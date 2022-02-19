Путешествие к «макушке» Земли
Арктика глазами томского фотографа и инженера по радиационной безопасности атомного ледокола Матвея Павлюкевича.
Тысячи километров льда, морозная свежесть и бесконечная линия горизонта. Арктика. Увидеть ее мечтают многие, но доезжают единицы. Один из них – Матвей Павлюкевич. Почти половину года томич проводит там по работе. Там же инженер по радиационной безопасности атомного ледокола увлекся фотографией. На днях в Доме искусств открылась его первая выставка. На ней мы встретились с Матвеем, посмотрели фотографии и послушали истории о том, как проходит морская вахта длиной в несколько месяцев, чем живет экипаж ледокола, что ищут на Северном полюсе туристы и чем привлекает Арктика.
Главный герой этой истории – инженер по радиационной безопасности Матвей Павлюкевич. Четыре года томич работает на атомном ледоколе «50 лет Победы». Это – один из самых крупных ледоколов мира длиной 159 метров с экипажем около 100 человек. Судно может продавливать лед толщиной почти три метра. Задача ледокола – обеспечить бесперебойное судоходство в морях Северного Ледовитого океана. Задача Матвея – следить за нормами радиационной безопасности на судне.
— Моя первая вахта длилась восемь месяцев, — сменщик до меня две смены отработал. С непривычки, конечно, тяжело было: новый коллектив, обстановка, ответственность. Все время уходило на изучение судна и системы твоих обязанностей. Но вообще все в новинку было, интересно. Сейчас вахта по 4-5 месяцев. Первую неделю обычно адаптируешься к рабочему ритму и потом – по накатанной.
Экипаж ледокола работает круглые сутки. В свободное время после смены, рассказывает Матвей, можно пообщаться с друзьями, сходить в тренажерный зал, искупаться в бассейне с морской водой на судне или просто посмотреть кино у себя в каюте. Все члены экипажа живут по одному. Но летом на время уступают свои каюты туристам.
«50 лет Победы» сегодня единственный в мире ледокол, который возит туристов к Северному полюсу.
«50 лет Победы» сегодня единственный в мире ледокол, который возит туристов к Северному полюсу.
— Круизные рейсы случаются обычно летом. Фрахтователь – компания, которая арендует судно – выплачивает средства за неудобство экипажа и транспортные расходы. Взамен получает место для туристов. Желающих всегда достаточно. В 2020 году из-за ковида были ограничения, а в прошлом году туристические рейсы возобновили. Обычно это 10-тидневные круизы – из Мурманска до полюса и обратно. Конкретная цель, ради которой все едут – добраться до точки с координатами 90° С.Ш. – это географическая отметка Северного полюса. Оттуда куда ни глянь – везде будет только юг. Обратно ледокол идет через Землю Франца-Иосифа. Многих манит эта недоступная для человека земля. Их там высаживают, на вертолетах катают. В архипелаге около 200 островов, там много чего можно посмотреть.
Вокруг – постоянно кочующие айсберги, маршрут движения которых можно посмотреть в специальных картах, рассказывает Матвей. Да и на самих островах – много интересного. Мыс Флора, например, часто называют арктическим оазисом, потому что он зеленый из-за северного мха. А на скале Рубини собираются самые громкие птичьи базары. Она и название свое получила в честь знаменитого итальянского тенора.
На Земле Франца-Иосифа можно вблизи увидеть и белых медведей, и моржей. Но к ним экипаж старается не приближаться: это — их территория.
На Земле Франца-Иосифа можно вблизи увидеть и белых медведей, и моржей. Но к ним экипаж старается не приближаться: это — их территория.
— Арктика дает свободу мышления. Свободу от всего. В городе ты находишься под каким-то информационным давлением. Даже если не хочешь чего-то знать – узнаешь: услышишь по телевизору, через интернет или друзья расскажут. Постоянный шум. А здесь вышел на открытую палубу и — тишина. Первое время мне казалось, что в голове какая-то пустота: мы же не привыкли к тишине, нас всегда окружает множество звуков. Поначалу даже не знаешь, что с ней делать, было даже неприятно. Но со временем я понял, что тишина располагает к творчеству, дает свободу мысли: можно подумать обо всем, а иногда, наоборот, – ни о чем. В этом прелесть Арктики: чистый лист – перед глазами и в голове.
