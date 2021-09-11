«Сделай это вкусно»: веер из баклажанов

Сейчас – самое время кушать овощи и запасаться витаминами и полезными веществами, которые в них содержатся. Но часто так бывает, что одни и те же блюда быстро надоедают и овощи портятся, так и не дождавшись своего часа. Сегодня мы хотим предложить вам фоторецепт простого, вкусного и небанального блюда из баклажанов, который прислала наша читательница Наталья.

Для приготовления нам понадобится: - 3-4 крупных баклажана - 200-300 г готового фарша (с луком, чесноком и специями по вкусу) - несколько переспелых помидоров - зелень - соль - зубочистки

Баклажаны разрезаем тонкими ломтиками не до конца, чтобы получился «веер». Хорошо натираем солью и оставляем полежать минут на 20, чтобы размягчились и их было легче завернуть. Можно вместо этого минут 5 запечь баклажаны в духовке. Ломтики баклажана заворачиваем внутрь и фиксируем зубочистками. Укладываем в форму, раскрываем пошире. Заполняем «лепестки» готовым фаршем.

Фото: Автор:

Переспелые помидоры мелко крошим, солим. Если плоды слегка твердые, можно немного размять их или добавить воды. Заливаем томатной пастой баклажаны в форме. И ставим в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. Запекать примерно 40 минут. При желании можно посыпать блюдо сыром за 15-20 минут до готовности.

Фото: Автор:

Кушать «Веера» можно как самостоятельное блюдо. Но если вдруг к ужину ждете очень голодных гостей, можно сварить на гарнир свежий картофель. Приятного аппетита!