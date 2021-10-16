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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: французский яблочный пирог-невидимка

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Когда яблок в доме накопилось много, а «Шарлотка» уже надоела, можно пуститься в кулинарные эксперименты. Как вариант предлагаем испечь популярный в последнее время пирог-невидимку, рецепт которого мы нашли на просторах Интернета. Он особенно понравится тем, кто любит десерты с минимумом теста, потому что после выпечки внутри вы увидите только яблоки и крем. То, что надо для вкусного завтрака в выходной день.

Для приготовления нам понадобится:  

Для пирога:

- 700-800 г свежих яблок (неочищенных)

- 100 мл молока

- 30 г сливочного масла (растопленное)

- 2 яйца

- 40-50 г сахара

- 1 ч.л. разрыхлителя

- 10-15 г ванильного сахара

- щепотка соли

- 70 г муки

Для посыпки:

- 80 г муки

- 30 г сахара

- 10 г ванильного сахара

- 40 г сливочного масла (в мягком виде)

- щепотка соли

Сначала готовим тесто. Яйца взбиваем со смесью сахара, соли и ванильного сахара. Добавляем молоко, растопленное сливочное масло, разрыхлитель и муку.

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Чистим яблоки и нарезаем их очень тонкими ломтиками. Чтобы мякоть не темнела, пока режете, можно сбрызнуть яблоки лимонным соком. Это придаст приятную кислинку. Вообще, в качестве начинки можно использовать еще и груши или смесь яблок с грушами.

Аккуратно перемешать руками яблочные кусочки и тесто. Каждый ломтик должен быть покрыт им со всех сторон.

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Форму для выпечки выстелить пергаментом. Можно немного смазать сливочным маслом. Чем шире будет форма, тем ниже получится пирог.

Выкладываем в форму яблоки, сверху выливаем оставшееся тесто. Выпекаем в предварительно разогретой до 180-190 градусов духовке около 30 минут.

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Пока пирог в духовке, готовим посыпку. Для этого смешиваем все сыпучие ингредиенты: муку, сахар, соль, ванильный сахар. Добавляем к ним мягкое сливочное масло и растираем в крошку. Через полчаса достаем пирог из духовки, посыпаем этой крошкой и отправляем допекаться еще минут на 20, пока верх не зарумянится.

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Подождите, пока пирог остынет и можете звать всех к чаю. Приятного аппетита!

Больше фоторецептов в спецпроекте «Сделай это вкусно».

Если у вас в запасе тоже есть необычный рецепт вкусного блюда или десерта, присылайте нам на почту lubovmorkovnatv2@yandex.ru, рассказывайте о том, кто вам его передал, и раскрывайте свои секреты приготовления.

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