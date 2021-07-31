«Сделай это вкусно»: готовим дома холодный кофе фраппе с мороженым

В жару редко хочется пить горячие напитки, но нередко хочется привычный кофе утром или после обеда. Предлагаем вам научиться готовить один из видов холодного кофейного напитка - фраппе, чтобы удивить себя и близких.

Родиной фраппе считается Греция, там этот напиток готовили с ледяной водой. Сейчас у рецепта множество разновидностей: остывший кофе смешивают с колой, льдом, медом и, конечно, мороженым. В этом варианте мы предлагаем приготовить вам.

Нам потребуется предварительно сварить 150 - 200 мл кофе (американо) привычным вам способом. Мы варили в гейзерной кофеварке молотый кофе. Кофе должен остыть к моменту приготовления напитка. Также потребуется две-три столовые ложки пломбира, в зависимости от желаемой сладости. Мы использовали «Наш пломбир» в ведерке от томской компании «Эскимос»; нужно 100 мл молока, лед.

Дальше вам понадобится блендер. В его чашу положите пломбир и залейте молоко, взбейте их до пенки. Можете в отдельной чаше превратить в крошку и лед, если ваши кубики слишком крупные. Далее выложите на дно стакана или кружки лед, затем влейте сливочную смесь и в самую последнюю очередь - тонкой струйкой кофе.