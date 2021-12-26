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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: самый простой рецепт имбирного печенья

ТВ2 ТВ2

Новый год совсем скоро. Для хорошего настроения предлагаем вам приготовить имбирное печенье. Специально для вас нашли самый простой рецепт этого новогоднего лакомства. 

Нам понадобится: 

300 гр муки

180 гр сливочного масла комнатной температуры

1 яйцо

2 ст ложки меда

150 гр коричневого сахара

1 ст ложка молотого имбиря

немного гвоздики 

1 ст ложка какао

1 ст ложка корицы

1 ч ложка разрыхлителя

Взбейте миксером масло и коричневый сахар — пару минут. Добавьте яйцо и мед, продолжайте взбивать. 

Просейте муку в сахарную массу, добавьте имбирь, немного протёртой гвоздики, какао,  разрыхлитель и корицу. 

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Замесите тесто и сформируйте два шарика. Заверните шарики в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут. 

Поставьте разогреваться духовку. 

Достаньте охлажденное тесто. Тесто должно быть мягким, такое печенье будет нежным и вкусным. 

Раскатайте тесто на бумаге для выпечки и возьмите формочки для печенья. Сделайте фигурки. 

Выпекай печенье 10-15 минут при температуре 185 градусов. Остудите и украсьте сахарной пудрой.

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