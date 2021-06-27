«Самая обаятельная и привлекательная» по меркам ХХ века

Если вы не жили в СССР, вам не понять, зачем часами стоять в километровой очереди, чтобы купить чешские сапожки, и какой восторг испытываешь, когда сшила себе блузку точь-в-точь как «импортная у соседки». У каждой советской женщины в памяти осталось «то самое» платье или туфли, в которых она чувствовала себя королевой, и впридачу куча историй о том, что она только ни делала, чтобы выделяться среди соотечественниц. Их решили собрать сотрудники Музея истории Томска. Получилась целая выставка – «Самая обаятельная и привлекательная» – о моде во времена советской власти и женщинах, которые создавали ее своими руками.

Все экспонаты выставки аккуратно выстираны, подшиты и отпарены. За каждым из них – истории женщин, с которыми организаторы выставки знакомы или познакомились во время создания выставки. Их и рассказывают экскурсоводы всем посетителям. Экспозиция разделена на десятилетия. Начинается с 20-х и 30-х годов, когда пришла советская власть. В то время отношение к моде полностью поменялось: воротнички и шлейфы ушли, нарядные платья стали чем-то из прошлого. Теперь женщина должна была быть одета удобно, чтобы работать наравне с мужчиной.

В военное время тяжело было всем. Но женщины в тылу все равно старались как-то принарядиться. Во время подготовки выставки сотрудникам музея очевидцы рассказали такую историю.

– Было военное время, – рассказывает замдиректора музея Софья Назарова. – Главной героине истории Лидочке тогда было 17. Училась в техникуме и жила в общежитии. На комнату из нескольких девушек брали одни чулки, в которых выходили по особым случаям. Вот настал черед Лидочки. Она нарядилась, пошла на свидание с молодым человеком. И с ней произошел несчастный случай – ее сбила машина. Все было очень серьезно, девушке даже ногу хотели ампутировать. Как думаете, о чем она спросила в первую очередь, когда очнулась? Точно! «А чулки целы?» Так редкие красивые вещи в то время ценились.

Чем-то необычным было для советских женщин в 40-х и красивое нижнее белье. До этого обычно носили оставшиеся с дореволюционных времен нижние юбки, хлопковые сорочки, панталоны на пуговицах и бюстгальтеры одной модели, которых по ГОСТу 1940 года устанавливалось всего три размера. Шелковые комбинации, кружевные сорочки и бюстгальтеры с вытачками большинство жительниц СССР впервые увидели после войны. – Советские женщины впервые увидели красивое нижнее белье, когда мужья стали возвращаться после войны из-за границы и везли с собой «трофеи», среди которых было белье. Некоторые советские женщины тогда считали, что сорочка и комбинация – это верхняя одежда, нарядное платье. Даже в театр и какие-то общественные места выходили в них. Были такие курьезные случаи.

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В 50-е годы возможностей помодничать тоже было немного, но советские женщины проявляли всю свою фантазию и умения, чтобы выглядеть нарядно.

– Мы знаем историю томички Федосьи Килиной, – рассказывает Софья Назарова. – В военные годы молодая девушка выиграла социалистическое соревнование. Ее отправили на слет и там в качестве премии выдали две телогрейки. Одна синяя, другая зеленая. Бережно распоров их, Федосья сшила из них себе юбку и блузку. В 50-е годы было непросто с материалом. Да и мастеров не так много было. Есть история еще про одну женщину: у нее чудом оказался отрез новой ткани. Из части она сама сшила себе платье, а часть обменяла на бархат. С ним пришла к сосланной в Сибирь еще до войны эстонке. Соседка сшила ей платье из этого бархата за ведро картошки. Позже женщина это платье перешила на передник и носила его только по большим праздникам. У нас на выставке есть ткань, из которой его шили. Федосья Килина - в темном платье и шляпе в центре

В конце 60-х в СССР началась «эпидемия мини». Коротким стало все: юбки, платья, плащи и даже свадебные наряды. – Мама нашего дизайнера замуж выходила в 70-х годах, в то время все носили мини. До такой степени это вошло в моду, что даже почти все свадебные платья шили короткие. И эта женщина с подругой пошли на рынок, нашли это платье и купили его в складчину. Когда она вошла в ЗАГС в длинном наряде, все смотрели на нее как на что-то необычное – невеста в длинном платье. Вот оно, у нас на выставке. Кстати, это большая редкость, что свадебные платья остались в семье до наших дней. В те времена они много раз перепродавались, сдавались в комиссионки.

