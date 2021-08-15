«Сделай это вкусно»: творожники с абрикосами

Летом хочется есть побольше фруктов и как можно чаще использовать их в приготовлении различных блюд. Сегодня предлагаем как раз такой рецепт – творожники с абрикосами. Если вы любите несложную выпечку и вкусный результат – попробуйте.

Для приготовления нам понадобится: - 100-200 г абрикосов; - 180 г творога; - 1 яйцо; - 50 г сахара; - 50 г растительного масла; - 1 ч.л. разрыхлителя; - 180 г муки; - соль; - ванилин; - кукурузный крахмал. Мы решили сразу замесить двойную порцию теста, чтобы творожников хватило на чаепитие для большой семьи.

Тесто замешивается очень просто: разбиваем в миску яйца, перемешиваем их с творогом, добавляем растительное масло и остальные сухие ингредиенты. Все хорошо перемешиваем.

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На мелкие кусочки режем фрукты. Аккуратно перемешиваем с кукурузным крахмалом, чтобы держали форму, и добавляем в тесто. Мы взяли только абрикосы. Вообще можно добавить в творожники яблоки, груши или персики. Норма сахара – усредненная. Если вы любите очень сладкую выпечку – добавляйте больше. У нас из-за слегка недоспелых абрикосов творожники получились немного с кислинкой.

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Из теста формируем небольшие шарики. Укладываем на антипригарный коврик. Пока духовка разогревается, можно дать творожникам немного постоять на столе. Выпекать при 180 градусах 15-20 минут. Приятного аппетита!