Проект ТВ2 «Модный Upgrade-2020» в поисках героини

Стиль жизни

ТВ2 ищет героев. Если вы устали от осенней хандры, вынужденной самоизоляции и невеселых новостей о коронавирусе, то, возможно, участие в проекте «Модный Upgrade-2020» — то, что вам нужно. В редакцию уже написали почти два десятка томичек, мечтающих поменять свою жизнь к лучшему:

«…Я - мама трех богатырей: 16, 9 и 2,5 лет. Сейчас в период пандемии и почти дистанционного обучения детей мне просто жизненно необходимо расслабиться...»



«…Забыла, что значит быть женщиной, а не мамой и женой. Я всегда была активной и жизнерадостной, но сейчас замечаю за собой совсем другое: я стала НЕвзрачной, НЕ активной, НЕ жизнерадостной, НЕ стройной. Очень хочу вернуть себя НАСТОЯЩУЮ…»

«Мне – 31 год. Не замужем. Я – очень стеснительная. Постоянно чувствую себя неуверенно. Понимаю, что надо меняться, а как – не знаю…»

Фото: героиня проекта "Модный апгрейд-2019" - Марина Юмина

Напоминаем, что главная цель нашего проекта – не помочь похудеть или выбрать новый гардероб. Главное – научить женщину слышать и ценить себя; рассказать, где взять силы и энергию на осуществление желаний; показать, как ухаживать за собой и что делать, чтобы достичь персональной «идеальной» формы и внутренней гармонии. Наши эксперты подскажут, как сделать самый трудный – первый шаг навстречу новой себе. А дальше все зависит от вас.

Если считаете, что именно вам сейчас нужна перезагрузка, ждем эссе, в котором вы ответите на вопрос: «Почему я должна стать героиней проекта?», а также расскажете о себе, своих проблемах, мечтах и мыслях.