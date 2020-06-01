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01 июня,
2020
Путеводитель по томским питомникам
Как и где выбирать саженцы деревьев и кустарников
Весной, обуреваемые древним инстинктом, жители коттеджей и дачники начинают неистово сажать растения. Деревца, кустарники, многолетние травы и рассада цветов – в ажиотаже покупается все. Правда, не все потом радует глаз и доживает хотя бы до осени. От чего зависит успех при выборе растений? Об этом ТВ2 рассказывают руководители томских питомников, ориентированных на частный сектор.
Зри в проект и в корень
В первую очередь профессионалы советуют отказаться от интуитивных покупок в стиле «увидел-влюбился-купил» в пользу шоппинга по продуманному списку. Отправляясь за саженцами, лучше иметь при себе заранее составленный перечень нужных растений. А чтобы этот список соответствовал потенциальным возможностям земельного участка, в идеале хорошо бы иметь проект ландшафтного дизайна.
– Проект очень упрощает жизнь. Как строителю необходим проект для постройки дома, так и для создания ландшафта нужен план: что ты можешь сделать в этом году, что в следующем, чтобы сад не превратился в заросшие джунгли или бабушкину дачу. Если денег немного, лучше растянуть озеленение на несколько лет. Но проект сэкономит много денег. Его цена при заказе у ландшафтного дизайнера варьируется от 30 до 150 тысяч рублей, в зависимости от размера участка, и обычно составляет 2-4 % от его реализации. Если делать без проекта, в итоге получится переплата на том на сем – на своих ошибках, еще строители «накосячат» процентов на 10-30. За проектом можно обратиться к профессионалам. Можно обучиться азам ландшафтного дизайна и сделать проект самостоятельно. Это еще лучше, потому что проект вам сделают один раз, а собственные знания будут с вами всегда.

Иван Шаферов
директор ландшафтной компании "Garden Group"
Фото: Иван Шаферов
Будучи в ясном уме, вооруженном проектом озеленения, хорошо бы, отправляясь за живыми покупками, держать в уме чек-лист с критериями, которым должен отвечать качественный посадочный материал. Ниже ценные указания от Ивана Шаферова.
1) Саженцы в контейнерах всегда предпочтительнее саженцев с открытой корневой системой.

Чем больше земляной ком вокруг корней растения и чем лучше он освоен корневой системой, тем надежнее приобретение приживется на новом месте.
Размер корневой системы должен соответствовать размеру надземных частей.

Если практикуется заказ через онлайн-магазин или совместные покупки, полезно ориентироваться в маркировках на контейнерах с саженцами.

Рквадратный контейнер, цифра рядом обозначает длину стороны в сантиметрах.


Фото: Иван Шаферов
Например, самый дешевый вариант контейнера – Р9. Растения в таких емкостях часто можно увидеть на прилавках в супермаркетах по привлекательной цене. Но важно помнить о том, что вероятность приживаемости саженцев напрямую зависит от содержимого контейнера. Также для живого товара требуются особые условия транспортировки и правильный уход, для которого в свою очередь персоналу торгового центра необходимы специальные знания. Чем шире специализация магазина, тем меньше вероятность, что эти условия им соблюдены.


Саженцы в круглых контейнерах
Фото: Иван Шаферов
С – круглый контейнер, цифра рядом обозначает его объем. Поэтому растение в контейнере С2 будет дороже растения в контейнере Р9.

RB ком земли, обернутый в мешковину с указанием диаметра. Например, RB60 – ком в мешковине диаметром 60 см. Такая упаковка часто используется для крупных растений.

WRB – земляной ком упакован не только в мешковину, но и в металлическую сетку. Такая конструкция намного прочнее, и растение в ней может спокойно ждать высадки на постоянное место в течение сезона.


выкопка крупномеров
сирени (WRB) в питомнике
сибирского ботанического
сада ТГУ.
фото: ада Баранова


RB/C – растение, пересаженное из грунта в контейнер и не успевшее укорениться. Значит, необходимо дать ему время на развитие корней в контейнере либо при посадке на новое место отнестись к нему с особой заботой и вниманием.


Саженцы с открытой корневой системой (ОКС) лучше покупать в случае, когда специалисты копают их при покупателе. В противном случае можно купить обреченное растение с пересохшими корнями, простоявшее на прилавке пару недель, а то и месяц до покупки. Но даже выкопанные и посаженные день в день саженцы с ОКС можно использовать только весной или осенью – до или после вегетационного сезона, чтобы растение не погибло от обезвоживания.


2) Важно читать все, что написано на упаковке. Особенно ценная информация – о потребностях и морозоустойчивости сорта. Не поддаваясь иллюзиям, в Томске, например, стоит отказаться от всего, что маркировано зонами зимостойкости 3 и выше. Сибирские Афины находятся на северной границе Южной Сибири: этому району соответствует зона 2.

