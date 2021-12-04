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Стиль жизни

Праздничное настроение. Подборка новогодних серий любимых сериалов

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Новый год не за горами, так что пора создавать соответствующее настроение: развешивать по дому гирлянды, включать Фрэнка Синатру (или «Стекловату» — кому что по душе) и выбирать подходящие фильмы на вечер. Если вы уже посмотрели все советские комедии и фильмы о Гарри Поттере, остались еще сериалы, практически в каждом сезоне которых есть рождественская или новогодняя серия. Мы физически не смогли бы вместить в эту подборку их все, но (очень субъективно) отобрали для вас лучшие.

Друзья. «Эпизод, где все дают обещания» (5 сезон, 11 серия)

Друзья встречают 1999 год и дают новогодние обещания. Росс клянется каждый день заниматься чем-то новым, Фиби — научиться пилотировать самолет, Чендлер на спор обещает хотя бы неделю не шутить над друзьями, Джоуи хочет научиться играть на гитаре, чтобы хоть один пункт в его актерском резюме был правдивым, Рейчел обещает перестать сплетничать, а Моника — больше фотографировать друзей. Та самая серия, где Росс пытается выглядеть круче, надев кожаные штаны, но застревает из-за них в ванной у девушки, а Рейчел узнает, что Чендлер и Моника встречаются.

Кадр из сериала. © Bright/Kauffman/Crane Productions

Как я встретил вашу маму. «Как Лили украла Рождество» (2 сезон, 11 серия)

Сюжет эпизода отсылает к фильму «Гринч — похититель Рождества», в котором злодей мстит сказочному городу за детские обиды. Лили узнает, что после ее расставания с Маршаллом Тед грубо оскорбил ее за спиной. В отместку она забирает все рождественские украшения из квартиры. Главный герой пытается найти в себе силы и извиниться перед подругой за то, о чем он не жалеет — иначе отмечать Рождество в пустой квартире придется не только ему, но и Маршаллу, который обожает этот праздник.

Кадр из сериала. © Bays & Thomas Productions

Клиника. «Мой персональный Иисус» (1 сезон, 11 серия)

Джей Ди старается сохранить рождественское настроение, несмотря на рутинную работу в клинике, а уборщик — несмотря на воображаемые попытки Дориана разрушить атмосферу праздника. Не теряет оптимизма только Терк, которому помогает его безграничная вера в Бога, но после множества тяжелых операций в канун Рождества сдается и он.

Кадр из сериала. © ABC Studios

Теория большого взрыва. «Гипотеза подарочного набора» (2 сезон, 11 серия)

Шелдон получает подарок от Пенни и считает, что теперь обязан найти для нее подарок соответствующей ценности, «отображающий тот же уровень дружбы». Чтобы точно не прогадать с ценой, он покупает сразу несколько наборов для ванны вместо одного. Но узнав, что за подарок приготовила для него Пенни, главный герой дарит ей все, что купил. Леонард тем временем ревнует Пенни к своему коллеге — успешному и красивому ученому, который, к тому же, водит мотоцикл.

Кадр из сериала. © Chuck Lorre Productions

Сверхъестественное. «Очень сверхъестественное Рождество» (3 сезон, 8 серия)

В новогодние каникулы принято смотреть фильмы и мультики с добрыми, почти сказочными сюжетами, но рождественская серия «Сверхъестественного» совсем не про это. Братья Винчестеры едут в небольшой городок, где людей похищает злой близнец Санта-Клауса. Параллельно братья вспоминают свое прошлое с отцом, который тоже боролся с порождениями зла и не всегда мог быть рядом с ними по праздникам, а Сэм упорно отказывается отмечать Рождество, зная, что оно станет последним для Дина.

Кадр из сериала. © Warner Bros. Television

Офис. «Рождественская вечеринка» (сезон 2, серия 10)

Клерки готовятся к празднованию рождества, играя в «Тайного Санту». Майкл нарушает как запрет компании приносить алкоголь на корпоратив, так и правила обмена подарками, купив для Райана дорогой айпод. Взбешенный из-за полученного дешевого подарка, начальник меняет правила: теперь любой может забрать понравившийся подарок у другого. На протяжении всей серии Майкл пытается избавиться от вязаной прихватки, а остальные — получить айпод.

Кадр из сериала. © Reveille Productions

Хор. «Очень музыкальное Рождество» (2 сезон, 10 серия)

Наверное, самый теплый и наполненный атмосферой праздника эпизод в подборке. В нем члены хора собирают деньги в поддержку детского приюта для бездомных. Ребята узнают, что Бриттани все еще верит в Санту, и Арти хочет, чтобы все поддержали, а не высмеивали ее. Бриттани просит Санту, чтобы передвигающийся в инвалидном кресле Арти снова мог ходить. Сью, которая ненавидит Рождество, но любит подарки подменяет листочки для «Тайного Санты», и ее имя достается всем игрокам. После раскрытого обмана она крадет подарки и разрушает все аттрибуты праздника (еще одна отсылка к Гринчу!)

Кадр из сериала. © 20th Century Studios
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