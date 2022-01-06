«Сделай это вкусно». Лазанья со шпинатом и моцареллой

Выходные располагают к кулинарному творчеству. Для тех, кому А) надоели селедка под шубой, Оливье и курица с картошкой, Б) хочется чего-то праздничного и «легкого», предлагаем рецепт лазаньи со шпинатом и моцареллой. В ее составе нет мяса. Но если очень хочется белковой составляющей — то прекрасным дополнением к лазанье может стать отдельно приготовленная на пару красная рыба со сметанным, к примеру, соусом.

Итак. Для лазаньи нам понадобятся (приводим набор продуктов для четверых с отменным аппетитом персон; если персон меньше или аппетит хуже — можно уменьшить количество ингредиентов вполовину):

Шпинат измельченный замороженный — 800 граммов (2 пакета); Сыр «Сиртаки» — 100 граммов (полкоробки); Сыр Моцарелла — 300 граммов; Два тонких лаваша; Итальянские травы (или любые отдельные приправы типа базилика, тимьяна, орегано и т. д.) — по вкусу; Соль — по вкусу; Сливки 20% жирности — 200 мл.

1. Размораживаем шпинат. 2. Смешиваем с сыром «Сиртаки», солью, травами. 3. Трем Моцареллу на терке.

Фото: Автор:

4. Если форма для выпечки круглая, то режем круги из лавашей. Необходимый минимум — 6 штук, если лаваш тонкий.

Фото: Автор:

В целом же, количество этажей и толщину начинки регулируйте сами. Но слишком толстым слоем выкладывать начинку не советуем — конструкция может развалиться. Если форма для выпечки квадратная — тоже неплохо. Лишь бы края лазаньи были плотно пригнаны к стенкам формы — иначе сливки не покроют весь пирог. Если лаваш тонкий, то нижний слой нужно делать двойным — иначе тесто размокнет и порвется.

5. Выкладываем слои в форму: лаваш — начинка — моцарелла. И так несколько раз.

Фото: Автор:

6. Заливаем конструкцию сливками доверху.

7. Запекаем в духовке на 180 градусах, установив форму чуть выше середины, без покрытия (крышки или фольги) — минут 30.