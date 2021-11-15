Проводи вечера с умом: ТОП-6 профессий будущего, которым можно обучиться онлайн

Почти два года существования в условиях пандемии показали удобство использования дистанционных технологий и работы на удаленке. Это экономит много ресурсов. Поэтому даже когда коронавирус будет побежден, многие работодатели частично (а кто-то и полностью) останутся в режиме онлайн. Это в корне перевернет рынок труда. Раз уж нам пришлось воевать с короной, то грех не вспомнить китайскую мудрость: «Не дай бог жить в эпоху перемен и не извлечь из нее выгоду». Образование так же берет курс на дистант. Как с пользой провести отпуск, холодные осенние и зимние вечера или (а вдруг?) самоизоляцию, чтобы стать супервостребованным специалистом, разбираемся вместе с Компьютерной Академией ШАГ.

Цифровая самопрокачка

В пандемию на смену гонке вооружений пришла гонка цифровизации, так что роль IT-сферы сегодня резко возросла. Следовательно, нужны специалисты, способные создавать и обслуживать технические решения для обеспечения «цифры». Это весьма обширный список профессионалов, куда входят программисты, дизайнеры, тестировщики оборудования и программ, web-разработчики и интернет-маркетологи. Преимущество их в том, что они могут работать удаленно. Такой формат не только безопасен в свете нынешней эпидобстановки, но и выгоден работнику и работодателю: не нужно арендовать офис и технику, можно выбрать специалиста из любой точки мира, оценив портфолио кандидата. Но главное, на IT-специалиста можно выучиться, не выходя из дома, причём для этого совершенно необязательно обладать базовыми знаниями программиста или поступать в вуз. Компьютерная Академия ШАГ обучит востребованной профессии с нуля. Речь идёт не только об айтишниках: здесь готовят, например, дизайнеров интерьера и интернет-маркетологов. Для обучения можно выбрать свободное время: отпуск или вечер после основной (и наскучившей) работы. В отличие от многих других онлайн-школ, обучение в Академии не ведется в записи. Это полноценные уроки с педагогами, которым можно задавать вопросы в ходе занятия. В процесс обучения включено максимальное количество практических заданий, есть обратная связь. При этом преподаватели — практикующие специалисты сферы. После обучения у каждого слушателя курсов будут на руках диплом международного образца и готовое портфолио, которое можно рассылать потенциальным работодателям. Кроме того, студенты проходят стажировку в IT-компании. На всех промежуточных защитах проектов присутствуют HR-специалисты фирм-партнеров, которые приглашают талантливых студентов к себе в команду.

ТОП-6 профессий будущего, или Где хорошо платят уже сегодня, а завтра будут платить еще больше

