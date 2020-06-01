Путеводитель по томским питомникам

Старые питомники часто культивируют свой посадочный материал путем черенкования или размножения семенами. Потомство местных растений обычно более устойчиво к суровому климату, чем саженцы, полученные из семян и сеянцев, привезенных издалека. К примеру, Сибирский ботанический сад ТГУ по праву гордится туями из семян от самого первого выращенного в Сибири экземпляра туи. Также не отнять у этого питомника и высокой квалификации персонала. Поскольку это в первую очередь научное учреждение, объемы продаж в нем не велики, зато ассортимент разнообразный. Наконец, высший пилотаж, который могут себе позволить только питомники, созданные еще в СССР при научных учреждениях - это селекция (дорогое и наукоемкое дело). В начале прошлого века в СибБС свои сорта яблонь получил Николай Феофанович Кащенко (Бугристое, Багрянка, Сибирское золото, Сибирская звезда и другие). Традиции эти были продолжены в середине века Анатолием Дмитриевичем Тяжельниковым. Он получил новые сорта яблонь (Патриот, Томич, Радуга) и других плодово-ягодных культур и изучал особенности выращивания томатов в Сибири. Сейчас в Ботаническом саду ТГУ занимаются селекцией ели, пихты, сосны, флоксов и первоцветов.