«Сделай это вкусно»: самый простой рецепт имбирного печенья

Новый год совсем скоро. Для хорошего настроения предлагаем вам приготовить имбирное печенье. Специально для вас нашли самый простой рецепт этого новогоднего лакомства.
Нам понадобится:
300 гр муки
180 гр сливочного масла комнатной температуры
1 яйцо
2 ст ложки меда
150 гр коричневого сахара
1 ст ложка молотого имбиря
немного гвоздики
1 ст ложка какао
1 ст ложка корицы
1 ч ложка разрыхлителя
Взбейте миксером масло и коричневый сахар — пару минут. Добавьте яйцо и мед, продолжайте взбивать.
Просейте муку в сахарную массу, добавьте имбирь, немного протёртой гвоздики, какао, разрыхлитель и корицу.
Замесите тесто и сформируйте два шарика. Заверните шарики в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.
Поставьте разогреваться духовку.
Достаньте охлажденное тесто. Тесто должно быть мягким, такое печенье будет нежным и вкусным.
Раскатайте тесто на бумаге для выпечки и возьмите формочки для печенья. Сделайте фигурки.
Выпекай печенье 10-15 минут при температуре 185 градусов. Остудите и украсьте сахарной пудрой.