Примеры зон морозостойкости
3) Неприятные мелочи могут таиться в листве гипотетической покупки. На весь участок с саженца от недобросовестного продавца – таков распространенный путь заражения вредителями и опасными заболеваниями растений. Так что налеты на листьях, подозрительные ранки на коре, неприятный плесневелый запах от корней, а также признаки присутствия прожорливых членистоногих должны стать причиной для отказа от покупки.

Черная пятнистость клена - грибковое заболевание, снижающее декоративность дерева. Так листья выглядят ближе к концу лета, а вот в июне-июле на них видны только бледные желтые пятна.
4) Высота растения не главный показатель его качества и, соответственно, стоимости. Кроме размера корневой системы и ее упаковки, важны диаметр ствола, количество ветвей и их густота. Если выразиться образно, упитанный кучерявый саженец окажется куда более надежным вложением, чем долговязый прут с парой веточек.

Фото: Иван Шаферов
Ликбез по продавцам и питомникам
Специфика места приобретения саженца имеет большое значение. Продавцов можно разделить на тех, кто перепродает, и тех, кто реализует то, что вырастил сам. К первым относятся все торговые точки от мала до велика, за плечами которых нет своей земли с выращиваемыми на ней растениями. Это торговые центры и частники-перекупщики.

У томских питомников
нет своих представительств
на рынке возле Южной.
о происхождении
некоторых саженцев
остается только
догадываться.
А вот частные фермеры и питомники продают продукт собственного производства. Разница между ними в масштабе и системности подхода. А еще в ответственности. Ведь за некачественное деревце частный продавец на рынке не несет серьезных репутационных потерь. Не купите в следующий раз вы, купит кто-то другой – свой не столь многочисленный товар он все равно распродаст. Это вовсе не значит, что весь ассортимент продавцов рынка на Южной никуда не годится. Просто риск получить совсем не то, что ожидается, при покупке на нем существенно выше.

Фермерские прилавки на рынке
Руководство питомника, работающего с коттеджниками и дачниками, заинтересовано в объеме продаж, а для этого ему нужны хорошие отзывы на интернет-площадках, постоянные клиенты и, соответственно, гарантированное качество саженцев. Увы, но в Томске, несмотря на то, что он взрастил многих известных на всю страну ученых садовников и ботаников, питомников на душу населения намного меньше, чем в соседнем Новосибирске. На продажу физическим лицам у нас ориентированы всего 3–4 не очень крупных питомника, тогда как в Новосибирске их около 70, при этом 5–7 особенно масштабных.
– До периода самоизоляции новосибирские саженцы составляли 30–40 % объема рынка в Томске. Вообще, в России дефицит питомников огромный: отечественное предложение составляет 10 % спроса. Остальное привозят из-за рубежа. Поэтому теоретически потенциал у этого бизнеса огромный. Но создать питомник сложно и дорого. Нужно много земли с подведенным электричеством и водоснабжением. Заполучить такую землю в долгосрочную аренду около Томска почти невозможно. Это отдельная большая проблема.

Иван Шаферов
директор ландшафтной компании "Garden Group"
Фото: Иван Шаферов
Путь туда-обратно за саженцами до Новосибирска и домой до недавнего времени не был серьезным препятствием для страстных томских садоводов. Он укладывался в один день, а значит, при должном обращении с деревьями во время транспортировки не отражался на успехе затеи с посадкой. Вообще, чем быстрее растение доберется от питомника до места постоянного проживания, чем аккуратнее его будут перевозить и чем быстрее высадят (а для этого нужно заранее подготовиться), тем лучше.
Родословная имеет значение!
Посадочный материал у производителей растений бывает разного происхождения. Питомники могут выращивать растения из купленных семян или доращивать покупные сеянцы до более крупных растений. Этими способами пользуются молодые питомники, которые еще не успели нарастить крупные взрослые растения в качестве материнских особей. Они делают ставку на сервис, а в случае Garden Group – еще и на создание и реализацию ландшафтных проектов под ключ. Иван Шаферов рекомендует приезжать за саженцами всей семьей. Пока садоводы консультируются и выбирают зеленых питомцев, их близкие могут развлечься: в пруду порыбачить, полакомиться плодами декоративного огорода, познать азы животноводства на мини-ферме.
Люпины. Фото: Иван Шаферов
Фото: Иван Шаферов
Старые питомники часто культивируют свой посадочный материал путем черенкования или размножения семенами. Потомство местных растений обычно более устойчиво к суровому климату, чем саженцы, полученные из семян и сеянцев, привезенных издалека. К примеру, Сибирский ботанический сад ТГУ по праву гордится туями из семян от самого первого выращенного в Сибири экземпляра туи. Также не отнять у этого питомника и высокой квалификации персонала. Поскольку это в первую очередь научное учреждение, объемы продаж в нем не велики, зато ассортимент разнообразный. Наконец, высший пилотаж, который могут себе позволить только питомники, созданные еще в СССР при научных учреждениях - это селекция (дорогое и наукоемкое дело). В начале прошлого века в СибБС свои сорта яблонь получил Николай Феофанович Кащенко (Бугристое, Багрянка, Сибирское золото, Сибирская звезда и другие). Традиции эти были продолжены в середине века Анатолием Дмитриевичем Тяжельниковым. Он получил новые сорта яблонь (Патриот, Томич, Радуга) и других плодово-ягодных культур и изучал особенности выращивания томатов в Сибири. Сейчас в Ботаническом саду ТГУ занимаются селекцией ели, пихты, сосны, флоксов и первоцветов.

