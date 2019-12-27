Пять отличий между маленьким и большим гольфом

Стиль жизни

Если вы за активное времяпрепровождение, вот вам еще один вариант: как можно хорошо отдохнуть всей семьей и освоить новую для себя игру. Знакомьтесь, мини-гольф! Об отличиях от его «большого брата» расскажем сегодня.

1. Мячи

Мячи в мини-гольфе отличаются размером, упругостью и материалами. Если в большом гольфе существует только один мяч, то в мини-гольфе число их разновидностей доходит до тысячи. Мячики разные по степени упругости, диаметру, цвету и весу.

2. Клюшки

По правилам в большом гольфе спортсменам разрешено брать до 14 клюшек на игру. Каждая из них — для ударов разной силы и дальности. Идет в расчет и ландшафт поляны. В мини-гольфе клюшки бывают детские и взрослые – всё.

3. Поле

В большой гольф чаще всего играют на открытом поле с ландшафтом различной сложности: горки, ямы, водоемы. Даже размер травы влияет на уровень сложности игры.

Поле мини-гольфа может быть как открытым, так и закрытым. Дорожки бывают модульные или стационарные, строгой геометрической формы или причудливые ландшафтные решения, которые реалистичную игру превращают в приключенческую.

4. Лунки

На поле для большого гольфа — 9 или 18 лунок. В первом случае круг проходят дважды. В мини-гольфе, согласно международным стандартам, должно быть строго 18 дорожек с разной сложностью прохождения.

5. Покрытие

Партии в большом гольфе традиционно проходят на естественных полях, оборудованных для игры лунками , флажками и стартовыми площадками. В мини-гольф можно играть как на естественном поле, так и на искусственных поверхностях, со специально созданными препятствиями различной сложности.