«Сделай это вкусно»: готовим вафли из тыквы

Осень — время ароматных оранжевых тыкв и кабачков. Предлагаем приготовить простой рецепт вафель из тыквы. Если хотите сделать десерт более полезным – добавьте меньше сахара и замените пшеничную муку на гречневую, овсяную или безглютеновую смесь.
Для приготовления нам понадобится:
• Пюре тыквенное
• Яйцо куриное – 2 штуки
• Сахар – 2 ст.л.
• Мука пшеничная/ мука безглютеновая – 200 г
• Масло сливочное – 50 г
• Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
• Ванилин или ванильный сахар
Готовим пюре из тыквы:
Чистим тыкву от кожуры и убираем лишнюю мякоть с семечками.
Режем тыкву на небольшие кубики и отправляем на медленный огонь, предварительно добавив в кастрюлю немного воды.
Отвариваем кубики тыквы до готовности. Мягкие кусочки тыквы измельчаем до состояния пюре в блендере.
Взбиваем в отдельной чашке яйца с сахаром и добавляем разрыхлитель теста, ванилин и муку.
50 грамм сливочного масла нужно растопить в микроволновой печи.
Масло должно немного остыть, прежде чем добавлять его в тыквенную смесь.
Выпекаем вафли в электровафельнице до готовности. Можно воспользоваться разными вариантами насадок для приготовления вафель. Приятного аппетита!
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