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Стиль жизни

Противораковая терапия станет безопаснее: ученые ТПУ «переупаковали» изотоп актиния

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Ученые ТПУ и их коллеги из российских исследовательских центров предложили улучшенный вариант «наноупаковки» радиоактивного изотопа актиний-225, сообщает пресс-служба вуза. Этот изотоп используется в противораковой терапии.

Автор:  пресс-служба ТПУ

Исследователи разработали новый метод упаковки изотопа в нанокапсулы. Они надежнее аналогов удерживают актиний внутри и сводят на минимум риски выхода из капсул побочных продуктов распада. Так как эти продукты очень токсичны для живых клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Publications.

Изотоп актиний-225 при распаде испускает альфа-частицы и считается крайне перспективным препаратом для лечения различных видов онкологических заболеваний. В том числе — на последней стадии. Если объяснять просто: радиус альфа-излучения меньше, чем у бета-лучей, а значит, они точнее «бьют» по раковым клеткам и не задевают здоровые. Но актиний-225 при распаде «выпускает» токсичные вещества, которые накапливаются в печени, почках и селезенке и дают негативные последствия. Поэтому на практике актиний не применяется широко.

«Внимание ученых и врачей приковано к актинию еще и потому, что он считается универсальным изотопом, то есть его в теории можно использовать для лечения различных типов онкологических заболеваний. Но все упирается в его токсичность. Здесь есть две задачи: быстро доставлять актиний к раковым клеткам, одновременно уберегая пациента от побочных продуктов альфа-распада. И сейчас в мире нет полностью отработанной технологии, позволяющей это сделать. Самым разумным считается подход, когда изотоп упаковывают в капсулу из биодеградируемого полимера, который с течением времени распадается в организме на безвредные элементы».
Александр Тимин, ведущий научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ

По словам исследователя, обычно изотоп просто смешивают с полимерными сферами. Так он остается на поверхности и частично проникает в поры. Но эта конструкция не очень надежна. Теперь изотоп помещен в полимерный раствор, в котором образовалась прочная ковалентная связь с полимером. То есть белок и изотоп окружили прочной сферой. Период полураспада актиния-225 — десять дней, а эта сфера остается стабильной как минимум две недели.

Для экспериментальной части исследования актиний-225 наработали специалисты Физико-энергетического института имени Лейпунского. Капсулы синтезировали ученые ТПУ, затем они проводили процесс «упаковки». Эксперименты на лабораторных мышах проводились на базе Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова в Санкт-Петербурге. Ученые работали с клетками, пораженными меланомой.

«Исследование показало, что по сравнению с аналоговыми системами, когда использовался физический метод связи, наши капсулы позволили повысить терапевтический эффект актиния до 40%. Данные «в пробирке» показали, что стабильность наших капсул выше на 70-80%. Данные на животных продемонстрировали накопление препарата в почках не более 5% от общего объема, при аналоговых системах накопление составило 30-35% и до 50%. Это свидетельствует о том, что капсула удерживает побочные продукты достаточно надежно для потенциального применения в клинических исследованиях. Однако сначала капсулы должны пройти стадию доклинических испытаний. Для их проведения мы сейчас ищем исследовательский центр».
Александр Тимин, ведущий научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ
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