Романтическая дорога Германии глазами Виктора Льготина

Стиль жизни

Все соскучились по путешествиям, но, увы, они пока почти недоступны. О поездках за границу в ближайшем будущем, похоже, мечтать не приходится. Зато ничто не мешает поностальгировать и насладиться прошлыми поездками, глядя на фотографии. Предлагаем вашему вниманию «Романтическую дорогу Германии», по которой два года назад проехался геолог и замечательный фотограф Виктор Льготин.

История появления этого маршрута очень необычная. Через пять лет после окончания Второй мировой войны бургомистр города Аугсбурга д-р Людвиг Вегеле пригласил к себе глав местных администраций городов, находящихся между Вюрцбургом и Фюссеном. У него был план, который он и изложил всем присутствующим.

Главная идея состояла в том, что для оживления туризма в этом регионе всем городам на участке длиной более 350 км необходимо объединиться, чтобы привлечь к этим местам как можно больше туристов, гостей, путешественников. Идея была воспринята практически сразу, несмотря на то что в послевоенное время многие памятники старины в этих городах еще лежали в руинах.

Название дороге, соединяющей красивейшие исторические города Баварии, которые создавали некую общую мозаичную картину, состоящую из пряничных фахверковых домиков, узких переулков, наполненных привидениями, старинных замков, над которыми возвышаются шпили и башни, было найдено сразу – Romantische Straße (Романтиче­ская дорога).

Это один из самых старых туристических маршрутов по территории Германии. Каждый год по Романтической путешествуют сотни тысяч туристов. Секрет такой популярности прост: познавательный туризм удачно сочетается с архитектурными шедеврами и прекрасными ландшафтами. К тому же во время путешествия туристы, как правило, посещают пивные, кулинарные, винные, театрализованные и рыцарские праздники и фестивали, которые проводятся несколько раз в год.

Два года назад мне удалось реализовать давнюю мечту – проехать по одному из самых интересных туристических маршрутов Европы – Романтической дороге Германии.

Конечно, рассказать обо всех городах, которые составляют маршрут (их более 20), достаточно сложно, поэтому представляю наиболее интересные и запомнившиеся.

Динкельсбюль

Одно из самых сильных впечатлений от маршрута Романтической дороги — это ДИНКЕЛЬСБЮЛЬ – уютный баварский городок с населением 11 тыс. жителей, сохранивший шарм Средневековья с уникальной старинной архитектурой. Причем город почти не пострадал во время войны, остался практически таким, каким был несколько столетий назад.

Динкельсбюль был основан в 12 веке, а его расцвет пришёлся на 15 и 16 века, когда он являлся одним из самых богатых городов Баварии, процветая на торговле и ремёслах. Именно в этот период построена большая часть средневековых укреплений с башнями и воротами, а также множество красивых старинных домов богатых купцов и ремесленников.

Главной его достопримечательностью является превосходно сохранившийся средневековый Старый город, который включает оригинальные укрепления, башни и ворота, а также узкие старинные улочки с фахверковой архитектурой. Старый город полностью обнесен крепостной стеной, которая была возведена в 13-14 веках.

Уже при въезде в город через знаменитые Ротенбургские ворота появилось ощущение предстоящей встречи со средневековой сказкой. И предчувствие нас не обмануло – с первой же улицы город очаровал и восхитил, было полное впечатление, что мы гуляем среди декораций масштабного исторического фильма или в музее под открытым небом….

Динкельсбюль по праву можно назвать самым аутентичным городом на всём протяжении Романтичной дороги Германии. Необычное очарование городу придают красивые островерхие домики с черепичными крышами, широкие мощеные улочки, сказочная архитектура, старинные фрески и готические надписи. Здесь, в отличие от многих других средневековых городов, нет традиционной большой главной площади. От центра в разные стороны расходятся несколько улочек, на которых расположены магазины и кафе.

Улица Винная площадь сохранила свой облик с 15 века, здесь в стародавние времена процветала оптовая торговля вином из Франконии, на ней постоянно проводились винные ярмарки. На углу улицы привлекает внимание красивый красный дом с башенкой — это Старая Ратуша, а справа от неё находится жёлтое здание с необычным ступенчатым фронтоном — Дом патрициев. Далее расположен «Немецкий дом» – одна из главных достопримечательностей города из-за необычного фасада дома с кружевными деревянными конструкциями, скульптурами, резьбой и лепниной.

Рыночная площадь – одна из центральных площадей старого города с красивыми бюргерскими домами, фонтаном и протестантской церковью Святого Павла, построенной в неоготическом стиле в конце 19 века.