Кизильник блестящий (слева), вяз перистоветвистый (справа).
Фото: Ада Баранова
– У нашего питомника многолетний интродукционный опыт по культурам. Мы знаем, как разные сорта ведут себя в долгосрочной перспективе. Выращиванием руководят ученые. Разные лаборатории курируют разный посадочный материал для озеленения территории самого сада и продажи частникам. Лаборатория сельскохозяйственных растений занимается овощными культурами. На территории по улице Мокрушина для них размещена теплица отдельная. Также там пищевые растения выращиваются на продажу: жимолость, смородина и другие. За декоративные деревья и кустарники отвечает лаборатория дендрологии, за цветочную рассаду и многолетние травы – лаборатория декоративных растений.

Михаил Ямбуров
директор Сибирского ботанического сада ТГУ
Орех манчжурский в питомнике СибБС ТГУ. Фото: Ада Баранова
К преимуществам питомника Ботанического сада относится также наличие в ассортименте довольно крупных деревьев, к недостаткам – работа только под заказ.
Лещина американская
в питомнике Сиббс ТГУ.
Фото: Ада баранова
Сортами плодовых и ягодных культур местной селекции известен Бакчарский опорный пункт северного садоводства. Это тоже государственное учреждение, находящееся в собственности Томской области. Особо знаменита местная жимолость, а точнее, целых 13 ее сортов, выведенных в Бакчаре: Томичка, Бакчарская, Васюганская, Камчадалка, Роксана, Памяти Гидзюка, Красноярочка, Нарымская, Сибирячка, Чулымская, Гордость Бакчара, Бакчарский Великан, Парабельская. Также там адаптируют к местным условиям сорта плодовых деревьев, смородины, земляники, малины, облепихи, цветочно-декоративных растений. Недостаток питомника в Бакчаре для томского покупателя – отдаленность. Таки 220 километров. Но кого это останавливало? На то он и эксклюзив. Или можно заказать с рассылкой (только на осень). А еще можно рискнуть и приобрести у перекупщиков.
бакчарские саженцы
на рынке возле южной
ООО «Сибирская академия деревьев и кустарников» под руководством Сергея Николаевича Горошкевича – известная на всю страну колыбель хвойных деревьев. Всего в коллекции питомника в Курлеке более 4000 наименований (кстати, не только хвойных растений). Но «самый изюм» представляют собой сорта авторской селекции. Их более 200. Есть, к примеру, даже ель сорта 'Ушайка'.
Ель 'Ушайка' - эксклюзивное украшение для сибирских ландшафтов.
Фото: sadik.tomsk.ru
– Я много раз предлагал разным представителям городских и областных властей сделать в Томске яркий ландшафтный «арт-объект» с использованием этих сортов. Или хотя бы просто посадить на набережной Ушайки ель 'Ушайка'. Ко мне ведь уже свадьбы приезжают фотографироваться: в городе им некуда податься, бедным. Увы, воз и ныне там. А крупные 'Ушайки' и весь остальной «эксклюзив» уходят в частные руки. Понятно, что у города и области много других проблем. Надеюсь, что эта идея похоронена не навсегда. Неужели никто из «хозяев жизни» не хочет остаться в памяти потомков таким достойным способом?

Сергей Горошкевич
директор "САДиКа"
Ландшафты питомника ООО "Сибирская академия деревьев и кустарников". Фото: sadik.tonsk.ru
Хотя у томичей интерес к питомнику этой весной вырос, в апреле и мае у "САДиКа" клиентов было меньше обычного – половину покупателей обычно составляют иногородние, а на их пути встали кордоны. Надо полагать, все вернется на круги своя, ведь питомник в Курлеке – объект федерального масштаба.
привойные сорта
кедра сибирского.
ФОТО: sadik.tomsk.ru
Надо ориентироваться на местного селекционера и производителя. Многие это не особо понимают: знают, что туя, например, должна быть красивая, зелененькая, веселенькая. Она действительно такая и приезжает из Европы, из Германии или Голландии. Но это предмет одноразового пользования. Ее ценность по этой причине гораздо меньше, чем нашей, может быть, не такой идеальной, зато устойчивой и выращенной с детства у нас.

Сергей Горошкевич
директор "САДиКа"
Плох наряд без аксессуаров, но еще хуже ландшафт без зелени. Любовь томичей к красивым деревьям и кустарникам, очевидно, растет не по дням, а по часам. Временное отсутствие возможности съездить за красотами в другую страну можно хотя бы отчасти компенсировать созиданием вокруг себя. К счастью, в Томске есть чем принарядить свой участок. Было бы желание, а уж материала для озеленительного творчества хватит.
Автор: Маргарита Некратова,
июнь 2020 г.
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