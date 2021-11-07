«Сделай это вкусно»: мягкое овсяное печенье

Бывает так, что хочется порадовать близких свежей выпечкой к чаю, но нет времени или желания полдня проводить на кухне. Предлагаем несложный и быстрый рецепт нежного и рассыпчатого овсяного печенья с сухофруктами. Набор продуктов, кстати, тоже довольно прост.

Для приготовления нам понадобится: 2 стакана овсянки (быстрого приготовления) 0,5 стакана муки 50-100 г сахара 1 ч.л. разрыхлителя щепотка корицы 2 яйца 100 г сливочного масла сухофрукты на ваш выбор

Смешиваем все сухие ингредиенты, добавляем к ним мягкое сливочное масло и яйца. Перемешиваем, можно руками.

Фото: Автор:

Слегка измельчаем вымытые сухофрукты. Мы взяли чернослив и изюм. Даже при небольшом количестве сахара с такой начинкой печенье получается сладким. Высыпаем сухофрукты в тесто, перемешиваем. Оставляем в холодильнике минут на 20-30.

Фото: Автор:

Охлажденное тесто скатываем в шарики размером с яйцо или лепим печенюшки любой другой формы. Укладываем на пергамент. Выпекаем в заранее разогретой до 200 градусов духовке минут 15-20, пока печенье не зарумянится.

Фото: Автор:

Ставьте чайник и наслаждайтесь! Печенье вкусно и в теплом, и в холодном виде. Приятного аппетита!