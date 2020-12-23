Сделай доброе дело под Новый год
Под Новый год больше, чем когда бы то ни было, людям хочется совершать добрые поступки. Да и сделать это в праздник легче: достаточно просто подарить то, что действительно нужно. Если вы хотите сделать чей-то Новый год теплее и радостней, смотрите нашу подборку. В ней — идеи подарков для подопечных томских благотворительных фондов и некоммерческих организаций.
Подари няню малышам без родителей
Благотворительный фонд «Благовестъ» ежегодно под Новый год проводит акцию «1000 и 1 час». 1000 — не случайное число. Именно столько времени в среднем отрабатывает каждая нянечка фонда за один год.
Подопечные фонда – малыши, оставшиеся в одиночестве в больницах. У них нет мамы, которая подержала бы их на руках и успокоила после укола. Все это делают няни.
Мы не собираем деньги на конфеты и игрушки для брошенных детей, — пишут на странице фонда. — Мы собираем деньги для оплаты рабочих часов наших больничных нянечек на следующий 2021 год. Час работы няни стоит 200 рублей. Для брошенного ребенка в больнице, где страшно и одиноко, это время бесценно.
Подробнее об акции можно прочитать на сайте фонда, о способах поддержки — узнайте здесь.
Фото — сайт фонда «Благовестъ».
Елка желаний для детей с тяжелыми заболеваниями
Если вы всегда мечтали стать волшебником, станьте им – хотя бы для одного из ребятишек – подопечных фонда имени Алены Петровой. В холле супермаркета «Лента» на Пушкина стоит «Елка желаний». Она украшена шарами, на каждом из них написано имя ребенка и его мечта.
Стать волшебником просто, — пишут на странице фонда. – Нужно выбрать ребенка, который ждет новогоднего чуда, снять шарик и вместе с подарком передать его на стойку информации.
Подарок можно принести с собой или купить прямо в супермаркете. Новогодняя акция продлится до 29 декабря. Так что вы еще успеете сделать доброе дело.
Подарок детям подопечных кризисного центра «Маленькая мама»
Кризисный центр «Маленькая мама», который содержит благотворительный фонд «Право на детство», помогает молодым девушкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации с детьми. Часто это выпускницы детских домов, которым больше некуда пойти. Психологи, педагоги, социальные работники помогают им с документами, едой, одеждой, трудоустройством на работу, детей мамы могут оставить в группе дневного пребывания.
Вы можете помочь в подготовке подарков к Новому году для 40 детей матерей-подопечных центра.
Стать «Дедами Морозами» для детей наших подопечных мам легко: нужно купить для них подарки, — пишут на странице фонда в соцсетях. — У нас деток 40 носиков-курносиков. Каждый «носик», конечно, ждет вкусный или красивый подарочек от главного волшебника этой ночи. Маленькое сердечко радостно забьется от вашего доброго дела.
Детям подопечных сейчас от 0 до 7 лет. В качестве подарка для них можно принести игрушку, сладости и фрукты. Фонд располагается по адресу: ул. Гагарина, 46. Работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00. Все вопросы по телефону: 53-51-01.
Подари детям из детского дома свою дружбу и знания
Благотворительный фонд «Меркурия» помогает детям из приютов, интернатов и детских домов Томской области. У организации много проектов поддержки ребят, которые остались без попечения родителей.
Лучший подарок, который мы можем подарить этим детям – наша дружба, — считает руководитель фонда Станислав Сова. — Ничем нельзя заменить в жизни ребенка внимание и поддержку взрослых. Нашим подопечным они нужны именно сейчас.
Если вы считаете так же, присоединяйтесь к программе «Наставник».
Если вы – педагог, студент или просто хорошо ориентируетесь в какой-то из областей — станьте репетитором. У многих воспитанников детских домов есть пробелы в знаниях школьной программы. С вашей помощью они их закроют. Во время пандемии занятия проводятся в онлайн-формате.
Готовы помочь? Звоните по телефону: 22-49-13 или заполните анкету и с вами свяжутся.
Фото — фонд «Меркурия».
Рождественский подарок для детей осужденных
Акцию «Рождественский подарок» для детей осужденных благотворительный фонд «Рука помощи» проводит несколько лет подряд. В этом году сотрудники фонда получили около 200 заявок из колоний и СИЗО Томской области: осужденные писали с просьбой о том, чтобы ребенка от их имени поздравили с Рождеством и Новым годом.
