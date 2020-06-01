Путеводитель по томским питомникам

– Проект очень упрощает жизнь. Как строителю необходим проект для постройки дома, так и для создания ландшафта нужен план: что ты можешь сделать в этом году, что в следующем, чтобы сад не превратился в заросшие джунгли или бабушкину дачу. Если денег немного, лучше растянуть озеленение на несколько лет. Но проект сэкономит много денег. Его цена при заказе у ландшафтного дизайнера варьируется от 30 до 150 тысяч рублей, в зависимости от размера участка, и обычно составляет 2-4 % от его реализации. Если делать без проекта, в итоге получится переплата на том на сем – на своих ошибках, еще строители «накосячат» процентов на 10-30. За проектом можно обратиться к профессионалам. Можно обучиться азам ландшафтного дизайна и сделать проект самостоятельно. Это еще лучше, потому что проект вам сделают один раз, а собственные знания будут с вами всегда.