На фасаде старейших городских ворот Вёрнитцтор, построенных в конце 14 века, закреплён герб имперского города.

А на фасаде кафе «У собора» изображена легендарная сцена «Плач детей». По легенде во время Тридцатилетней войны к городу подошли победоносные шведские войска короля Густава II Адольфа. Отбиваться было нечем, и жители со страхом ожидали взятия города со всеми сопутствующими прелестями. Но одна маленькая девочка собрала группу детей и отправилась в шведский лагерь просить о пощаде. У шведского командира незадолго до этого умер свой ребёнок, он расчувствовался и пощадил поверженный город. В честь этого события ежегодно во второй половине июля на площади перед Старой ратушей устраивается историческое представление «Киндерцехе».

Нельзя не отметить еще одну замечательную особенность Динкельсбюля – здесь везде (!!!) надписи сделаны только старинным готическим шрифтом. А красота домов, их разноцветность сразу напомнили один из самых удивительных городов другой страны – итальянский Бурано. Сравнивать их напрямую, конечно же, нельзя, красота у них абсолютно разная, но по силе впечатления, которое произвели, они очень похожи.

На выезде из Динкельсбюля поймал себя на мысли, что очень не хочется покидать этот красивый и уютный город. В отличие от соседнего Ротенберга, он не так избалован туристами, поэтому, если есть желание в полной мере ощутить неповторимую атмосферу типичного европейского средневекового города, лучшего места просто не придумаешь!

Нёрдлинген

История города НЁРДЛИНГЕН восходит к концу IX века. Считается, что город стоит в эпицентре метеоритной воронки – его даже называют «столицей Рисской чаши», образованной взрывом огромного метеорита. Миллионы лет назад небесное тело ударилось о поверхность Земли, взорвалось, и в результате образовался ударный кратер диаметром 24 км.

Вероятно, именно с этим связана удивительная форма старинной (построена в 14 веке) городской стены – она образует правильную окружность. Стена отлично сохранилась, сегодня по ней можно обойти по периметру весь Старый город.

Облик городских укреплений практически не изменился с 14 века. Как и прежде, вход в Старый город только через крепостные ворота, из которых самыми древними и самыми большими являются Раймлингерские . От всех пяти ворот к центру города лучами идут улицы и сходятся на Рыночной площади, на которой расположен главный протестантский храм города – церковь Святого Георгия и прилегающая к ней башня Даниэля с обзорной площадкой наверху. Церковь поражает выразительным внутренним убранством и великолепным органным залом, в котором по выходным дням звучит божественная музыка.

Старейшее каменное здание города – Ратуша, построенная в 14 веке. Это важное историческое здание, которое с момента основания и по сегодняшний день непрерывно используется как городская ратуша. Боковая лестница здания, пристроенная уже в XVI в., интересна тем, что сложили ее из метеоритной породы «швабенштайн», взятой из кратера. Когда-то под лестницей находилась городская тюрьма.

Неподалеку от ратуши расположен готический дом с башенкой на крыше – Дом хлеба и танцев , который был построен в 15 веке специально для проведения танцевальных вечеров. А на нижнем этаже дома расположена знаменитая немецкая булочная.

Рядом с церковью Святого Георгия находится Фонтан Воинов, установленный в 1902 году в честь победы Германии во франко-прусской войне на месте средневекового питьевого источника.

Продолжением Рыночной площади является Старый Скотный Рынок, где расположен оригинальный фонтан с фигурами двух крестьян, различных домашних животных и овощей. В средние века здесь велась активная торговля домашними животными, а сейчас расположены небольшие продовольственные магазинчики и цветочный рынок .

Один из самых шикарных фасадов в Нёрдлингене принадлежит бывшей францисканской церкви Klösterle, которую в 16 веке переделали в склад для зерна. Это здание считается важным памятником архитектуры эпохи Возрождения.

Новых зданий в городе почти нет – Нёрдлинген хранит подлинную атмосферу Средневековья. Примечательна архитектура многих жилых зданий города – это наполовину деревянные фахверковые строения с живописными эркерами и красными черепичными крышами, роскошными дверьми и даже аутентичными почтовыми ящиками.

Ротенбург об дер Таубер

История уютного и красивого города РОТЕНБУРГА началась в 1142 году, когда на берегу реки Таубер был построен императорский замок. Сегодня романтический Ротенбург-на-Таубере привлекает туристов со всей планеты. Здесь сохранился подлинный средневековый колорит со старинными зданиями под красными черепичными крышами. Здесь нет больших магазинов и рекламных плакатов.

