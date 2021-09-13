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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: осенний пирог с картофелем и грибами

ТВ2 ТВ2

Осень, как урожайный сезон, — идеальное время пирогов. Так как все, что нужно, — есть в свежем виде. Овощи, фрукты и ягоды с дачи, дикоросы — из леса. Если все варианты блюд из этого вы уже готовили, предлагаем вам рецепт пирога. Мы расскажем, как быстро и просто приготовить пирог с картошкой и грибами, но знайте, что на этом тесте может быть любая — и сладкая, и сытная — начинка.

Для теста нам понадобится:

- сметана жирностью 20% – 4 столовые ложки с горкой

- разрыхлитель – 2 чайные ложки

- мука – 2 стакана

- масло сливочное – 125 грамм

- соль по вкусу

Для начинки:

- грибы – если вы берете лесные, помните, что при жарке они уменьшаются в размере, поэтому нужно около 400 грамм, если шампиньоны, то хватит 250 грамм; в нашем рецепте именно лесные

- картофель – 300 грамм

- масло сливочное – 50 грамм

- зелень, если вы ее любите (мы не использовали)

- растительное масло для обжаривания грибов и соль по вкусу

А также яйцо, чтобы перед запеканием смазать пирог.

Добрый совет: если у вас нет дачи и вы не ходите в лес, купить домашние овощи и лесные грибы сейчас можно у бабуль на рынке (мы сделали именно так).

Для начала помойте и поставьте вариться картофель в мундире. Пока он варится, замесите тесто.

Мягкое сливочное масло положите в миску, соедините со сметаной и перемешайте. В эту же миску просейте муку, добавьте разрыхлитель и половину чайной ложки соли. Снова перемешайте. Переложите тесто на стол и вымешивайте его в течение 10 минут. Потом заверните в пленку и уберите в холодильник на 20 минут.

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Почистите сухие грибы, затем помойте. Нарежьте их средними кусочками (помните, что лесные грибы сильно ужариваются, уменьшаясь в размере). Положите грибы в скороводу, добавив капельку масла. Из грибов начнет выделяться сок. Доведите их до кипения, периодически помешивая и собирая с поверхности пенку. Затем на среднем огне продолжайте жарить с добавлением соли и масла, постоянно помешивая, до готовности. Пока они не уменьшатся в объеме и не потемнеют.

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Когда картофель сварится, слейте его, дайте остыть, очистите и нарежьте. Можно кубиками, можно ломтиками, как вам нравится больше. Соедините его с обжаренными грибами и, если в вашем рецепте она есть, зеленью (мы не добавляли). Посолите и поперчите по вкусу.

Тесто разделите на две неравные части. На присыпанном мукой столе раскатайте ту, что больше, в тонкий пласт, уложите ее в форму на смазанный маслом пергамент. Выложите на тесто начинку, добавьте нарезанное на кусочки сливочное масло.

Тонко раскатайте вторую часть теста, накройте ей пирог и защипните края. Смажьте поверхность желтком яйца, в середине сделайте отверстие. Поставьте пирог в разогретую до 190°C духовку и выпекайте 30-40 минут.

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Готово. Вы восхитительны! Подавать можно с вашим любимым соусом.

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