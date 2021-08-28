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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: готовим кабачковый торт

ТВ2 Татьяна Бемлер

Если вы собрали большой урожай кабачков и уже не знаете, что с ними делать, предлагаем пошаговый фоторецепт простой и вкусной закуски. Для того, чтобы приготовить торт из кабачков, понадобится скромный набор продуктов. Зато вкус приятно порадует. А если у вас планируется застолье, то кабачковый торт станет настоящим украшением стола.

Для приготовления нам понадобится:

Для блинчиков:

- 600 г кабачков (нарезанных)

- 2 яйца

- 0,5 ч.л. соли

- 3 ст.л. муки

- растительное масло для жарки

Для крема:

- 2-3 средних помидора

- 4-6 ст.л. майонеза или сметаны (можно смешать)

- 2-4 зубчика чеснока (по вкусу)

Для украшения:

- несколько помидоров Черри

- укроп.

Для этого блюда лучше выбирать молодые кабачки. Их нужно почистить, убрать семечки, порезать на средние кусочки. Взвешивать в таком виде.

Сначала замешиваем тесто на блинчики, из которых состоит наш торт. Натираем кабачок, солим и оставляем минут на 15, чтоб он дал сок. Хорошо отжимаем, сок выливаем. К мякоти кабачка добавляем яйца и 3 столовых ложки муки. Все перемешать. Тесто готово.

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На хорошо разогретую, смазанную маслом, сковороду выкладываем тесто. Распределяем его ложкой по дну. Блинчик должен получиться примерно в полсантиметра толщиной. По диаметру – около 20-ти сантиметров. Жарим на среднем огне примерно 2-4 минуты с каждой стороны, пока не подрумянится. Переворачиваем блин с помощью лопатки.

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У нас получилось шесть блинчиков. Пока они остывают, приготовим крем. Смешиваем сметану и майонез в пропорции 1:1, добавляем измельченный чеснок и немного зелени.

Помидоры режем тонкими ломтиками. Укроп крошим.

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Собираем наш тортик: блины промазываем кремом, укладываем на каждый ломтики помидор, снова накрываем блинчиком. Когда торт собран, сверху мажем его остатками крема, посыпаем зеленью и украшаем помидорками Черри.

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Особенно вкусным кабачковый торт становится, если оставить его на пару часов в холодильнике. Приятного аппетита!

Больше фоторецептов в спецпроекте «Сделай это вкусно».

Если у вас в запасе тоже есть необычный рецепт вкусного блюда или десерта, присылайте нам на почту lubovmorkovnatv2@yandex.ru, рассказывайте о том, кто вам его передал, и раскрывайте свои секреты приготовления.

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