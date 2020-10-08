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08 октября,
2020
1
видео
Стиль жизни

Путешествие или экшн-камера: проходит конкурс видеороликов о Сибири

ТВ2
ТВ2
55 минут назад

Если вы в отпуске побывали в каком-то интересном уголке Сибири и у вас осталась куча видео, пустите его в дело — сделайте видеоролик на всероссийский конкурс «Открываем Сибирь». Ваша работа может рассказывать о каком-то живописном или сакральном месте, интересном маршруте, традиционных занятиях, обычаях жителей Сибири или их национальной кухне.


Хронометраж — не более пяти минут.  

Что нужно сделать для участия в конкурсе:


  • сделать видеоролик до 5 минут;
  • подать заявку на сайте конкурса до 31 октября;
  • опубликовать работу на своей странице Вконтакте или Инстаграм с указанием хештега #ОткрываемСибирь.


Чем больше лайков наберет пост, тем больше шансов на победу.


!!!От одного участника принимается не больше трех видеороликов!!!


Авторы лучших видеороликов получат призы: экшн-камера GO PRO HERO 7, фирменный мерч и специальные подарки от Русского географического общества. Победитель конкурса отправится в тур по маршруту «Золотое кольцо Сибири».


Подробнее об условиях конкурса и технических требованиях к работам можно почитать здесь

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