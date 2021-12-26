«Сделай это вкусно»: самый простой рецепт имбирного печенья

Новый год совсем скоро. Для хорошего настроения предлагаем вам приготовить имбирное печенье. Специально для вас нашли самый простой рецепт этого новогоднего лакомства.

Нам понадобится: 300 гр муки 180 гр сливочного масла комнатной температуры 1 яйцо 2 ст ложки меда 150 гр коричневого сахара 1 ст ложка молотого имбиря немного гвоздики 1 ст ложка какао 1 ст ложка корицы 1 ч ложка разрыхлителя

Взбейте миксером масло и коричневый сахар — пару минут. Добавьте яйцо и мед, продолжайте взбивать.

Просейте муку в сахарную массу, добавьте имбирь, немного протёртой гвоздики, какао, разрыхлитель и корицу.

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Замесите тесто и сформируйте два шарика. Заверните шарики в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут. Поставьте разогреваться духовку.

Достаньте охлажденное тесто. Тесто должно быть мягким, такое печенье будет нежным и вкусным. Раскатайте тесто на бумаге для выпечки и возьмите формочки для печенья. Сделайте фигурки.