Еще один секрет красоты Ротенбурга заключается в том, что только здесь находится двойная крепостная стена! Есть совсем древнее малое кольцо, и есть внешняя стена. Поэтому на каждой радиальной улице обязательно стоят ворота и башня не только в начале улицы, но и посредине, из-за чего все это выглядит гораздо более живописно.

Рыночная площадь (Марктплатц) расположена в центре Старого города, где сходятся его основные улицы и откуда концентрическими окружностями выстраивается его планировка. Площадь является сосредоточением деловой активности, здесь проходит празднование городского фестиваля с фейерверками, начинается большинство экскурсий по городу, а по выходным дням разворачивается рынок. На Рыночной площади расположена Ратуша , ступени которой стали местом встречи и отдыха для местных жителей и туристов.

Украшением площади являются старинные фахверковые здания XV в., исторически принадлежащие знатным фамильным династиям Ротенбурга. В городе нет ни одного современного строения, и это придаёт ему особый исторический шарм. От каждого дома веет домашним уютом, а от всего городка – комфортом, чистотой и атмосферой Средневековья.

Особенно красиво старинные дома смотрятся ранним утром, в лучах восходящего Солнца. Внутренние дворики в жилых кварталах и переходы между улочками выглядят очень аутентично, здесь как будто время остановилось на несколько веков. На центральных улицах города расположено множество небольших отелей, рядом с которыми всегда можно выпить чашечку вкусного кофе .

Самая известная площадь города - Плёнляйн (от латинского «маленькая площадь»), которая является одним из красивейших уголков не только Ротенбурга, но и всех средневековых городов Германии. Именно эту маленькую средневековую площадь обычно изображают на открытках с видами Ротенбурга.

Башня Клингентор, построенная в конце 14 века, является одной из самых интересных с архитектурной точки зрения башен Ротенбурга. Она является продолжением ворот в городской стене, а ранее служила ещё и в качестве водонапорной башни.

Немного в стороне от шумного центра города с толпами туристов, расположена тихая, уютная, очаровательная улица Клингенгассе, которая чаще всего бывает безлюдной. Самый узнаваемый дом на этой улице (местные жители называют его «Огонек») украшен очень красивым эркером.

Еще одно популярное место, которое часто встречается на открытках и фото — Башня Маркуса. Изящная башня с остроконечной крышей, часами на фасаде и с аркой была построена в XII веке и являлась частью первых укреплений города. Рядом с башней находится пекарня «Brot und Zeit», где готовят фирменное печенье Ротенбурга — Schneebällen (снежки). Оно имеет форму шара по вкусу, напоминает наш хворост, покрытый сверху сливочной или шоколадной глазурью. А в кафе рядом, расположенном в красивейшем здании начала 17 века, с раннего утра выпекают несколько видов ароматного хлеба, включая хрустящие багеты.

Ротенбург знаменит рождественскими праздниками, город называют «зимней сказкой» и «спящим городом». На главной площади расположен комплекс из пяти зданий — Музей Рождества с магазином «Рождественская деревня». Неслучайно музей, в котором можно познакомиться с историей новогоднего праздника в разных странах, их обычаями и традициями, а также приобрести новогодние украшения, работает круглый год. Кстати, часть выручки от продажи рождественских игрушек передаётся в благотворительные фонды, что является дополнительным стимулом для их покупки.

На выходе из города расположены Рёдерские ворота с двумя приземистыми башнями по бокам, в которых раньше находилась таможня. Здесь не только брали плату со всех въезжающих, но и могли дать отпор врагам, если им удавалось прорвать оборону ворот. Над воротами возвышается башня, которая является самой старой частью комплекса (построена в 13 веке). Эта единственная башня, открытая для туристов, из всех башен городской стены Ротенбурга.

Нюрнберг

НЮРНБЕРГ и БАМБЕРГ непосредственно не относятся к классическому маршруту Романтической дороги Германии, но исторически, духовно и архитектурно очень близки к ней. Совершенно очевидно, что, если бы подобный маршрут составляли в наше время, эти города обязательно бы вошли в её состав.

НЮРНБЕРГ расположен в центральной части Баварии на реке Пегниц, он является крупнейшим экономическим и культурным центром Франконии и её негласной «столицей».

Внутри крепостной стены с многочисленными воротами и круглыми мощными башнями расположен Старый город с узкими кривыми улицами. Именно здесь сохранились старинные исторические здания и сооружения с характерными высокими остроконечными фронтонами, как, например, арочный мост из песчаника, построенный в 15 веке.

