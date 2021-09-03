Противораковая терапия станет безопаснее: ученые ТПУ «переупаковали» изотоп актиния

Исследователи разработали новый метод упаковки изотопа в нанокапсулы. Они надежнее аналогов удерживают актиний внутри и сводят на минимум риски выхода из капсул побочных продуктов распада. Так как эти продукты очень токсичны для живых клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Publications.

Изотоп актиний-225 при распаде испускает альфа-частицы и считается крайне перспективным препаратом для лечения различных видов онкологических заболеваний. В том числе — на последней стадии. Если объяснять просто: радиус альфа-излучения меньше, чем у бета-лучей, а значит, они точнее «бьют» по раковым клеткам и не задевают здоровые. Но актиний-225 при распаде «выпускает» токсичные вещества, которые накапливаются в печени, почках и селезенке и дают негативные последствия. Поэтому на практике актиний не применяется широко.