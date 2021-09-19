«Сделай это вкусно»: готовим эчпочмак

Одно из лучших занятий осенью – чаепитие в приятной компании. А если на столе стоят горячие ароматные пирожки, посиделки на кухне могут продолжаться долго. Наш новый фоторецепт – как раз для такого случая. Сегодня мы пошагово будем печь эчпочмак – традиционные татарские пирожки с мясом, картошкой и луком. В переводе на русский «эчпочмак» означает «три угла», поэтому пирожки делаем треугольной формы и обязательно с дырочкой посередине.

Для приготовления нам понадобится: Для теста: - 450 г молока - 1 ч. л. дрожжей - 1 ст. л. сахара - 1 ч. л. соли - 1 яйцо - 4 ст. л. растительного масла - 800 г муки Для начинки: - 500 г фарша - 500 г свежего картофеля - пара луковиц - соль и перец по вкусу А также: - кунжут (для посыпки) - 1 желток (обмазать пирожки перед выпечкой)

Сначала делаем тесто. К яйцу добавляем дрожжи, сахар, соль и растительное масло. Вливаем, помешивая, теплое молоко. Затем постепенно засыпаем просеянную муку. Замешиваем тесто. Должно получиться без комочков. Оставляем его в теплом месте на час-два, чтобы поднималось. Пока займемся начинкой.

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Главная особенность эчпочмака — начинка из сырых ингредиентов. Мясо, картофель и лук предварительно никак не обрабатываем термически. Традиционно эчпочмак пекут с фаршем из баранины или телятины. Мы сегодня делаем из свино-говяжьего фарша. Разминаем мясо. Картофель крошим на небольшие кубики. Добавляем лук. Все перемешиваем. Солим и перчим по вкусу.

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Тесто подошло, можно начинать лепить пирожки. Готовим небольшие лепешки круглой формы, укладываем в них начинку и залепляем так, чтобы получился треугольник. В середине обязательно оставляем дырочку. Для сочности через нее можно залить в пирожок немного воды с растопленным сливочным маслом.

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Пирожки уложить на противень, предварительно покрытый антипригарным ковриком или пергаментом. Смазать желтком, посыпать кунжутом. Дать постоять минут 10-15 и – в духовку, разогретую до 190 градусов. Выпекаем эчпочмаки 30-40 минут, пока не подрумянятся.

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Приятного аппетита!