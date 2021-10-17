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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: готовим вафли из тыквы

ТВ2 ТВ2

Осень — время ароматных оранжевых тыкв и кабачков. Предлагаем приготовить простой рецепт вафель из тыквы. Если хотите сделать десерт более полезным – добавьте меньше сахара и замените пшеничную муку на гречневую, овсяную или безглютеновую смесь.

Автор:  ТВ2

Для приготовления нам понадобится:  

 • Пюре тыквенное

 • Яйцо куриное – 2 штуки

 • Сахар – 2 ст.л.

 • Мука пшеничная/ мука безглютеновая – 200 г

 • Масло сливочное – 50 г

 • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

 • Ванилин или ванильный сахар 

Готовим пюре из тыквы: 

Чистим тыкву от кожуры и убираем лишнюю мякоть с семечками. 

Режем тыкву на небольшие кубики и отправляем на медленный огонь, предварительно добавив в кастрюлю немного воды. 

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Отвариваем кубики тыквы до готовности. Мягкие кусочки тыквы измельчаем до состояния пюре в блендере.

Взбиваем в отдельной чашке яйца с сахаром и добавляем разрыхлитель теста, ванилин и муку. 

50 грамм сливочного масла нужно растопить в микроволновой печи. 

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Масло должно немного остыть, прежде чем добавлять его в тыквенную смесь. 

Выпекаем вафли в электровафельнице до готовности. Можно воспользоваться разными вариантами насадок для приготовления вафель. Приятного аппетита!

Автор:  ТВ2

Больше фоторецептов в спецпроекте «Сделай это вкусно».

Если у вас в запасе тоже есть необычный рецепт вкусного блюда или десерта, присылайте нам на почту lubovmorkovnatv2@yandex.ru, рассказывайте о том, кто вам его передал, и раскрывайте свои секреты приготовления.

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