«Сделай это вкусно»: веер из баклажанов

Сейчас – самое время кушать овощи и запасаться витаминами и полезными веществами, которые в них содержатся. Но часто так бывает, что одни и те же блюда быстро надоедают и овощи портятся, так и не дождавшись своего часа. Сегодня мы хотим предложить вам фоторецепт простого, вкусного и небанального блюда из баклажанов, который прислала наша читательница Наталья.
Для приготовления нам понадобится:
- 3-4 крупных баклажана
- 200-300 г готового фарша (с луком, чесноком и специями по вкусу)
- несколько переспелых помидоров
- зелень
- соль
- зубочистки
Баклажаны разрезаем тонкими ломтиками не до конца, чтобы получился «веер». Хорошо натираем солью и оставляем полежать минут на 20, чтобы размягчились и их было легче завернуть. Можно вместо этого минут 5 запечь баклажаны в духовке.
Ломтики баклажана заворачиваем внутрь и фиксируем зубочистками. Укладываем в форму, раскрываем пошире. Заполняем «лепестки» готовым фаршем.
Переспелые помидоры мелко крошим, солим. Если плоды слегка твердые, можно немного размять их или добавить воды. Заливаем томатной пастой баклажаны в форме. И ставим в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. Запекать примерно 40 минут. При желании можно посыпать блюдо сыром за 15-20 минут до готовности.
Кушать «Веера» можно как самостоятельное блюдо. Но если вдруг к ужину ждете очень голодных гостей, можно сварить на гарнир свежий картофель.
Приятного аппетита!
Больше фоторецептов в спецпроекте «Сделай это вкусно».
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