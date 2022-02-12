«Сделай это вкусно»: готовим киш с овощами

Киш – открытый пирог с несладкой начинкой. Его можно есть как на завтрак, так и ужин. В начинку можно добавить все, что угодно. Предлагаем приготовить киш с брокколи, грибами и помидорами черри.
Нам понадобится:
150-200 грамм брокколи
3 яйца
150 грамм сыра
Свежие грибы
125 грамм сливок
150-200 грамм помидор черри
Для теста:
100 грамм сливочного масла
2 яйца
350 грамм муки
Соль по желанию
Нарезаем шампиньоны, брокколи разбираем на небольшие соцветия и отвариваем буквально 4 минуты. Помидоры черри режем пополам. Грибы слегка обжариваем. Яйца взбиваем венчиком со сливками, добавляем по щепотке соли и перца.
Для теста масло нужно растопить на водяной бане. Смешайте масло с яйцами и добавьте муку. Сделайте тесто и раскатайте его тонким пластом. Выложите тесто в форму для выпечки. Сделайте вилкой дырочки.
Выложите на тесто овощи и грибы, залейте яичной смесью. Поставьте выпекать на 180-200 градусов на 40 минут. За 10 минут до готовности добавьте тертый сыр.
Приятного аппетита!
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