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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: готовим капустные оладьи

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Предлагаем вместе с нами пошагово приготовить простые и вкусные капустные оладьи. Готовятся быстро и также быстро съедаются.

Что нам нужно?

Свежая капуста - 350-400 гр

Яйцо - 2 штуки

Мука - несколько столовых ложек

Соль и перец - по вкусу

Растительное масло - несколько столовых ложек

Сметана и зелень для подачи

Капусту нашинкуйте, желательно помельче. Теперь ее нужно поместить в глубокую емкость, посолить и поперчить.

Чтобы капуста размягчилась, помните ее руками и оставьте «отдохнуть» на пять минут. Затем разбейте в смесь два яйца и хорошенько перемешайте. Следом отправляйте в чашу 3-4 столовые ложки муки. Но смотрите по консистенции массы, если она недостаточно густая, подсыпьте еще муки и перемешайте.

На сковороду налейте растительное масло, разогрейте. Ложкой выложите горками получившуюся капустную массу и расплющьте их, чтобы оладушки стали плоскими и быстрее прожарились. Не бойтесь, в начале может казаться, что оладьи распадутся, нужно их немного обжарить.

Жарить капустные оладьи нужно на среднем огне, около трех минут с каждой стороны, не накрывая крышкой. Но здесь стоит ориентироваться на мощность собственной печи. Как только одна сторона оладушка стала румяной - переворачивайте с помощью лопаточки.

Количество масла для обжарки регулируйте под свой запрос, мы не скромничали. Вот и все, обжаренные с двух сторон оладьи готовы к подаче. Рекомендуем делать это со сметаной и зеленью, приятного аппетита!

Больше фоторецептов в спецпроекте «Сделай это вкусно».

Если у вас в запасе тоже есть необычный рецепт вкусного блюда или десерта, присылайте нам на почту lubovmorkovnatv2@yandex.ru, рассказывайте о том, кто вам его передал, и раскрывайте свои секреты приготовления.

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