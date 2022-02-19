Путешествие к «макушке» Земли

— Арктика дает свободу мышления. Свободу от всего. В городе ты находишься под каким-то информационным давлением. Даже если не хочешь чего-то знать – узнаешь: услышишь по телевизору, через интернет или друзья расскажут. Постоянный шум. А здесь вышел на открытую палубу и — тишина. Первое время мне казалось, что в голове какая-то пустота: мы же не привыкли к тишине, нас всегда окружает множество звуков. Поначалу даже не знаешь, что с ней делать, было даже неприятно. Но со временем я понял, что тишина располагает к творчеству, дает свободу мысли: можно подумать обо всем, а иногда, наоборот, – ни о чем. В этом прелесть Арктики: чистый лист – перед глазами и в голове.

