«Сделай это вкусно»: Рецепт самого простого тыквенного пирога

Мы изучили множество рецептов тыквенных пирогов, но в каждом нужны были сложные манипуляции с варкой или запеканием тыквы перед готовкой. Нам этот вариант не подходит. Опытным путем мы вывели простой, очень вкусный и ароматный способ приготовить пирог с этим осенним плодом. А главное, в него тыкву можно добавить свежей.

Нам понадобится

Половинка тыквы Три яйца Разрыхлитель теста - 2 чайные ложки Сливочное масло - 80-90 гр Сахар - половинка стакана, можно варьировать по вкусу Мука - около стакана, будем смотреть количество в зависимости от консистенции Сметана (на фото нет, но в процессе готовки решили добавить две столовые ложки) Корица, ванилин или другие ароматные приправы по вкусу Апельсин для цедры

Приступим

Для начала помоем, разрежем тыкву напополам, вычистим внутреннюю часть с семечками. После одну часть нарежем на более мелкие кусочки, их очистим от кожуры. Параллельно нужно поставить растапливаться сливочное масло.

Кусочки тыквы натрем. В зависимости от величины своей тыквы старайтесь отрегулировать нужное количество натертой мякоти - должна получиться горка примерно как на фото. В растопленное и остывшее масло разобьем яйца и добавим сахар, мы использовали половину стакана. Если вы любите пироги послаще, сыпьте больше, если наоборот — тоже знаете, что делать. Теперь смесь из масла, яиц и сахара нужно взбить.

Дальше добавляем в смесь корицу, ванилин, разрыхлитель. Можете добавить какие-то другие пряности, которые любите. Например, мускатный орех.

Следом добавляем муку и хорошенько перемешиваем. За мукой в емкость с тестом отправляется тертая тыква. Говорят, что если перед этим тыкву сбрызнуть лимонным соком, то она сохранит свой рыжий цвет, можете попробовать. Мы к тыкве натерли немного апельсиновой цедры для аромата.

Перемешиваем тесто. У вас должна получиться не густая, но и не жидкая, довольно вязкая масса. Мы на этом этапе решили добавить в тесто две столовые ложки (без горки) сметаны, чтобы сделать тесто чуть более жидким. Кстати, тыква может быть разной. У нас была твердая и плотная, кому-то попадается мягкая, водянистая, сочная. Смотрите по своему плоду и увеличивайте количество муки, либо уменьшайте количество тыквы, чтобы тесто не получилось слишком жидким, иначе пирог может выйти сырым.

Теперь перекладываем тесто в форму для выпекания и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекается он около 20 минут, тут тоже многое зависит от вашей печи. Готовность советуем проверить зубочисткой или вилкой.

Все, в доме ароматно пахнет теплой и пряной выпечкой, а пирог готов. Дайте ему остыть и подавайте к чаю. Приятного аппетита.