя ребенка и его мечта.

Стать волшебником просто, — пишут на странице фонда. – Нужно выбрать ребенка, который ждет новогоднего чуда, снять шарик и вместе с подарком передать его на стойку информации.

Подарок можно принести с собой или купить прямо в супермаркете. Новогодняя акция продлится до 29 декабря. Так что вы еще успеете сделать доброе дело.

Фото — группа Фонда имени Алены Петровой в ВК.

Подарок детям подопечных кризисного центра «Маленькая мама»

Фото: фонд "Право на детство", ВК

Кризисный центр «Маленькая мама», который содержит благотворительный фонд «Право на детство», помогает молодым девушкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации с детьми. Часто это выпускницы детских домов, которым больше некуда пойти. Психологи, педагоги, социальные работники помогают им с документами, едой, одеждой, трудоустройством на работу, детей мамы могут оставить в группе дневного пребывания.

Вы можете помочь в подготовке подарков к Новому году для 40 детей матерей-подопечных центра.

Стать «Дедами Морозами» для детей наших подопечных мам легко: нужно купить для них подарки, — пишут на странице фонда в соцсетях. — У нас деток 40 носиков-курносиков. Каждый «носик», конечно, ждет вкусный или красивый подарочек от главного волшебника этой ночи. Маленькое сердечко радостно забьется от вашего доброго дела.

Детям подопечных сейчас от 0 до 7 лет. В качестве подарка для них можно принести игрушку, сладости и фрукты. Фонд располагается по адресу: ул. Гагарина, 46. Работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00. Все вопросы по телефону: 53-51-01.

Подари детям из детского дома свою дружбу и знания

Благотворительный фонд «Меркурия» помогает детям из приютов, интернатов и детских домов Томской области. У организации много проектов поддержки ребят, которые остались без попечения родителей.

Лучший подарок, который мы можем подарить этим детям – наша дружба, — считает руководитель фонда Станислав Сова. — Ничем нельзя заменить в жизни ребенка внимание и поддержку взрослых. Нашим подопечным они нужны именно сейчас.

Если вы считаете так же, присоединяйтесь к программе «Наставник».

Если вы – педагог, студент или просто хорошо ориентируетесь в какой-то из областей — станьте репетитором. У многих воспитанников детских домов есть пробелы в знаниях школьной программы. С вашей помощью они их закроют. Во время пандемии занятия проводятся в онлайн-формате.

Готовы помочь? Звоните по телефону: 22-49-13 или заполните анкету и с вами свяжутся.

Фото — фонд «Меркурия».

Рождественский подарок для детей осужденных

Акцию «Рождественский подарок» для детей осужденных благотворительный фонд «Рука помощи» проводит несколько лет подряд. В этом году сотрудники фонда получили около 200 заявок из колоний и СИЗО Томской области: осужденные писали с просьбой о том, чтобы ребенка от их имени поздравили с Рождеством и Новым годом.

Наши волонтеры наряжаются в костюмы и едут к детям с подарками, которые мы покупаем сами, — рассказывает замдиректора фонда по связям с общественностью Александр Палтусов. – Детям мы говорим, что это ему сюрприз от папы. Для обратной связи снимаем ребенка, где он благодарит отца и поздравляет с праздником. Это нужно, чтобы социальные связи не терялись, а если вдруг потерялись, то восстанавливались. На сегодняшний день мы поздравили уже 145 детей. И еще столько же ждут свой подарок.

Подарить праздничное настроение детям, чьи родители сейчас в местах лишения свободы, можно разными способами. Подробнее о них можно узнать у куратора акции по телефону 8-983-347-3955.

Фото — фонд «Рука помощи».

Подарок от Деда Мороза детям из многодетных и малоимущих семей

Фото: группа "Добродеи" ВКонтакте

«Добродеи» совместно с волонтерами «Поможем вместе» предлагают порадовать ребятишек из многодетных и малоимущих семей Томска.

Порой мы думаем, что детей, которые останутся на Новый год без подарков, не бывает. Но это не так, — пишут на странице акции. — В семье, где большая нужда и есть выбор: купить еду или игрушку, всегда в приоритете будет еда. А игрушки от Деда Мороза – это новогоднее чудо. И сотворить его может каждый.

Побыть Дедом Морозом и Снегурочкой можно разными способами: выбрать семью из этого списка и одарить ее подарками или купить что-то из списка организатора и принести на склад. Подарки детям доставят Дед Мороз и Снегурочка.

Сбор ведется по субботам с 13:00 до 16:00 по адресу: ул. Нефтяная, 1. Если вы хотите помочь сделать приятный сюрприз детям, 26 декабря – последний день, когда принимают подарки. Все вопросы по телефону: 33-80-03.

Горячий обед и подарки для бездомных

Тем, кто оказался без дома и без средств к существованию, помогают разные организации.

Волонтеры благотворительного фонда «Рука помощи» несколько лет каждый день кормят голодных людей в 12 точках Томска и в одной в Северске. В одно место за раз приходят в среднем человек 20. В фонде отлажен процесс приготовления. Помочь можно продуктами. Задать все вопросы можно координатору проекта по телефону 8-913-109-9880.

Фото – фонд «Рука помощи».

Акцию «Накорми бездомного» проводят и «Добродеи». Ближайшая встреча 29 декабря будет новогодней. С собой можно приносить салаты, горячие блюда в кастрюлях, сладости к чаю, хлеб. Место раздачи – недалеко от Петропавловского собора, напротив дома по ул. Тверская, 32, у гаражей. Начало – в 14:00.

Многие из этих людей чувствуют уныние, одиночество, — пишут в посте акции. — Им тоже хочется немного чуда, радости и тепла. Захватите с собой носки, рукавицы, пару пакетиков кофе 3 в 1 или другой небольшой подарочек для бездомного человека или передайте к нам в офис.

Список вещей первой необходимости для бездомных можно посмотреть здесь. Подарки принимаются ежедневно с 10:00 до 19:00 по адресу: пр. Фрунзе, 25 офис 506. Предварительно лучше позвонить по тел.: 33-23-27. Вещи обязательно подписать: «Для бездомных».

По любым вопросам можно писать куратору акции.

Помоги животным без хозяина

Зоозащитное объединение «Вместе», в которое входят несколько организаций помощи бездомным животным Томска и Северска, под Новый год проводит традиционную «ZOOбарахолку». Все средства, вырученные от благотворительной гаражной распродажи, пойдут на содержание братьев наших меньших, которые остались без дома.

В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате на базе аккаунта zoosale.tomsk в Instagram. Участники могут купить все представленные там товары — украшения, посуду, сувениры и много других интересных вещиц. Каждый день до 30 декабря в сторис проекта можно увидеть лоты аукциона.

В нижней части экрана найдите поле «Отправить сообщение», — объясняют организаторы порядок участия в благотворительном аукционе. — При нажатии появятся смайлики для быстрой реакции, они вам не нужны, а вот сразу под ними в текстовом поле введите «Хочу купить!» и нажмите «Отправить». В ответном сообщении в директ вам придут реквизиты карты СБ для оплаты.