– Рассказывали, что когда молодые подавали заявление в ЗАГС, им давался талончик, по которому можно было бы отовариться в отделе для новобрачных, который находился на пересечении улицы Учебной и проспекта Ленина, – рассказывает Софья Назарова. – Там можно было приобрести фату, перчатки, ленты, ткани, туфли - в общем, все, что нужно для свадьбы. Говорят, тогда этим активно пользовались студенты: подавали заявление, отоваривались, а на бракосочетание не приходили.

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Среди модных образов и обложек советских журналов на выставке есть уголок швеи. Что такое швейная машинка и выкройки, в советское время знали многие женщины. Считалось за счастье, если в семье кто-то умел шить. Оформляя этот уголок, художники столкнулись с интересной и немного грустной историей.

– В уголок швеи нужна была машинка на тумбе. И у нас такая была, она стояла закрытая на другой экспозиции, – рассказывает художник-оформитель Людмила Панаркина. – Мы перенесли ее в этот зал. На машинке – два замочка, ключей нет. Аккуратно вскрыли их. Я думала, что внутри наша обычная советская подольская машинка, а оказалось – чехословацкая «Лада». Мы заметили, что все детали и инструменты были аккуратно закутаны в ткань, сложены в мешочки и перевязаны. Начали открывать и внутри нашли записки: подробную инструкцию, как пользоваться машинкой, и советы. Мама писала их дочке, передавая швейную машинку. Она была отдана нам в музей несколько лет назад в закрытом виде. То есть Галя, которой было все это адресовано, так и не открыла ее, не нашла письма от мамы.

В импровизированном кабинете швеи лежит школьная тетрадь Людмилы Панаркиной с инструкциями по постройке выкроек. На уроках труда такая была у каждой советской девочки. Все ими активно пользовались, вспоминает художник-оформитель, пока в 1987 году в СССР не появилась знаменитая «Burda».

– Раньше был другой крой и другая усадка по фигуре, все было усредненное. Поэтому одежда получалась более угловатая, – объясняет Людмила Панаркина. – Почему женщины будто сошли с ума, когда появилась «Burda»? Потому что она дала нам возможность варьировать выкройку от размера к размеру: например, если обхват груди у вас от 40-го размера, талия – от 42-го, а бедра – 44, выкройку можно было изменить на этапе ее вычерчивания. До этого не было такой возможности. 46-й размер он и был 46-й. Усадку по фигуре делали на самом человеке. С тех пор каждая женщина могла позволить себе сшить все, что захочет. Но особенно ценились импортные вещи. Все, что привозили из дружественных стран Восточной Европы, становилось сокровищем и едва доходило до прилавка, а часто продавалось по блату. В 80-е многие женщины были готовы ползарплаты отдать за польскую кофточку или чешские сапоги. Отечественное было не в моде, рассказывают создатели выставки. Но в модных журналах того времени все же встречаются модели в русском стиле. Один из примеров – платок, созданный к Олимпиаде-80. Его тоже можно рассмотреть на выставке.

Завершают экспозицию моды ХХ века манекены в джинсах-«мальвинах» и костюмах с принтом «куриная лапка», которые были в гардеробе модниц в 90-е. – В Томске в 90-х годах появились первые секонд-хенды. Одна из знакомых музея в то время работала художником-модельером, – рассказывает Софья Назарова. – Ее попросили сшить костюмы для ансамбля «Сударушка». Дали огромный однотонный отрез ткани на народные костюмы. Она не знала, как их украсить. От безысходности решила сходить в первый раз в секонд-хенд. Потом описывала свои ощущения: чувство стыда, что ты берешь одежду европейцев и за ними донашиваешь. В общем, спустилась она в какой-то подвал, а там огромная куча вещей лежит и рядом – гора галстуков. Она так обрадовалась, купила на вес несколько килограммов этих галстуков, распустила и сделала украшения для русских народных костюмов.

Мода ХХ века сегодня возвращается. Так что, если у вашей бабушки сохранились летящие платья из 60-х, у мамы – пиджак или блузка с плечиками из 80-х или джинсы-бананы из 90-х, можете смело надевать. Вы будете в тренде. Однако вещей с тех времен сегодня осталось не так много. Из-за дефицита одежда перешивалась, передавалась из поколения в поколение и занашивалась до дыр. Но те, что остались – вещи с историей. Посмотреть и послушать о них можно до конца года на выставке «Самая обаятельная и привлекательная» в Музее истории Томска.