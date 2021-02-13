«С мишками нужно обниматься»

– Я люблю работать со стружкой, – говорит томский мастер
. – Это – не продукт древесной обработки, а специально высушенное качественное дерево, снятое слоями. Стружка тонкая как бумага. В России ее производят только в одном месте, еще покупают в Германии. Изначально, исторически, мишки Тедди набивались деревянной стружкой. Со временем она становится немного мягче, но форма сохраняется. Потом стали пробовать опилки. Но они проваливаются, даже если делать самую тугую набивку «в камень». У нас в России набивали ватой или опилками, потому что стружка была недоступна. Но если сравнить качество, опилочные медведи быстрее придут к тому времени, когда им понадобится реставрация. Особенно если постоянно ими играть или держать их в руках часто. А стружка держит форму. Но ею набиваются медведи среднего и большого размера – от 20 см. «Малышей» часто набивают металлическим гранулятом для утяжеления. Но я его не люблю, считаю, что у каждой игрушки должен быть живой вес. Поэтому своих малышей набиваю стеклянным гранулятом.
Еще один минус металлического гранулята: если игрушку, набитую им, высылать за границу, то могут вспороть на таможне. И таких случаев немало, – рассказывает томский теддист. Из-за этого к нашим мастерам было много претензий от зарубежных коллекционеров, – они платили большие деньги, а им приходили распоротые игрушки.