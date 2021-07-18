«Сделай это вкусно»: домашние натуральные молочные коктейли
Многие думают, что молочный коктейль - лакомство, которое можно выбрать лишь в кафе. На самом деле натуральные вкусные и полезные коктейли совсем не сложно приготовить дома, тем более в сезон ягод и фруктов. Рассказываем три доступных рецептах освежающих и бодрящих.
Банановый коктейль с чаем матча
Нам нужен один банан, около 200 мл молока, тут можете регулировать консистенцию коктейля сами: если любите более жидкий и менее сладкий, подлейте еще молока. Также понадобятся две чайные ложки чая матча, один стаканчик мороженого. Важно выбрать хорошее мороженое с натуральным составом, чтобы на вкус не ощущались крупинки и растительное масло. Мы использовали мороженое «Таежное » на сливках с кедровыми орешками от томской компании «Эскимос». Орешки тоже вносят в коктейль свой вкус.
Режем банан на кружочки, отправляем их в чашу блендера. Туда же мороженое из стаканчика и чай матча. Этот чай известен своими антиоксидантными и тонизирующими свойствами, часто его употребляют как более здоровую альтернативу кофе. Используют матчу и в приготовлении десертов и напитков - он не только дает красивый цвет, но и мягкий, слегка травянистый вкус.
Перемешиваем до однородной массы бананы с мороженым и чаем, заливаем молоко, взбиваем до пены.
Все, коктейль готов. Переливаем его в стакан и можно подавать. Если хотите похолоднее, можно закинуть пару кубиков льда или оставить на несколько минут в холодильнике.
Свежий клубничный коктейль
Здесь нам потребуется 7-10 ягод клубники, можно использовать свежую, а можно и замороженную. Несколько столовых ложек пломбира, мы использовали проверенный Роскачеством «Наш пломбир» в ведерке от «Эскимоса», около 200 мл молока.
Теперь клубнику скидываем в чашу блендера, измельчаем. После добавляем пломбир, перемешиваем с клубникой, заливаем молоко и взбиваем до пенки. Остается перелить в стаканчик и охладить. Если использовали клубнику замороженную, то коктейль сразу получится очень свежим. Регулируйте приятную вам вязкость за счет количества молока и мороженного.
Коктейль из лесных ягод
Для этого коктейля нам понадобится горсть голубики, либо черники. Если у вас есть жимолость, вкусно будет использовать и ее. Около 200 мл молока. Также пригодится стаканчик мороженного, мы для яркости вкуса решили использовать стаканчик ягодного пломбира с голубикой «Сила Сибири» от «Эскимоса».
Ягоды закидываем в чашу блендера, туда же отправляем пломбир из стаканчика и молоко. Все это хорошенько измельчаем и взбиваем. Если хотите напиток похолоднее, отправьте его в холодильник или добавьте лед.
Вот и все. Мы рассказали о трех вариантах коктейлей из мороженого, молока, свежих ягод и фруктов. А вы можете экспериментировать со вкусами и сочетаниями в зависимости, например, от того, какие ягоды входят в сезон. Считается, что чай матча и малина - идеальные компаньоны, попробуйте. А пока желаем приятного аппетита и предлагаем насладиться нашими домашними коктейлями.
Партнерский материал
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