Наши волонтеры наряжаются в костюмы и едут к детям с подарками, которые мы покупаем сами, — рассказывает замдиректора фонда по связям с общественностью Александр Палтусов. – Детям мы говорим, что это ему сюрприз от папы. Для обратной связи снимаем ребенка, где он благодарит отца и поздравляет с праздником. Это нужно, чтобы социальные связи не терялись, а если вдруг потерялись, то восстанавливались. На сегодняшний день мы поздравили уже 145 детей. И еще столько же ждут свой подарок.
Подарить праздничное настроение детям, чьи родители сейчас в местах лишения свободы, можно разными способами. Подробнее о них можно узнать у куратора акции по телефону 8-983-347-3955.
Фото — фонд «Рука помощи».
Подарок от Деда Мороза детям из многодетных и малоимущих семей
«Добродеи» совместно с волонтерами «Поможем вместе» предлагают порадовать ребятишек из многодетных и малоимущих семей Томска.
Порой мы думаем, что детей, которые останутся на Новый год без подарков, не бывает. Но это не так, — пишут на странице акции. — В семье, где большая нужда и есть выбор: купить еду или игрушку, всегда в приоритете будет еда. А игрушки от Деда Мороза – это новогоднее чудо. И сотворить его может каждый.
Побыть Дедом Морозом и Снегурочкой можно разными способами: выбрать семью из этого списка и одарить ее подарками или купить что-то из списка организатора и принести на склад. Подарки детям доставят Дед Мороз и Снегурочка.
Сбор ведется по субботам с 13:00 до 16:00 по адресу: ул. Нефтяная, 1. Если вы хотите помочь сделать приятный сюрприз детям, 26 декабря – последний день, когда принимают подарки. Все вопросы по телефону: 33-80-03.
Горячий обед и подарки для бездомных
Тем, кто оказался без дома и без средств к существованию, помогают разные организации.
Волонтеры благотворительного фонда «Рука помощи» несколько лет каждый день кормят голодных людей в 12 точках Томска и в одной в Северске. В одно место за раз приходят в среднем человек 20. В фонде отлажен процесс приготовления. Помочь можно продуктами. Задать все вопросы можно координатору проекта по телефону 8-913-109-9880.
Фото – фонд «Рука помощи».
Акцию «Накорми бездомного» проводят и «Добродеи». Ближайшая встреча 29 декабря будет новогодней. С собой можно приносить салаты, горячие блюда в кастрюлях, сладости к чаю, хлеб. Место раздачи – недалеко от Петропавловского собора, напротив дома по ул. Тверская, 32, у гаражей. Начало – в 14:00.
Многие из этих людей чувствуют уныние, одиночество, — пишут в посте акции. — Им тоже хочется немного чуда, радости и тепла. Захватите с собой носки, рукавицы, пару пакетиков кофе 3 в 1 или другой небольшой подарочек для бездомного человека или передайте к нам в офис.
Список вещей первой необходимости для бездомных можно посмотреть здесь. Подарки принимаются ежедневно с 10:00 до 19:00 по адресу: пр. Фрунзе, 25 офис 506. Предварительно лучше позвонить по тел.: 33-23-27. Вещи обязательно подписать: «Для бездомных».
По любым вопросам можно писать куратору акции.
Помоги животным без хозяина
Зоозащитное объединение «Вместе», в которое входят несколько организаций помощи бездомным животным Томска и Северска, под Новый год проводит традиционную «ZOOбарахолку». Все средства, вырученные от благотворительной гаражной распродажи, пойдут на содержание братьев наших меньших, которые остались без дома.
В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате на базе аккаунта zoosale.tomsk в Instagram. Участники могут купить все представленные там товары — украшения, посуду, сувениры и много других интересных вещиц. Каждый день до 30 декабря в сторис проекта можно увидеть лоты аукциона.
В нижней части экрана найдите поле «Отправить сообщение», — объясняют организаторы порядок участия в благотворительном аукционе. — При нажатии появятся смайлики для быстрой реакции, они вам не нужны, а вот сразу под ними в текстовом поле введите «Хочу купить!» и нажмите «Отправить». В ответном сообщении в директ вам придут реквизиты карты СБ для оплаты.
Еще один проект «Старость в радость» уже завершил сбор новогодних подарков для своих подопечных – людей из Домов престарелых, ветеранов и инвалидов. Но если вы все равно хотите помочь, следите за событиями в группе ВКонтакте. По словам организаторов, в ближайшее время будет открыт сбор на самое необходимое для жителей хосписа. Волонтеры планируют поехать туда к Рождеству.
Для тех, кто готов помочь не только томичам, расширим географию — здесь можно узнать о всероссийских благотворительных акциях. Как сказал Маленький Принц, мы живем в своих поступках. Делайте добрые дела, и пусть Новый год для всех будет праздником.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?