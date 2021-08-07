«Сделай это вкусно»: пирожки с вишней
Лето – время собирать урожай. В огороде у нашей читательницы Натальи поспела вишня, и она решила испечь сладкие пирожки с ягодой. Фоторецептом она поделилась и с нами. В качестве начинки для пирожков из сдобного теста по этому рецепту можно использовать любые ягоды, фрукты или повидло. А если в тесто положить меньше сахара, то получатся вкусные пирожки с картошкой, капустой или другой несладкой начинкой.
Для пирожков с вишней нам понадобится:
- 200-300 г вишни свежей или замороженной;
- 3 яйца;
- 90 г сахара;
- 50 г сливочного масла;
- 200 мл молока;
- 100 г ряженки или кефира;
- 1\4 ч.л. соли;
- 6 г дрожжей;
- 500-600 г муки.
Смешать в чашке 2 яйца, молоко, кефир. Добавить соль, сахар и дрожжи. Перемешать. Сливочное масло растопить и дать немного остыть, затем влить к другим ингредиентам. Постепенно добавлять муку, перемешивая. Должно получиться тесто, из которого можно сформировать пирожки.
Тесто накрыть крышкой и оставить полежать на солнышке или в теплом месте примерно на час-два. После того, как поднимется в первый раз – сбить и перемешать. Когда поднимется снова – время пришло.
Пока поднимается тесто, приготовим начинку. Вишню моем, и достаем из нее косточки. Если используем замороженные ягоды, не надо их размораживать полностью. Подготовленные ягоды перед тем, как положить в пирожки, обсыпаем кукурузным крахмалом, чтобы они не развалились, аккуратно перемешиваем.
Тесто аккуратно делим на небольшие кусочки и формируем пирожки. Вместе с ягодами вишни в каждый кладем немного сахара. Сколько – зависит от того, насколько крупные у вас пирожки и насколько сладкую вы предпочитаете начинку. Мы положили примерно половину чайной ложки на 3-5 ягод.
Пирожки укладываем на противень, предварительно застеленный пергаментом или ковриком для выпечки. Сверху смазываем яйцом. Даем немного «расстояться» - оставляем при комнатной температуре минут на 15-20. Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно минут 20, - зависит от размера пирожков и мощности духовки. Как подрумянятся – можно доставать.
Приятного аппетита!
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