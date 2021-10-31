«Сделай это вкусно»: готовим капустные оладьи

Предлагаем вместе с нами пошагово приготовить простые и вкусные капустные оладьи. Готовятся быстро и также быстро съедаются.
Что нам нужно?
Свежая капуста - 350-400 гр
Яйцо - 2 штуки
Мука - несколько столовых ложек
Соль и перец - по вкусу
Растительное масло - несколько столовых ложек
Сметана и зелень для подачи
Капусту нашинкуйте, желательно помельче. Теперь ее нужно поместить в глубокую емкость, посолить и поперчить.
Чтобы капуста размягчилась, помните ее руками и оставьте «отдохнуть» на пять минут. Затем разбейте в смесь два яйца и хорошенько перемешайте. Следом отправляйте в чашу 3-4 столовые ложки муки. Но смотрите по консистенции массы, если она недостаточно густая, подсыпьте еще муки и перемешайте.
На сковороду налейте растительное масло, разогрейте. Ложкой выложите горками получившуюся капустную массу и расплющьте их, чтобы оладушки стали плоскими и быстрее прожарились. Не бойтесь, в начале может казаться, что оладьи распадутся, нужно их немного обжарить.
Жарить капустные оладьи нужно на среднем огне, около трех минут с каждой стороны, не накрывая крышкой. Но здесь стоит ориентироваться на мощность собственной печи. Как только одна сторона оладушка стала румяной - переворачивайте с помощью лопаточки.
Количество масла для обжарки регулируйте под свой запрос, мы не скромничали. Вот и все, обжаренные с двух сторон оладьи готовы к подаче. Рекомендуем делать это со сметаной и зеленью, приятного аппетита!
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