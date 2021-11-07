«Сделай это вкусно»: мягкое овсяное печенье

Бывает так, что хочется порадовать близких свежей выпечкой к чаю, но нет времени или желания полдня проводить на кухне. Предлагаем несложный и быстрый рецепт нежного и рассыпчатого овсяного печенья с сухофруктами. Набор продуктов, кстати, тоже довольно прост.
Для приготовления нам понадобится:
2 стакана овсянки (быстрого приготовления)
0,5 стакана муки
50-100 г сахара
1 ч.л. разрыхлителя
щепотка корицы
2 яйца
100 г сливочного масла
сухофрукты на ваш выбор
Смешиваем все сухие ингредиенты, добавляем к ним мягкое сливочное масло и яйца. Перемешиваем, можно руками.
Слегка измельчаем вымытые сухофрукты. Мы взяли чернослив и изюм. Даже при небольшом количестве сахара с такой начинкой печенье получается сладким. Высыпаем сухофрукты в тесто, перемешиваем. Оставляем в холодильнике минут на 20-30.
Охлажденное тесто скатываем в шарики размером с яйцо или лепим печенюшки любой другой формы. Укладываем на пергамент. Выпекаем в заранее разогретой до 200 градусов духовке минут 15-20, пока печенье не зарумянится.
Ставьте чайник и наслаждайтесь! Печенье вкусно и в теплом, и в холодном виде. Приятного аппетита!
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