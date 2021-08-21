«Сделай это вкусно»: компот на зиму из слив и абрикосов

Этот фоторецепт – для тех, кто любит пить домашний компот. Наша читательница Наталья на зиму закатывает по 20 банок вкусного и ароматного напитка из разных фруктов и ягод. Сегодня она прислала нам фотоинструкцию – как приготовить компот из слив и абрикосов. Даже если вы никогда не занимались заготовками – попробуйте. Процесс совсем не сложный.

Для компота лучше выбирать твердые, слегка недоспелые фрукты, чтобы они не развалились в банке с кипятком и держали форму. Сливы и абрикосы хорошо промыть и посушить.

Банки помыть, посушить и простерилизовать. Это нужно сделать, чтобы очистить их от микроорганизмов. В противном случае заготовки могут забродить. Стерилизовать банки и железные крышки можно разными способами. Подробно об этом можно узнать здесь.

Вскипятить большую кастрюлю с водой. В стерилизованные банки укладываем фрукты. Примерно по 5-8 слив и столько же абрикосов. Для цвета можно добавить вишню или смородину. Обдаем кипятком фрукты прямо в банке, даем им постоять так минут 10-15, сливаем воду назад в кастрюлю. Засыпаем сахаром: на трехлитровую банку – полтора-два стакана. Столько же сахара идет на яблочный компот. Если любите гвоздику, то для аромата можно кинуть в банку 2-4 соцветия.