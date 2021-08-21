«Сделай это вкусно»: компот на зиму из слив и абрикосов
Этот фоторецепт – для тех, кто любит пить домашний компот. Наша читательница Наталья на зиму закатывает по 20 банок вкусного и ароматного напитка из разных фруктов и ягод. Сегодня она прислала нам фотоинструкцию – как приготовить компот из слив и абрикосов. Даже если вы никогда не занимались заготовками – попробуйте. Процесс совсем не сложный.
Для приготовления компота нам понадобятся:
- сливы
- абрикосы
- немного вишни – для цвета
- сахар
- гвоздика
- вода.
Для компота лучше выбирать твердые, слегка недоспелые фрукты, чтобы они не развалились в банке с кипятком и держали форму. Сливы и абрикосы хорошо промыть и посушить.
Банки помыть, посушить и простерилизовать. Это нужно сделать, чтобы очистить их от микроорганизмов. В противном случае заготовки могут забродить. Стерилизовать банки и железные крышки можно разными способами. Подробно об этом можно узнать здесь.
Вскипятить большую кастрюлю с водой. В стерилизованные банки укладываем фрукты. Примерно по 5-8 слив и столько же абрикосов. Для цвета можно добавить вишню или смородину. Обдаем кипятком фрукты прямо в банке, даем им постоять так минут 10-15, сливаем воду назад в кастрюлю. Засыпаем сахаром: на трехлитровую банку – полтора-два стакана. Столько же сахара идет на яблочный компот. Если любите гвоздику, то для аромата можно кинуть в банку 2-4 соцветия.
Заливаем в банки кипяток. Сверху прикрываем стерилизованными железными крышками и закручиваем специальной закаточной машинкой.
Готовые банки укладываем на пол или на стол, куда предварительно расстилаем одеяло. Плавно катаем, пока сахар не растворится. Затем ставим, переворачивая горлышком вниз. Сверху накрываем банки покрывалом и оставляем в таком положении на ночь. Как остынут, спускаем в погреб или ставим на хранение в любом темном не жарком месте.
Прохладными осенними и зимними вечерами наслаждайтесь вкусным напитком из фруктов и вспоминайте лето.
Приятного аппетита!
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