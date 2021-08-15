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Главная Стиль жизни «Сделай это вкусно»: творожники с абрикосами
Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: творожники с абрикосами

ТВ2
ТВ2 ТВ2
4 часа назад

Летом хочется есть побольше фруктов и как можно чаще использовать их в приготовлении различных блюд. Сегодня предлагаем как раз такой рецепт – творожники с абрикосами. Если вы любите несложную выпечку и вкусный результат – попробуйте.

Для приготовления нам понадобится:

- 100-200 г абрикосов;

- 180 г творога;

- 1 яйцо;

- 50 г сахара;

- 50 г растительного масла;

- 1 ч.л. разрыхлителя;

- 180 г муки;

- соль;

- ванилин;

- кукурузный крахмал.

 

Мы решили сразу замесить двойную порцию теста, чтобы творожников хватило на чаепитие для большой семьи.

Тесто замешивается очень просто: разбиваем в миску яйца, перемешиваем их с творогом, добавляем растительное масло и остальные сухие ингредиенты. Все хорошо перемешиваем.

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На мелкие кусочки режем фрукты. Аккуратно перемешиваем с кукурузным крахмалом, чтобы держали форму, и добавляем в тесто.

Мы взяли только абрикосы. Вообще можно добавить в творожники яблоки, груши или персики. Норма сахара – усредненная. Если вы любите очень сладкую выпечку – добавляйте больше. У нас из-за слегка недоспелых абрикосов творожники получились немного с кислинкой.

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Из теста формируем небольшие шарики. Укладываем на антипригарный коврик. Пока духовка разогревается, можно дать творожникам немного постоять на столе. Выпекать при 180 градусах 15-20 минут.

Приятного аппетита!

Больше фоторецептов в спецпроекте «Сделай это вкусно».

Если у вас в запасе тоже есть необычный рецепт вкусного блюда или десерта, присылайте нам на почту lubovmorkovnatv2@yandex.ru, рассказывайте о том, кто вам его передал, и раскрывайте свои секреты приготовления.

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