Собор Святого Лоренца – средневековая готическая церковь, самый красивый и знаменитый храм Нюрнберга. Заложенный в конце 13 века, храм строился почти 200 лет, в итоге став самым большим протестантским храмом в Баварии. Высота башен составляет более 80 метров. Церковь также включает в себя колокольню с 16 колоколами. Рядом с собором расположен Дом Нассау – средневековый готический дом-башня.

Католическая церковь Божьей Матери отличается от других храмов изумительным алтарем и часами с танцующими фигурками. Здесь же, на площади Хауптмаркт, проходят знаменитые Рождественские базары и расположен Прекрасный фонтан с бронзовым кольцом, которое, по преданиям, исполняет все загаданные желания.

Символом Нюрнберга и всей Франконии является каменный бык, который символизирует стойкость и упрямство франконцев. А у северо-западной окраины исторического центра, вблизи городских стен и дома-музея известного немецкого художника Альбрехта Дюрера, находится скульптура в виде зайца огромных размеров. Скульптура, носящая название «Заяц Дюрера», была создана в 1984 году немецким скульптором Юргеном Гертцем.

Основной вид транспорта в Старом городе – велосипед. Они здесь на каждому углу – у офисов, супермаркетов, у жилых домов. Ну и, конечно, многие (особенно туристы) просто передвигаются по городу пешком.

Бамберг

БАМБЕРГ по праву считается одним из красивейших городов Баварии, составляющих её историческое наследие. Старинный город, полностью уцелевший во время Второй мировой войны, расположился на семи холмах над широкой долиной реки Регниц и гармонично вписался в окружающий ландшафт.

Старый город Бамберга — это замечательные памятники архитектуры, узкие извилистые улочки с романтичной средневековой атмосферой, уютные трактиры и ресторанчики. В 1993 году город был включен в список Всемирного наследия Юнеско, входит в перечень 400 городов мира, являющихся памятниками мировой культуры (один из 12 в Германии).

Самым живописным местом Бамберга является искусственный остров на реке Регниц со старинными фахверковыми домами. Главная достопримечательность острова и одна из визитных карточек города – это Старая ратуша. Существует легенда, что местный епископ не разрешил строительство этого общественного здания на городской земле. Поэтому горожане вбили сваи в реку и возвели его на искусственном острове. Первые упоминания о ратуше восходят к концу 14 века.

В центре моста расположена замечательная статуя Святой Кунигунды, которая считается основательницей и покровительницей города. А недалеко от неё находится странная современная скульптурная композиция, значение которой не могут объяснить даже местные жители.

В конце моста находится скульптура «Центурион 1», выполненная знаменитым польским художником Игорем Митораем в 1981 году. Он специализируется на изваяниях со срезанными частями, что, по его представлению, символизирует разрушения, наносимые временем. Скульптура похожа на античные изваяния, дошедшие до нас в неполном виде. Так автор пытается напомнить нам о хрупкости бытия.

В Островной части города площадь «ГрюнерМаркт» (Зеленый рынок), которую украшает фонтан Посейдона, самый старый и наиболее известный в Бамберге. У местных жителей за фонтаном укоренилось название «Габельман» – «человек с вилкой». Во время войны фонтан получил множество повреждений от осколков разорвавшейся поблизости авиабомбы, после войны был восстановлен и открыт заново.

В центральной части города расположена просторная элегантная площадь «Максимилиан платц», построенная в стиле позднего барокко и названная в честь короля Максимилиана I Баварского. Здесь находится помпезная статуя короля в окружении выдающихся исторических личностей Бамберга.

Кафедральный собор Святого Петра и Георгия — красивое готическое сооружение с романскими деталями и четырьмя высокими башнями, является архитектурной доминантой Соборной площади. Он был основан императором Генрихом II еще в начале 11 века, это главный храм Бамберга и один из семи имперских соборов Германии.

Бамберг заслуженно называют «немецким Римом» и «немецкой Венецией». Его роскошное архитектурное убранство сложилось под влиянием итальянского Возрождения, его маленькая «немецкая Венеция» – это рыбацкий поселок, утопающий в цветах, который отражается в спокойных водах широкой реки на протяжении нескольких километров. Конечно, он напрямую не похож на Венецию, но так уж сложилось, что такие районы, на воде, во многих странах стали называть подобным образом.

Здесь нет набережной и променада, нет даже тротуаров, но невозможно отвести восторженный взгляд от этих игрушечных фахверковых домиков.

Бамберг, как, впрочем, и другие города Романтической дороги Германии – одно из немногих мест в Европе, где по-прежнему витает дух Средневековья, а люди ведут такой же неспешный образ жизни, как и столетия назад.