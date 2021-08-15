«Сделай это вкусно»: творожники с абрикосами
Летом хочется есть побольше фруктов и как можно чаще использовать их в приготовлении различных блюд. Сегодня предлагаем как раз такой рецепт – творожники с абрикосами. Если вы любите несложную выпечку и вкусный результат – попробуйте.
Для приготовления нам понадобится:
- 100-200 г абрикосов;
- 180 г творога;
- 1 яйцо;
- 50 г сахара;
- 50 г растительного масла;
- 1 ч.л. разрыхлителя;
- 180 г муки;
- соль;
- ванилин;
- кукурузный крахмал.
Мы решили сразу замесить двойную порцию теста, чтобы творожников хватило на чаепитие для большой семьи.
Тесто замешивается очень просто: разбиваем в миску яйца, перемешиваем их с творогом, добавляем растительное масло и остальные сухие ингредиенты. Все хорошо перемешиваем.
На мелкие кусочки режем фрукты. Аккуратно перемешиваем с кукурузным крахмалом, чтобы держали форму, и добавляем в тесто.
Мы взяли только абрикосы. Вообще можно добавить в творожники яблоки, груши или персики. Норма сахара – усредненная. Если вы любите очень сладкую выпечку – добавляйте больше. У нас из-за слегка недоспелых абрикосов творожники получились немного с кислинкой.
Из теста формируем небольшие шарики. Укладываем на антипригарный коврик. Пока духовка разогревается, можно дать творожникам немного постоять на столе. Выпекать при 180 градусах 15-20 минут.
Приятного аппетита!
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