Россияне смогут получать налоговый вычет за занятия фитнесом и спортом
Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон, по которому россияне с 2022 года смогут получить налоговый вычет за траты на физкультурно-оздоровительные услуги. Как это будет работать?
Что такое вычет
На сайте ФНС поясняется, что налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого взимается налог. В этом случае сумма вычета уменьшает так называемую налогооблагаемую базу, то есть ту сумму дохода, с которой должен быть уплачен налог. Либо та сумма, которую налоговая возвращает вам за уплаченные налоги. Вычеты бывают разных типов, среди них стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные и профессиональные. Новый вычет на спорт относится к социальным, так же, как и аналогичный на лечение или обучение.
«Налоговый вычет на физкультуру будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами», — уточняется на сайте Госдумы.
То есть при этих тратах вы можете рассчитывать получить 13% от этой суммы — 15 600 рублей в год.
Кто и как может получить?
По принятому закону этот социальный вычет начнут предоставлять с января 2022 года. Он распространяется на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список Минспорта. Этот список еще предстоит сформировать регионам и предоставить в профильное министерство. Также пока не ясно, попадут ли под вычет траты на покупку онлайн-тренировок и оплата стартовых взносов на разных соревнованиях и забегах для любителей. Правительство пока не определило и критерии, порядок включения организаций в этот список.
В Госдуме уточнили, что для получения вычета налогоплательщик должен будет предоставить документы, подтверждающие расходы на физкультурно-оздоровительные услуги — копию договора и кассовый чек.
При этом получить вычет можно не только на собственные занятия спортом, но и на детей, которые посещают спортивные кружки и секции.
Отметим, социальный вычет на спорт потенциально может помочь владельцам спортивных клубов, пострадавшим во время пандемии, вернуть посетителей. Правительство же в том числе при помощи вычета планирует популяризировать занятия физкультурой для оздоровления. Как заявил профильный зампред правительства Дмитрий Чернышенко, перед ними стоит цель вовлечь в занятия спортом 70% населения России к 2030 году.
Добавим, при обсуждении закона в Госдуме Сергей Миронов из «Справедливой России» заявил, что поддерживает инициативу, но настаивает на индексации суммы вычета в 2,5 раза. «Напомню, что совокупная сумма налогового вычета сегодня составляет максимум 120 тысяч рублей, и она не индексировалась с 2008 года», — сказал он.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?