Признайся в любви на весь город и выиграй романтический ужин в ресторане

Поэтический конкурс ТВ2 «Любовь-Морковь» в самом разгаре. За первые дни конкурса мы получили больше 20-ти стихотворений. Томичи и томички говорят о теплых чувствах супругам и друзьям, детям и родителям. Есть и признания родному городу от тех, кто сейчас живет в другой стране.
Вот отрывки из некоторых конкурсных работ. Авторские орфография и пунктуация сохранены.
Так родина манит упрямо
Белеющим ликом берез,
Что я как от нежности мамы
Наполнена чувством до слез.
Ты запах полыни и мяты,
Родная моя сторона,
Ты воздух, дождями распятый,
Дорога в пыли у окна...
Я открыла для себя ...тебя
Каждый день по странице читаю
Углубляюсь в роман с головой
И все больше тебя понимаю
Прочитать бы взахлеб сразу все
Только трудно шрифт мелкий размытый
Понимаю тебя я без слов
Хочу больше ...страницы закрыты.
Я читаю и этот роман
С каждой строчкой все ближе роднее
То я подаю в белый туман
То гуляем с тобой по аллеи
То на самое дно в океан
Погружаясь в любовь без остатка
То на верх нас несет ураган
Счастья страсти безумного акта...
Тебе со мной, наверно, очень трудно.
Тебя не замечаю я почти,
И выгляжу со стороны занудой,
Бубня под нос, ищу с утра очки.
Я для тебя, мой милый, сочиняю
Стихи, в них о любви сказать хочу,
И даже в переполненном трамвае
Слова рифмуя, про себя шепчу.
И вот я дома. Прямо от порога
Тебя, родной , порадовать спеша,
Открыла только рот, но взгляд твой строгий
Остановил. – Борща хочу, борща!
Стихами, дорогая, сыт не будешь!
Где пироги, салаты, где компот?
Я понимаю, что меня ты любишь,
Но на стихах не протяну и год!..
Я желаю лишь жить по любви!
По любви выходить на работу,
Даже если там сильный мороз
Или надо тащиться в субботу.
Возвращаться домой по любви,
И готовить на ужин котлеты.
Или взять, всем собраться в кино,
По инету оформив билеты.
И друзей выбирай по любви,
В ритме жизни их так не хватает!
Чтоб на выручку бы пришли,
Это редкость, но все же бывает...
Эмигрантка… Скорей, интриганка.
Не хотелось жизни умеренной.
И теперь на два фронта гражданка,
Я по жизни иду неуверенно.
В сердце та же девчонка сибирская,
А в прописке - британский туман.
И натура моя пассажирская
Снова прячет билетик в карман.
На ближайший же рейс - и к родителям,
И к любимым зелёным проспектам,
Где меня целовал упоительно
Бывший мой, не купивший билета…
Присоединяйтесь к нашему конкурсу и боритесь за главный приз — романтический ужин в трактире «Сибирская трапеза» в День святого Валентина. Финалисты также получат подарки — сертификаты от «Make Love Pizza» и сладости от экофабрики «Сибирский кедр». Будут и другие сюрпризы.
Ждем ваши стихотворения о любви до 31 января включительно. 1 февраля редакция Агентства новостей ТВ2 и известный томский актер, тренер по публичным выступениям Илья Гваракидзе выберут три лучших стихотворения. По ним мы снимем видеозарисовки.
Победитель будет выбран путем онлайн-голосования, которое пройдет на сайте Агентства новостей ТВ2 с 7 по 10 февраля. Итоги конкурса и награждение победителей — 11 февраля.
Напомним, что участвовать в конкурсе могут томичи и жители Томской области, которые в случае выхода в финал готовы приехать в город по согласованию с организаторами. Возраст участников значения не имеет.
Присылайте свое стихотворение на lubovmorkovnatv2@yandex.ru или в группы Агентства новостей ТВ2 в соцсетях с пометкой «на конкурс» или «Любовь-Морковь». От одного участника принимается одно произведение. В письме также нужно указать свой контактный телефон, фамилию и имя автора. Если вы хотите подписаться псевдонимом, сообщите об этом.
Ждем ваших работ!