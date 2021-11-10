Премьера короткометражного фильма «Наставник» прошла на You tube

Главная мысль, которую я хотел донести через картину - в каждом человеке заложен колоссальный потенциал, который особенно ярко выражен в детях и подростках. И от общества зависит, в какую сторону этот потенциал будет направлен. Утрату родителей дети-сироты воспринимают как предательство со стороны всего мира. Из-за этого их потенциал становится либо разрушительным по отношению к себе и обществу, либо угасает совсем – полная апатия и безразличие к жизни. Нужно стремиться к тому, чтобы энергия детей-сирот направлялась в созидательное русло, преображающее мир и социум. И в этом помогает институт наставничества, потому что наставник – это тот самый взрослый, который помогает подросткам вновь поверить в себя.