Полтора года назад томский инженер по радиационной безопасности увлекся фотографией. Понял, что хочет передать свое видение Арктики тем, кто никогда там не был. Особое внимание начинающий фотограф уделяет гармоничной композиции.
Иногда в поисках интересного кадра Матвей попадает в истории. Например, когда впервые решил снять шторм, вышел на смотровую площадку, закрытую специальным леерным ограждением. Оно защищает наблюдателя от брызг и порывистого ветра. Но начинающий фотограф не рассчитал, что высота волны может быть больше. В итоге Матвея с ног до головы окатило водой. С тех пор больше так не рискует.
За минуту до волны
“
— Помню, летом 2019 в круиз на Северный полюс с нами ходил блогер Руслан Усачев. Он снимал и с квадрокоптера. Когда пришло время вернуть дрон, тот приземлился прямиком на поднятый якорь. Усилиями экипажа его потом достали и вручили волнующемуся хозяину. А в круизе 2021 года дрон кого-то из туристов вообще сел на льдину. Его доставали с помощью лодки. Просто в верхних широтах, говорят, у квадрокоптеров шалит геолокация, они начинают теряться. Но пока на моей памяти ни один дрон не пострадал.
Спасение квадрокоптера
Арктические фотоистории в Инстаграм Матвей дополняет текстами – впечатлениями.
Пишет о том, что больше всего запомнилось из плавания, говорит о своих ощущениях, – с ними любая история становится интереснее, считает автор.
Пишет о том, что больше всего запомнилось из плавания, говорит о своих ощущениях, – с ними любая история становится интереснее, считает автор.
Вообще, температура в Арктике для сибиряка довольно комфортная, рассказывает Матвей: зимой в среднем -20-25, иногда подмораживает до -30. Это — не Оймякон с морозами до -60°C. Самое неприятное с точки зрения климата в Арктике – постоянные ветра.
— В прошлом году мы из Мурманска сразу взяли курс на мыс Дежнева – это самая восточная точка России. Чем ближе к северо-востоку двигались, тем крепче и тяжелее становился лед. Мы дошли до мыса. Затем нам надо было идти обратно. Но ветра дули так, что наш канал уже весь спаялся и пошел на сжатие. Поэтому обратно шли еще тяжелее. Наш капитан говорит, что ветра в Арктике решают многое. Температура и другие параметры не так важны.
“
— А еще наш капитан говорит: тот, кто попал в Арктику, никогда ее не забудет. Она разная: иногда ощущаешь там легкость, иногда – давление от одиночества. И ради этих «качелей», которые она устраивает, наверное, я там и работаю. Понятно, что многие туда едут за заработком, но можно ведь и тут работу найти при желании. А тянет туда. Это я сейчас о себе и таких же фантазерах как я.
Мечта Матвея — создать большой проект, нацеленный на изучение Земли Франца-Иосифа.
Мечта Матвея — создать большой проект, нацеленный на изучение Земли Франца-Иосифа.
— Я бы с удовольствием уехал туда на год, поселился бы в избушке, плавал на лодке по островам архипелага, наблюдал. Там нет людей, которые живут на островах постоянно. В северной части архипелага Земля Франца-Иосифа располагается национальный парк «Русская Арктика», это самая большая особо охраняемая территория страны. Летом несколько человек приезжают и живут в Тихой бухте в домиках, где в советское время располагалась первая полярная метеорологическая станция. Генераторы с собой привозят, солнечные батареи даже есть. Все острова омывает Северно-Ледовитый океан, такие низкие облака там. Небо и море очень быстро меняют цвет. Очень красиво. Была бы возможность и финансы, хоть сейчас стартанул бы... если б жена отпустила.
Фотовыставка Матвея Павлюкевича «Темная Арктика» в Доме искусств продлится до 9 апреля. Если хотите совершить путешествие к самой северной точке нашей планеты хотя бы виртуально – сходите.
Фото - Матвей Павлюкевич, Александр Сакалов.
Текст и оформление - Татьяна Бемлер.
Февраль 2022.
Фото - Матвей Павлюкевич, Александр Сакалов.
Текст и оформление - Татьяна Бемлер.
Февраль 2022.