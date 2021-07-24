«Сделай это вкусно»: Нежный пирог из пломбира. Три ингредиента и полчаса для праздника

Предлагаем вам приготовить самый быстрый, простой по составу и очень нежный и ароматный пирог. Обычно для приготовления таких сладостей бывают нужны сметана, кефир или другие молочные продукты, яйца, сахар, ванилин и прочее. А мы расскажем, как потратив пять минут на тесто из трех ингредиентов, получить сытный пирог, не уступающий по вкусу. Бонусом рецепт универсального и нежного крема на случай, если хочется чуть больше праздника. Итак, приступим!

Что нам нужно?

Мука высшего сорта - 160 гр Пломбир натуральный - около 400 гр Разрыхлитель для теста - чайная ложка без горки

Приступим!

Первое, о чем нужно подумать - это пломбир. Во-первых, нужно выбрать качественный, с натуральным составом и однородной консистенцией, так как это основа нашего будущего пирога, без этого не добиться вкусного результата. Мы использовали «Наш пломбир» в ведерке от томской компании «Эскимос». Он проверен независимой экспертизой Роскачества и признан высококачественным. Во-вторых, предварительно достаньте мороженое из холодильника, чтобы оно растаяло и стало жидким. Для ускорения процесса можно использовать микроволновку. 1,5 - 2 минуты будет достаточно, чтобы растопить пломбир. А пока мороженое ждет своей очереди, смешаем в глубокой миске муку и разрыхлитель.

Как только нужное нам количество мороженого стало жидким, выливаем его в полученную смесь и хорошенько перемешиваем. У нас должно получиться не жидкое, довольно густое и липкое тесто. Если вы любите пироги послаще, можете добавить на этом этапе несколько ложек сахара.

Здорово, тесто готово. Теперь нужно выложить его в форму для выпекания и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут. Но помните, что время готовности зависит от вашей духовки. Смотрите по румяности пирога, проверяйте на готовность вилкой или зубочисткой. Пока пирог печется, приятный ванильный аромат разносится по квартире.

Ну вот и все, пирог остывает и мы вполне можем остановиться на этом этапе. Можно украсить его, например, шоколадной крошкой и сразу же подать к чаю. Но у нас был праздничный повод и мы решили пойти дальше, сделать сливочный крем и добавить фруктовой свежести. Сейчас расскажем и покажем как.

Готовим универсальный сливочный крем и украшаем пирог

Для крема нам понадобится около 120 гр сыра рикотта, половина стаканчика мороженого. Мы использовали мороженое «Таежное» также от «Эскимоса», потому что в его составе есть кедровые орешки - это добавляет мягкости и насыщенности вкусу. Но вообще можно взять любое сливочное мороженое или оставить чуток от ведерка пломбира. Сыр и мороженое закидываем в чашу блендера и перемешиваем, взбиваем. Ложкой покрываем готовой массой на наш коржик. Вообще это универсальный сливочный крем, который можно использовать с разными коржами.

Теперь дело за украшением. Здесь вы можете импровизировать и делать так, как душе угодно. У нас дома были сливы и кондитерские лепестки миндального ореха, их и решили задействовать.

Ну вот и все, наш праздничный пирог готов. Можно поставить его в холодильник и дать вкусам настояться, а можно готовить чай и сразу же смаковать. Приятного аппетита!