Проект ТВ2 «Модный Upgrade-2020» в поисках героини
ТВ2 ищет героев. Если вы устали от осенней хандры, вынужденной самоизоляции и невеселых новостей о коронавирусе, то, возможно, участие в проекте «Модный Upgrade-2020» — то, что вам нужно. В редакцию уже написали почти два десятка томичек, мечтающих поменять свою жизнь к лучшему:
«…Я - мама трех богатырей: 16, 9 и 2,5 лет. Сейчас в период пандемии и почти дистанционного обучения детей мне просто жизненно необходимо расслабиться...»
«…Забыла, что значит быть женщиной, а не мамой и женой. Я всегда была активной и жизнерадостной, но сейчас замечаю за собой совсем другое: я стала НЕвзрачной, НЕ активной, НЕ жизнерадостной, НЕ стройной. Очень хочу вернуть себя НАСТОЯЩУЮ…»
«Мне – 31 год. Не замужем. Я – очень стеснительная. Постоянно чувствую себя неуверенно. Понимаю, что надо меняться, а как – не знаю…»
Напоминаем, что главная цель нашего проекта – не помочь похудеть или выбрать новый гардероб. Главное – научить женщину слышать и ценить себя; рассказать, где взять силы и энергию на осуществление желаний; показать, как ухаживать за собой и что делать, чтобы достичь персональной «идеальной» формы и внутренней гармонии. Наши эксперты подскажут, как сделать самый трудный – первый шаг навстречу новой себе. А дальше все зависит от вас.
Если считаете, что именно вам сейчас нужна перезагрузка, ждем эссе, в котором вы ответите на вопрос: «Почему я должна стать героиней проекта?», а также расскажете о себе, своих проблемах, мечтах и мыслях.
Напомним основные правила:
1. Заявки на участие в проекте «Модный Upgrade» принимаются от девушек и женщин старше 18 лет, проживающих в Томске и на прилегающих к нему территориях и имеющих возможность физически присутствовать на всех мероприятиях конкурса.
2. Заявка, помимо контактной информации от участницы (ФИО, телефон), должна содержать фотографию, письменный ответ на вопрос: «Что, почему и зачем я хотела бы изменить в себе?» (мини-эссе), согласие принимать участие во всех этапах проекта (мастер-классы от мастеров, консультации врачей, занятия с тренерами и работу с другими специалистами) и согласие на публикацию материалов о себе на сайте tv2.today.
3. От одного претендента принимается одна заявка. Подавать заявку за другое лицо запрещается.
Истории присылайте по электронной почте anonimnoobintimnom@yandex.ru с пометкой «на конкурс». Прием заявок – до 2 ноября.
С 3 по 9 ноября пройдет зрительское онлайн-голосование, после чего мы узнаем имя нашей героини. С 10 ноября начнется работа с экспертами. Завершится проект в декабре.
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