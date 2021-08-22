«Сделай это вкусно»: королевская ватрушка с изюмом

Если к вам неожиданно обещают нагрянуть гости или вы хотите просто порадовать близких чем-то вкусненьким, испеките к чаю королевскую ватрушку с творогом и изюмом. Мы подготовили подробный фоторецепт от нашей читательницы Татьяны. Она нашла его на просторах Интернета, с тех пор этот пирог вошел в список любимых угощений ее семьи.

Для приготовления ватрушки нам понадобится: Для теста: - 3 стакана муки; - 250 г маргарина или сливочного масла; - 1 стакан сахара; - 1 ч.л. соды. Для начинки: - 500 г творога; - 4 яйца; - 0,5-1 стакан сахара; - 150-200 г изюма.

Смешать муку и соду. Натереть в сухую смесь маргарин на крупной терке. Чтобы масло не выскальзывало, предварительно можно обмакивать его в муку. Перемешать масляную стружку с мукой, всыпать сахар. Получится рассыпчатая смесь. Это и есть тесто.

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Для начинки перемешиваем творог, яйца и предварительно замоченный в горячей воде изюм.

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Укладываем все на холодный противень или в форму. Дно ничем не смазываем. Первым слоем высыпаем больше половины теста, вторым – всю начинку. Аккуратно разравниваем. Сверху – остатки теста ровным слоем.

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