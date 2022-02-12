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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: готовим киш с овощами

ТВ2 ТВ2

Киш – открытый пирог с несладкой начинкой. Его можно есть как на завтрак, так и ужин. В начинку можно добавить все, что угодно. Предлагаем приготовить киш с брокколи, грибами и помидорами черри. 

Нам понадобится: 

150-200 грамм брокколи

3 яйца

150 грамм сыра 

Свежие грибы

125 грамм сливок

150-200 грамм помидор черри

 

Для теста: 

100 грамм сливочного масла 

2 яйца 

350 грамм муки 

Соль по желанию

Нарезаем шампиньоны, брокколи разбираем на небольшие соцветия и отвариваем буквально 4 минуты. Помидоры черри режем пополам. Грибы слегка обжариваем. Яйца взбиваем венчиком со сливками, добавляем по щепотке соли и перца. 

Для теста масло нужно растопить на водяной бане. Смешайте масло с яйцами и добавьте муку. Сделайте тесто и раскатайте его тонким пластом. Выложите тесто в форму для выпечки. Сделайте вилкой дырочки. 

Выложите на тесто овощи и грибы, залейте яичной смесью. Поставьте выпекать на 180-200 градусов на 40 минут. За 10 минут до готовности добавьте тертый сыр. 

Приятного аппетита!

Больше фоторецептов в спецпроекте «Сделай это вкусно».

Если у вас в запасе тоже есть необычный рецепт вкусного блюда или десерта, присылайте нам на почту lubovmorkovnatv2@yandex.ru, рассказывайте о том, кто вам его передал, и раскрывайте свои секреты приготовления.

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