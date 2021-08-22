«Сделай это вкусно»: королевская ватрушка с изюмом
Если к вам неожиданно обещают нагрянуть гости или вы хотите просто порадовать близких чем-то вкусненьким, испеките к чаю королевскую ватрушку с творогом и изюмом. Мы подготовили подробный фоторецепт от нашей читательницы Татьяны. Она нашла его на просторах Интернета, с тех пор этот пирог вошел в список любимых угощений ее семьи.
Для приготовления ватрушки нам понадобится:
Для теста:
- 3 стакана муки;
- 250 г маргарина или сливочного масла;
- 1 стакан сахара;
- 1 ч.л. соды.
Для начинки:
- 500 г творога;
- 4 яйца;
- 0,5-1 стакан сахара;
- 150-200 г изюма.
Смешать муку и соду. Натереть в сухую смесь маргарин на крупной терке. Чтобы масло не выскальзывало, предварительно можно обмакивать его в муку. Перемешать масляную стружку с мукой, всыпать сахар. Получится рассыпчатая смесь. Это и есть тесто.
Для начинки перемешиваем творог, яйца и предварительно замоченный в горячей воде изюм.
Укладываем все на холодный противень или в форму. Дно ничем не смазываем. Первым слоем высыпаем больше половины теста, вторым – всю начинку. Аккуратно разравниваем. Сверху – остатки теста ровным слоем.
Выпекать примерно 30-40 минут, пока не зарумянится. Подавать ватрушку к столу можно и теплой, но гораздо вкуснее она в остывшем виде. Приятного аппетита!