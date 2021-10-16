«Сделай это вкусно»: французский яблочный пирог-невидимка

Когда яблок в доме накопилось много, а «Шарлотка» уже надоела, можно пуститься в кулинарные эксперименты. Как вариант предлагаем испечь популярный в последнее время пирог-невидимку, рецепт которого мы нашли на просторах Интернета. Он особенно понравится тем, кто любит десерты с минимумом теста, потому что после выпечки внутри вы увидите только яблоки и крем. То, что надо для вкусного завтрака в выходной день.
Для приготовления нам понадобится:
Для пирога:
- 700-800 г свежих яблок (неочищенных)
- 100 мл молока
- 30 г сливочного масла (растопленное)
- 2 яйца
- 40-50 г сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 10-15 г ванильного сахара
- щепотка соли
- 70 г муки
Для посыпки:
- 80 г муки
- 30 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 40 г сливочного масла (в мягком виде)
- щепотка соли
Сначала готовим тесто. Яйца взбиваем со смесью сахара, соли и ванильного сахара. Добавляем молоко, растопленное сливочное масло, разрыхлитель и муку.
Чистим яблоки и нарезаем их очень тонкими ломтиками. Чтобы мякоть не темнела, пока режете, можно сбрызнуть яблоки лимонным соком. Это придаст приятную кислинку. Вообще, в качестве начинки можно использовать еще и груши или смесь яблок с грушами.
Аккуратно перемешать руками яблочные кусочки и тесто. Каждый ломтик должен быть покрыт им со всех сторон.
Форму для выпечки выстелить пергаментом. Можно немного смазать сливочным маслом. Чем шире будет форма, тем ниже получится пирог.
Выкладываем в форму яблоки, сверху выливаем оставшееся тесто. Выпекаем в предварительно разогретой до 180-190 градусов духовке около 30 минут.
Пока пирог в духовке, готовим посыпку. Для этого смешиваем все сыпучие ингредиенты: муку, сахар, соль, ванильный сахар. Добавляем к ним мягкое сливочное масло и растираем в крошку. Через полчаса достаем пирог из духовки, посыпаем этой крошкой и отправляем допекаться еще минут на 20, пока верх не зарумянится.
Подождите, пока пирог остынет и можете звать всех к чаю. Приятного аппетита!
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