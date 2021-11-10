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Стиль жизни

Премьера короткометражного фильма «Наставник» прошла на You tube

ТВ2 ТВ2

На днях в ютуб-канале Благотворительного фонда «Меркурия» состоялась премьера короткометражного художественного фильма «Наставник». Томский режиссер Василий Золотов создал его совместно с благотворительным фондом.

Автор:  БФ "Меркурия"
Кадры со съемочной площадки.

Когда ко мне пришел Василий Золотов и сказал, что хочет снять кино на социальную тематику, я предложил ему самую актуальную для нас тему – наставничество. Кино — еще один способ донести до людей, кто такой наставник и что такое вообще социальное волонтерство. Фильм – самый наглядный способ показать, как это работает.
Станислав Сова, директор Благотворительного фонда "Меркурия"

Картина повествует о судьбе подростка, попавшего в детский дом после утраты родителей. По стечению обстоятельств, он знакомится с волонтером - заведующим реабилитационного отделения. Мужчина становится для него другом и наставником.

Автор:  БФ "Меркурия"

В главных ролях снялись актер Театра драмы Владимир Хрусталев и Егор Соловьев, которого режиссер нашел в сети. В фильме рассказывается вымышленная история. Но в ее основу легли ситуации из жизни.

Автор:  БФ "Меркурия"

По словам режиссера Василия Золотова, основная задача фильма – чтобы люди шли в наставники.

Главная мысль, которую я хотел донести через картину - в каждом человеке заложен колоссальный потенциал, который особенно ярко выражен в детях и подростках. И от общества зависит, в какую сторону этот потенциал будет направлен. Утрату родителей дети-сироты воспринимают как предательство со стороны всего мира. Из-за этого их потенциал становится либо разрушительным по отношению к себе и обществу, либо угасает совсем – полная апатия и безразличие к жизни. Нужно стремиться к тому, чтобы энергия детей-сирот направлялась в созидательное русло, преображающее мир и социум. И в этом помогает институт наставничества, потому что наставник – это тот самый взрослый, который помогает подросткам вновь поверить в себя.
Василий Золотов, режиссер фильма "Наставник"
Автор:  БФ "Меркурия"

Фильм был снят в 2018 году и успел принять участие в 14 фестивалях стран Европы и СНГ. В трех из них картина стала лауреатом в различных номинациях. До ноября 2021-го в Томске картину можно было увидеть только на закрытых показах. Теперь посмотреть фильм «Наставник» можно в свободном доступе на ютуб-канале фонда «Меркурия».

– Сейчас в нашей области 110 наставников. И это отличная цифра. Но проект развивается, наставники нужны постоянно. Детей, которые хотят иметь друга, больше, чем взрослых, готовых им стать. Поэтому мы с радостью примем в нашу команду тех, кто хочет помочь хотя бы одному ребенку из детского дома.
Станислав Сова, директор Благотворительного фонда "Меркурия"

Если вы хотите больше узнать о проекте «Наставник» и готовы стать другом ребенку из детского дома, звоните по телефону: 22-49-13 или заполните анкету на сайте «Меркурии».

 

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