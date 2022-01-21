Признайся в любви на весь город и выиграй романтический ужин в ресторане

Поэтический конкурс ТВ2 «Любовь-Морковь» в самом разгаре. За первые дни конкурса мы получили больше 20-ти стихотворений. Томичи и томички говорят о теплых чувствах супругам и друзьям, детям и родителям. Есть и признания родному городу от тех, кто сейчас живет в другой стране.

Вот отрывки из некоторых конкурсных работ. Авторские орфография и пунктуация сохранены.