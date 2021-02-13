«С мишками нужно обниматься»

– Мне на реставрацию недавно принесли старого ГДРовского мишку. Ему 70 лет. Чтобы продлить ему жизнь, мне надо все вскрыть. Это волшебство – видеть так близко работу мастера, который трудился больше полувека назад. Когда ты все это вытаскиваешь, узнаешь столько всего о традиции создания, о материалах, как это было сделано, претерпели ли они какие-то изменения, в каком состоянии «ревун» – механизм, благодаря которому мишка «рычит». Представляете, я достала из него «ревун» и увидела, что он совсем не изменился с тех пор. Его сегодня производит все та же немецкая фабрика, которая делает материалы для Тедди уже сто лет. И шплинты их почти не изменились, и диски тоже. Это и есть традиция. Наши 70-летние мишки совсем другие. По ним видно, что прогресс шагнул далеко вперед.

