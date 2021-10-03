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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: готовим вафли из кабачков

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Предлагаем с утра приготовить овощные вафли из кабачков. Такие вафли можно подавать со сметаной. Получается вкусный и простой завтрак.

Нам понадобится:


• Кабачок среднего размера

• Сметана максимальной жирности — 3 ст. ложки

• Зелень

• Яйцо куриное — 2 шт

• Соль — 1 ч. л.

• Сахар — 1 ст. л.

• Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

• Мука пшеничная  — 200 г

Яйца взбиваем миксером со столовой ложкой сахара, добавляем три ложки сметаны максимальной жирности. 

Очистим кабачок от кожуры и удалим семечки. 

Натрем кабачок на крупной терке. Спустя несколько минут отожмём лишнюю жидкость. 

В полученную яичную смесь добавим кабачок.

Муку просеем с разрыхлителем теста и посолим. 
В массу можно добавить зелень и для желтого оттенка вафель щепотку карри.

Разогреваем вафельницу для толстых вафель и выкладываем кабачковое тесто. 

Выпекаем вафли до готовности. Вкусный завтрак готов!

Больше фоторецептов в спецпроекте «Сделай это вкусно».

Если у вас в запасе тоже есть необычный рецепт вкусного блюда или десерта, присылайте нам на почту lubovmorkovnatv2@yandex.ru, рассказывайте о том, кто вам его передал, и раскрывайте свои секреты приготовления.

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