Какие специальности приносят около 100 тысяч и более рублей в месяц уже сегодня, а завтра будут оплачиваться еще выше? Разберем самые топовые. Все можно освоить в Компьютерной Академии ШАГ — как дистанционно, так и очно. Обучение ориентировано на реальный сектор IT и подходит для людей от 15 лет и старше. Графический дизайнер (примерная заработная плата, по данным hh.ru, — 70 тысяч рублей) Сейчас на пике популярности всё, что связано с графическим и компьютерным дизайном. Обработка фотографий, создание инфографики, выпуск рекламной продукции, разработка брэндбука компании - это лишь небольшой перечень тех умений, которые позволяют заработать неплохие деньги. В век соцсетей, которые диктуют определённые правила к визуальному оформлению контента, специалист в области графики всегда найдёт себе много клиентов, не выходя из дома. В тренде - замена текстовой информации инфографикой. Её используют и маркетологи, и пиар-менеджеры крупных компаний. Ещё одно перспективное направление - рисование комиксов на различные тематики. Некоторые блогеры успешно его освоили и набрали тысячи подписчиков и десятки рекламных контрактов. Оно и понятно: это ново, неизбито и интересно пользователям. На курсах от Академии ШАГ вы научитесь профессионально обрабатывать фотографии, работать со шрифтами, создавать векторные изображения и смешанные растрово-векторные композиции, а также узнаете об основных принципах разработки логотипов и рекламной продукции. Интернет-маркетолог (80 тысяч рублей) По данным исследования Global Digital, в 2021 году более 77% пользователей покупают продукты или заказывают услуги через интернет – спасибо ковиду. Поэтому мало перевести торговлю в онлайн – нужно ещё и перенаправить потоки покупателей на новую (в данном случае электронную) площадку. Задачу привлечь покупателей через глобальную сеть как раз и выполняет интернет-маркетолог. Он анализирует аудиторию сайтов и создаёт её портрет, продвигает компанию в соцсетях и через иные каналы интернет-коммуникации, в том числе через чат-боты, проводит поисковую оптимизацию сайта компании, создаёт вирусный контент. Всему этому можно научиться на курсе по интернет-маркетингу в Компьютерной Академии ШАГ. Отправить заявку можно на сайте Академии в любое удобное для вас время. 3D-визуализатор (100 тысяч рублей) Мегавостребованное направление на стыке информатизации и творчества. 3D-художник создает объёмные модели - от персонажей и ландшафтов компьютерных игр до моделей товаров интернет-магазина или предметов интерьера. «Объёмные» визуализаторы найдут себя и в конструкторских бюро, и в рекламном агентстве, и в ювелирных компаниях, и в киноиндустрии – список можно продолжить. В первую очередь, визуализации нужны для того, чтобы показать, как будет выглядеть проект после его воплощения в жизнь. Особенно ценятся те специалисты, кто работает с 3D-роликами, поскольку формат коротких, «вирусных», видео сейчас очень популярен в соцмедиа. Мейнстримом стал и 3D-дизайн интерьера. Видимо, из-за вынужденного сидения дома люди стали больше ценить уют. Инстаграм заполонили hygge-блогеры, среди которых немало дизайнеров и визуализаторов. Они используют соцсети для привлечения клиентов, а попутно зарабатывают на рекламе товаров для дома от мировых брендов.

Тестировщик ПО (110 тысяч рублей) Создать программу или сайт – это полдела. Надо, чтобы продукт работал стабильно, без сбоев. Чтобы проверить сайт или приложение на возможные ошибки в коде, нужен инженер тестирования ПО. Он не только выявляет сбои, но и моделирует различные ситуации, которые могут возникнуть при использовании программы, чтобы оценить, правильно ли она работает. Зачастую один тестировщик трудится сразу на несколько компаний. Найти потенциальных работодателей можно прямо на курсах, поскольку Академия сотрудничает с такими компаниями, как Яндекс, Playrix, 2ГИС, Сбербанк, PINKMAN и др. WEB-разработчик (130 тысяч рублей) Специальность крайне востребована: в качественном сайте нуждаются не только частные компании, но и правительственные структуры и государственные учреждения. Кроме того, опыт пандемии показал, что любая организация в один миг может перестать работать офлайн. Так что потребность в интернет-ресурсе возникает даже у малого бизнеса. При этом научиться работать с популярными CMS, оптимизировать сайт, настраивать поисковую оптимизацию и многое другое можно, не выходя из дома, – для этого тоже есть специальные курсы. Разработчик на Python (190 тысяч рублей) Один из самых универсальных IT-специалистов – это разработчик программ на Python, лидере среди языков программирования. На нём созданы такие сервисы, как YouTube и Instagram. «Питонщикам» подвластно всё: от создания сайтов и приложений до работы с искусственным интеллектом. При этом Python считается одним из самых простых языков разработки, поэтому освоить новую профессию сможет даже новичок. Компьютерная Академия ШАГ в этом поможет. В общем, выбор профессий, которые востребованы сейчас, а после пандемии станут ещё более популярными, широк. Их достоинство не только в хорошей оплате, но и в возможности освоить их прямо из дома. Поступать в вуз при этом не нужно.

Чтобы освоить профессию будущего, зайдите на сайт Компьютерной Академии ШАГ, оставьте заявку, и сотрудники Академии ответят на все интересующие вопросы.

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