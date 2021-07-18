«Сделай это вкусно»: домашние натуральные молочные коктейли

Многие думают, что молочный коктейль - лакомство, которое можно выбрать лишь в кафе. На самом деле натуральные вкусные и полезные коктейли совсем не сложно приготовить дома, тем более в сезон ягод и фруктов. Рассказываем три доступных рецептах освежающих и бодрящих.

Банановый коктейль с чаем матча

Нам нужен один банан, около 200 мл молока, тут можете регулировать консистенцию коктейля сами: если любите более жидкий и менее сладкий, подлейте еще молока. Также понадобятся две чайные ложки чая матча, один стаканчик мороженого. Важно выбрать хорошее мороженое с натуральным составом, чтобы на вкус не ощущались крупинки и растительное масло. Мы использовали мороженое «Таежное » на сливках с кедровыми орешками от томской компании «Эскимос». Орешки тоже вносят в коктейль свой вкус.

Режем банан на кружочки, отправляем их в чашу блендера. Туда же мороженое из стаканчика и чай матча. Этот чай известен своими антиоксидантными и тонизирующими свойствами, часто его употребляют как более здоровую альтернативу кофе. Используют матчу и в приготовлении десертов и напитков - он не только дает красивый цвет, но и мягкий, слегка травянистый вкус.

Перемешиваем до однородной массы бананы с мороженым и чаем, заливаем молоко, взбиваем до пены.