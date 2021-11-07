Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Стиль жизни
  3. «Сделай это вкусно»: мягкое овсяное печенье
Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: мягкое овсяное печенье

ТВ2 ТВ2

Бывает так, что хочется порадовать близких свежей выпечкой к чаю, но нет времени или желания полдня проводить на кухне. Предлагаем несложный и быстрый рецепт нежного и рассыпчатого овсяного печенья с сухофруктами. Набор продуктов, кстати, тоже довольно прост.

Для приготовления нам понадобится:

2 стакана овсянки (быстрого приготовления)

0,5 стакана муки

50-100 г сахара

1 ч.л. разрыхлителя

щепотка корицы

2 яйца

100 г сливочного масла

сухофрукты на ваш выбор

Смешиваем все сухие ингредиенты, добавляем к ним мягкое сливочное масло и яйца. Перемешиваем, можно руками.

Фото: 
Автор: 
-
-
-
-
-
-
-
-

Слегка измельчаем вымытые сухофрукты. Мы взяли чернослив и изюм. Даже при небольшом количестве сахара с такой начинкой печенье получается сладким. Высыпаем сухофрукты в тесто, перемешиваем. Оставляем в холодильнике минут на 20-30.

Фото: 
Автор: 
-
-
-

Охлажденное тесто скатываем в шарики размером с яйцо или лепим печенюшки любой другой формы. Укладываем на пергамент. Выпекаем в заранее разогретой до 200 градусов духовке минут 15-20, пока печенье не зарумянится.

Фото: 
Автор: 
-
-
-

Ставьте чайник и наслаждайтесь! Печенье вкусно и в теплом, и в холодном виде. Приятного аппетита!

Больше фоторецептов в спецпроекте «Сделай это вкусно».

Если у вас в запасе тоже есть необычный рецепт вкусного блюда или десерта, присылайте нам на почту lubovmorkovnatv2@yandex.ru, рассказывайте о том, кто вам его передал, и раскрывайте свои секреты приготовления.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.