Россияне смогут получать налоговый вычет за занятия фитнесом и спортом

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон, по которому россияне с 2022 года смогут получить налоговый вычет за траты на физкультурно-оздоровительные услуги. Как это будет работать?





Что такое вычет





На сайте ФНС поясняется, что налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого взимается налог. В этом случае сумма вычета уменьшает так называемую налогооблагаемую базу, то есть ту сумму дохода, с которой должен быть уплачен налог. Либо та сумма, которую налоговая возвращает вам за уплаченные налоги. Вычеты бывают разных типов, среди них стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные и профессиональные. Новый вычет на спорт относится к социальным, так же, как и аналогичный на лечение или обучение.





«Налоговый вычет на физкультуру будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами», — уточняется на сайте Госдумы.





То есть при этих тратах вы можете рассчитывать получить 13% от этой суммы — 15 600 рублей в год.