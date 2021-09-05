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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: готовим кабачковую икру

ТВ2 Татьяна Бемлер

Если у вас на даче хороший урожай кабачков, советуем обязательно сделать икру. Во-первых, для этого можно использовать не только молодые овощи, а во-вторых, готовится очень просто. Да и просто приятно будет покушать бутерброд с икрой за чашкой горячего чая, вспоминая о лете, когда на улице идет снег.

Для приготовления нам понадобится:

- 3 кг кабачков (уже очищенных)

- 9-12 зубчиков чеснока

- 1 стакан майонеза

- 1 стакан томатной пасты

- 1 стакан подсолнечного масла

- 100 г сахара

- 1 ст. л. соли

- 2 ст. л. уксуса 9%-го

- 2 щепотки молотого красного перца.

Для начала надо хорошо промыть, высушить банки и подготовить их. Как стерилизовать – можете посмотреть здесь.

Кабачки нарезать небольшими кусочками или брусочками, перекрутить на мясорубке или измельчить в блендере. Мы перекрутили на мясорубке, так икра получается с небольшими кусочками, а не консистенции пюре.

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В кабачки сразу высыпаем и выливаем все другие ингредиенты, кроме чеснока и уксуса. Ставим на средний огонь и варим 2-2,5 часа, постоянно помешивая. Важно, чтобы икра не пригорала к дну. Со временем, когда икра начнет закипать, огонь можно еще убавить. Главное, чтобы на поверхности были пузырьки и вы видели, что икра понемногу кипит.

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Чеснок измельчаем на мясорубке или в чеснокодавке, добавляем в икру примерно через полчаса после кипения. А минут за 20-30 минут до того, как снять икру с плиты, добавляем уксус. Хорошо перемешивайте.

Горячую икру разложить по банкам, накрыть железными крышками и закрутить их консервным ключом. Когда банки остынут, можно убрать их в темное место и хранить, пока не захочется полакомиться.

Приятного аппетита!

Больше фоторецептов в спецпроекте «Сделай это вкусно».

Если у вас в запасе тоже есть необычный рецепт вкусного блюда или десерта, присылайте нам на почту lubovmorkovnatv2@yandex.ru, рассказывайте о том, кто вам его передал, и раскрывайте свои секреты приготовления.

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