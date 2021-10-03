«Сделай это вкусно»: готовим вафли из кабачков

Предлагаем с утра приготовить овощные вафли из кабачков. Такие вафли можно подавать со сметаной. Получается вкусный и простой завтрак.
Нам понадобится:
• Кабачок среднего размера
• Сметана максимальной жирности — 3 ст. ложки
• Зелень
• Яйцо куриное — 2 шт
• Соль — 1 ч. л.
• Сахар — 1 ст. л.
• Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
• Мука пшеничная — 200 г
Яйца взбиваем миксером со столовой ложкой сахара, добавляем три ложки сметаны максимальной жирности.
Очистим кабачок от кожуры и удалим семечки.
Натрем кабачок на крупной терке. Спустя несколько минут отожмём лишнюю жидкость.
В полученную яичную смесь добавим кабачок.
Муку просеем с разрыхлителем теста и посолим.
В массу можно добавить зелень и для желтого оттенка вафель щепотку карри.
Разогреваем вафельницу для толстых вафель и выкладываем кабачковое тесто.
Выпекаем вафли до готовности. Вкусный завтрак готов!
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