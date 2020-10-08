Путешествие или экшн-камера: проходит конкурс видеороликов о Сибири

Хронометраж — не более пяти минут.

Если вы в отпуске побывали в каком-то интересном уголке Сибири и у вас осталась куча видео, пустите его в дело — сделайте видеоролик на всероссийский конкурс «Открываем Сибирь». Ваша работа может рассказывать о каком-то живописном или сакральном месте, интересном маршруте, традиционных занятиях, обычаях жителей Сибири или их национальной кухне.

Что нужно сделать для участия в конкурсе:





сделать видеоролик до 5 минут;

подать заявку на сайте конкурса до 31 октября;

опубликовать работу на своей странице Вконтакте или Инстаграм с указанием хештега #ОткрываемСибирь.





Чем больше лайков наберет пост, тем больше шансов на победу.





!!!От одного участника принимается не больше трех видеороликов!!!





Авторы лучших видеороликов получат призы: экшн-камера GO PRO HERO 7, фирменный мерч и специальные подарки от Русского географического общества. Победитель конкурса отправится в тур по маршруту «Золотое кольцо Сибири».





Подробнее об условиях конкурса и технических требованиях к работам можно почитать здесь.